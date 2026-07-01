МУХАММЕД ТУГЛАК
МУХАММЕД ТУГЛАК - правитель Делийского султаната (1325-1351 годы).
Сын султана Гийас уд-Дина (ад-Дина). До восшествия на престол участвовал в военной кампании в районе Варангала против южно-индийской династии Какатьев. Стремясь контролировать богатые княжества и города юга и преодолеть центробежные тенденции в государстве, в 1328 году (по другим данным, в 1326-1327 годах) перенёс столицу султаната из Дели в Девагири (позднее переименован в Доулатабад).
Для увеличения числа верных ему людей начал создавать новую знать, назначая на высокие должности «низкорождённых» индусов, что настроило против него эмиров. Продолжал завоевательную политику предшественников, однако потерпел ряд поражений в областях Нагаркота (Пенджаб) и Караджал (предгорья Гималаев).
Для обеспечения армии дополнил харадж сбором аваб, что ухудшило положение земледельцев и вызвало ряд восстаний на удалённых от Дели территориях. За жестокое подавление мятежей Мухаммед Туглак получил прозвище Хуни (кровавый). Не сумел предотвратить отделение Бенгалии и Варангала от султаната в 1330-1340-х годов. Умер от лихорадки во время подавления мятежа в Татте.