МУХАММЕД ТУГЛАК

МУХАММЕД ТУГЛАК - пра­ви­тель Де­лий­ско­го сул­та­на­та (1325-1351 годы).

Сын сул­та­на Гий­ас уд-Ди­на (ад-Ди­на). До вос­ше­ст­вия на пре­стол уча­ст­во­вал в во­енной кам­па­нии в рай­оне Ва­ран­га­ла про­тив южно-индийской дина­стии Ка­кать­ев. Стре­мясь кон­тро­ли­ро­вать бо­га­тые кня­же­ст­ва и го­ро­да юга и пре­одо­леть цен­тро­беж­ные тен­ден­ции в го­су­дар­ст­ве, в 1328 году (по другим дан­ным, в 1326-1327 годах) пе­ре­нёс сто­ли­цу сул­та­на­та из Де­ли в Де­ва­ги­ри (позд­нее пе­ре­име­но­ван в До­ула­та­бад).

Для уве­ли­че­ния чис­ла вер­ных ему лю­дей на­чал соз­да­вать но­вую знать, на­зна­чая на вы­со­кие долж­но­сти «низ­ко­ро­ж­дён­ных» ин­ду­сов, что на­строи­ло про­тив не­го эми­ров. Про­дол­жал за­вое­вательную по­ли­ти­ку пред­ше­ст­вен­ников, од­на­ко по­тер­пел ряд по­ра­же­ний в об­лас­тях На­гар­ко­та ( Пенд­жаб ) и Ка­рад­жал (пред­го­рья Ги­ма­ла­ев).

Для обес­пе­че­ния ар­мии до­пол­нил ха­радж сбо­ром аваб, что ухуд­ши­ло по­ло­же­ние зем­ле­дель­цев и вы­зва­ло ряд вос­ста­ний на уда­лён­ных от Де­ли тер­ри­то­ри­ях. За жес­то­кое по­дав­ле­ние мя­те­жей Мухаммед Туглак по­лу­чил про­зви­ще Ху­ни (кро­ва­вый). Не су­мел пре­дот­вра­тить от­де­ле­ние Бен­га­лии и Ва­ран­га­ла от сул­та­на­та в 1330-1340-х годов. Умер от ли­хо­рад­ки во вре­мя по­дав­ле­ния мя­те­жа в Тат­те.