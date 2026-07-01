МУХАММЕД ПАРСА
МУХАММЕД ПАРСА - богослов ханафитской школы, мистик суфийского братства Накшбандийя.
Биографические сведения о нём обрывочны. Родился в семье потомственных улемов. Учился у ханафитского богослова и суфия Абу Тахира Мухаммеда аль-Уши (XIV век). До конца жизни занимался изучением мусульманского права ханафитского толка, развивая идеи матуридитов X-XI веков.
Умер на обратном пути из второго хаджа. Некоторые суфийские генеалогии называют его духовным наставником шейха Ала ад-Дина Аттара (умер 1400 года). Мухаммед Парса был первым видным бухарским правоведом, принявшим мистическое учение Баха ад-Дина Накшбанда, связав его в своём основном труде «Фасл аль-хитаб» («Окончательное решение») с идеями суфийских шейхов Хорасанской школы и обосновав его с точки зрения шариата.
Ввёл в мир идей Накшбандийи учение Ибн аль-Араби о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд). Благодаря Мухаммеду вышедшее из сельской среды братство приобрело влиятельных сторонников в мусульманской элите Герата, что послужило началом его распространения в мусульманском мире.