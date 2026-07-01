МУХАММЕД ПАРСА

МУХАММЕД ПАРСА - бо­го­слов ха­нафит­ской шко­лы, мис­тик су­фий­ско­го брат­ст­ва На­кшбан­дийя.

Био­гра­фические све­де­ния о нём об­ры­воч­ны. Ро­дил­ся в се­мье по­том­ст­вен­ных уле­мов. Учил­ся у ха­на­фит­ско­го бо­го­сло­ва и су­фия Абу Та­хи­ра Му­хам­ме­да аль-Уши (XIV век). До кон­ца жиз­ни за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем му­сульманского пра­ва ха­на­фит­ско­го тол­ка, раз­ви­вая идеи ма­ту­ри­ди­тов X-XI веков.

Умер на об­рат­ном пу­ти из вто­ро­го хад­жа. Не­ко­то­рые су­фий­ские ге­неа­ло­гии на­зы­ва­ют его ду­хов­ным на­став­ни­ком шей­ха Ала ад-Ди­на Ат­та­ра (умер 1400 года). Мухаммед Парса был пер­вым вид­ным бу­хар­ским пра­во­ве­дом, при­няв­шим мис­тическое уче­ние Ба­ха ад-Ди­на На­кш­бан­да, свя­зав его в сво­ём основном тру­де «Фасл аль-хи­таб» («Окон­ча­тель­ное ре­ше­ние») с идея­ми су­фий­ских шей­хов Хо­ра­сан­ской шко­лы и обос­но­вав его с точ­ки зре­ния ша­риа­та.

Ввёл в мир идей На­кш­бан­дийи уче­ние Ибн аль-Ара­би о един­ст­ве бы­тия (вах­дат ал-вуд­жуд). Бла­го­да­ря Мухаммеду вы­шед­шее из сель­ской сре­ды брат­ст­во при­об­ре­ло влия­тель­ных сто­рон­ни­ков в му­сульманской эли­те Ге­ра­та, что по­слу­жи­ло на­ча­лом его рас­про­стра­не­ния в му­сульманском ми­ре.