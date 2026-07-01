МУХАММЕД ИБН БУБАКАР

МУХАММЕД ИБН БУБАКАР - пра­ви­тель государства Сон­гай в Западном Су­да­не.

При­шёл к вла­сти в 1493 году, сверг­нув за­кон­но­го пра­ви­те­ля. Ос­но­вал но­вую ди­на­стию, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой но­си­ли ти­тул ас­кия (пер­во­на­чаль­но - од­но из выс­ших во­ен. зва­ний). При­со­еди­нил к Сон­гаю об­лас­ти от сред­не­го те­че­ния реки Се­не­гал до современной Северной Ни­ге­рии , на не­ко­то­рое вре­мя под­чи­нил рас­по­ло­жен­ные в этом рай­оне го­ро­да хау­са. При Мухаммеде в Сон­гае сло­жи­лось осо­бое во­енное со­сло­вие, офор­ми­лась сис­те­ма государственных чи­нов и долж­но­стей. Мухаммед по­кро­ви­тель­ст­во­вал му­сульманской ду­хов­ной зна­ти го­ро­дов Том­бук­ту и Джен­не. Сверг­нут сво­им сы­ном Му­сой в 1528 или 1529 году.