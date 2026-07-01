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МУХАММЕД ИБН БУБАКАР
МУХАММЕД ИБН БУБАКАР - правитель государства Сонгай в Западном Судане.
Пришёл к власти в 1493 году, свергнув законного правителя. Основал новую династию, представители которой носили титул аския (первоначально - одно из высших воен. званий). Присоединил к Сонгаю области от среднего течения реки Сенегал до современной Северной Нигерии, на некоторое время подчинил расположенные в этом районе города хауса. При Мухаммеде в Сонгае сложилось особое военное сословие, оформилась система государственных чинов и должностей. Мухаммед покровительствовал мусульманской духовной знати городов Томбукту и Дженне. Свергнут своим сыном Мусой в 1528 или 1529 году.
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