МУХАММЕД-ГИРЕЙ IV

Крым­ский хан (октябрь 1641 – июнь 1644, июль 1654 – март 1666).

Из ди­на­стии Ги­ре­ев , сын ха­на Се­ля­мет-Ги­рея I (1608–10), брат ха­на Ис­лам-Ги­рея III. Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям в прав­ле­ние ха­на Джа­ни­бек-Ги­рея II (1627–35), но, в от­ли­чие от из­гнан­ных брать­ев, ос­та­вал­ся в Крым­ском хан­ст­ве. С 1635 на­хо­дил­ся в Стам­бу­ле на по­ложе­нии по­чёт­но­го плен­ни­ка; в 1637–41 жил в Ру­ме­лии в вы­де­лен­ных сул­та­ном вла­де­ни­ях.

По­сле смер­ти бра­та Ба­ха­дур-Ги­рея I (окт. 1641) на­зна­чен крым­ским ха­ном, 14(24).12.1641 взо­шёл на пре­стол в Бах­чи­са­рае. М.-Г. IV сде­лал кал­гой пред­ста­ви­те­ля «не­за­кон­ной» вет­ви Ги­ре­ев Фетх- Ги­рея, ну­ра­ди­ном – сво­его пле­мян­ни­ка Га­зи-Ги­рея. Это при­ве­ло его к кон­флик­ту с от­стра­нён­ны­ми от вла­сти брать­я­ми (пре­ж­де все­го с Ис­лам-Ги­ре­ем) и крым­ской зна­тью. В ию­не 1644 М.-Г. IV был сме­щён и со­слан на о. Ро­дос.

Вновь за­нял пре­стол по­сле смер­ти бра­та Ис­лам-Ги­рея III, по­лу­чив пред­пи­са­ние тур. сул­та­на Мех­ме­да IV за­нять бо­лее жё­ст­кую по­зи­цию по от­но­ше­нию к дей­ст­ви­ям дон­ских ка­за­ков про­тив ос­ман­ских вла­де­ний и санк­ции на под­держ­ку Ре­чи По­спо­ли­той в борь­бе с гет­ма­ном Б. М. Хмель­ниц­ким. При­быв в Крым, М.-Г. IV ос­та­вил кал­гой Га­зи-Ги­рея, а ну­ра­ди­ном – сво­его бра­та, удач­ли­во­го пол­ко­вод­ца Адиль-Ги­рея (зи­мой 1659/60 за­ме­нён на др. бра­та М.-Г. IV – Му­рад- Ги­рея).

В окт. 1654 М.-Г. IV про­дол­жил на­ча­тые при Ис­лам-Ги­рее III пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии до­го­во­ра с Рус. гос-вом, од­на­ко они за­вер­ши­лись без­ре­зуль­тат­но. В от­но­шени­ях с Ре­чью По­спо­ли­той М.-Г. IV со­блю­дал Жва­нец­кий мир 1653 (под­твер­ждён в но­яб. 1654 в Бах­чи­са­рае), став фак­ти­че­ски осн. во­ен. со­юз­ни­ком Ре­чи По­спо­ли­той. В авг. 1655, во вре­мя рус.-польск. вой­ны 1654–67 (см. в ст. Рус­ско-поль­ские вой­ны 17 в.), ко­гда осн. си­лы Б. М. Хмель­ниц­ко­го оса­ж­да­ли Львов, М.-Г. IV воз­гла­вил по­ход 100-ты­сяч­но­го вой­ска на Ук­раи­ну. Дей­ст­вуя в ме­ж­ду­ре­чье Дне­ст­ра и Бу­га, крым­цы от­ре­за­ли ар­мию Хмель­ниц­ко­го и рус. вой­ска В. В. Бу­тур­ли­на от ты­ло­вых баз и дви­ну­лись к Льво­ву. 9–12 (19–22) но­яб. крым­цы бы­ли раз­би­ты рус.-укр. вой­ска­ми под Озёр­ной, по­сле че­го по­сле­до­ва­ли мир­ные пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся за­клю­че­ни­ем мир­но­го до­го­во­ра ме­ж­ду Хмель­ниц­ким и ха­ном 12(22) но­яб­ря.

Ле­том 1656 вой­ска ха­на от­ра­зи­ли ка­зац­кие на­па­де­ния на Азов. В 1657 М.-Г. IV по при­ка­зу сул­та­на вы­сту­пил в по­ход за Днепр для под­держ­ки польск. войск, дей­ст­во­вав­ших про­тив со­юз­ни­ка Б. М. Хмель­ниц­ко­го – тран­силь­ван­ско­го кн. Дьёр­дя II Ра­ко­ци, раз­гро­мил тран­силь­ван­цев 21(31) ию­ля под Те­ре­бов­лем, од­на­ко не смог раз­вить ус­пех и в ус­лови­ях уг­ро­зы ка­зац­ко­го на­па­де­ния на Крым ото­шёл к Пе­ре­ко­пу.

Уси­ле­нию по­зи­ций М.-Г. IV спо­соб­ст­во­ва­ла смерть Б. М. Хмель­ниц­ко­го (июль 1657), пре­ем­ник ко­то­ро­го И. Е. Вы­гов­ский в февр. 1658 за­клю­чил со­юз с М.-Г. IV и при­нял по­кро­ви­тель­ст­во Крым­ско­го хан­ст­ва. По­сле Га­дяч­ско­го до­го­во­ра 1658 фак­ти­чес­ки сло­жил­ся со­юз Ре­чи По­спо­ли­той, Крым­ско­го хан­ст­ва и Вы­гов­ско­го про­тив Рус. гос-ва. Осе­нью 1658 хан от­ка­зал­ся от оче­ред­но­го рус­ско-крым­ско­го по­соль­ско­го раз­ме­на; вес­ной 1659 за­дер­жан­ные в Кры­му рус. по­слан­ни­ки бы­ли по­са­же­ны в яму и за­ко­ва­ны в кан­да­лы. В мае 1659 хан вы­сту­пил с вой­ска­ми (по раз­ным оцен­кам, от 30 до 60 тыс. чел.) на по­мощь Вы­гов­ско­му, пе­ре­дав ре­аль­ное ко­ман­до­ва­ние ну­ра­ди­ну Адиль-Ги­рею и Ка­рач-мур­зе Ши­рин­ско­му (бею Пе­ре­коп­ской Ор­ды в 1653–1663). Крым­ское вой­ско в на­ча­ле ию­ня бло­ки­ро­ва­ло и раз­гро­ми­ло часть рус. сил и пре­дан­ных Мо­ск­ве ка­за­ков под Гол­твой и к 24 ию­ня (4 июля) со­еди­ни­лось с от­ря­да­ми Вы­гов­ско­го. По­след­ний вви­ду яв­ной ма­ло­чис­лен­но­сти сво­их войск (16 тыс. ка­за­ков и от 1,5 до 3 тыс. чел. в на­ём­ных хо­руг­вях) при­сяг­нул ха­ну. Крым­ские вой­ска сыг­ра­ли ре­шаю­щую роль в по­бе­де над рус. ар­ми­ей в Ко­но­топ­ском сра­же­нии 1659. Сам хан во вре­мя бит­вы в осн. «не­ис­то­во мо­лил­ся Все­выш­не­му», а по­сле бит­вы, 29 ию­ня (9 ию­ля), уст­ро­ил мас­со­вую казнь рус. плен­ных (осо­бый ре­зо­нанс по­лу­чи­ла рас­пра­ва над вое­во­дой кн. С. Р. По­жар­ским). В 1660 М.-Г. IV на­пра­вил в по­ход ну­ра­ди­на Му­рад-Ги­рея и ца­ре­ви­ча Са­фа-Ги­рея (с вой­ска­ми чис­лен­но­стью от 30 до 40 тыс. чел.), ко­то­рые в ав­гу­сте со­еди­ни­лись с ре­гу­ляр­ной ар­ми­ей Ре­чи По­спо­ли­той под ко­манд. вел. гет­ма­на ко­рон­но­го С. По­тоц­ко­го и поль­но­го гет­ма­на ко­рон­но­го Е. С. Лю­бо­мир­ско­го и сыг­ра­ли важ­ную роль в ок­ру­же­нии сил гет­ма­на Ю. Б. Хмель­ниц­ко­го в Сло­бо­ди­щах и бло­ки­ро­ва­нии рус. ар­мии В. Б. Ше­ре­ме­те­ва под Чуд­но­вом. За­тем они уст­рои­ли рез­ню в рус. вой­ске, уже сдав­шем­ся по­ля­кам.

С 1663 во­ен­но-по­ли­тич. ак­тив­ность М.-Г. IV на Ук­раи­не ста­ла по­сте­пен­но сни­жать­ся, что от­час­ти бы­ло свя­за­но с на­ча­лом во­ен. дей­ст­вий в ав­ст­ро-тур. вой­не 1660–64 (см. Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны 16–18 вв.). С 1663 про­ис­хо­ди­ли ре­гу­ляр­ные на­па­де­ния кал­мы­ков на зем­ли Крым­ско­го хан­ст­ва. По­сте­пен­но ухуд­ша­лись и от­но­ше­ния ха­на с сул­та­ном, осо­бен­но раз­дра­жён­ным тем, что М.-Г. IV в 1665 по­пы­тал­ся вос­ста­но­вить ди­пло­ма­тич. свя­зи с Рус. гос-вом. Од­но­вре­мен­но хан стре­мил­ся ус­та­но­вить осо­бые от­но­ше­ния с гет­ма­ном Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П. Д. До­ро­шен­ко, ори­ен­ти­ровав­шим­ся на Ос­ман­скую им­пе­рию. Край­не на­пря­жён­ны­ми бы­ли от­но­ше­ния М.-Г. IV с Бел­го­род­ской и Буд­жак­ской но­гай­ски­ми ор­да­ми, вы­лив­шие­ся в 1665–66 в от­кры­тый кон­фликт, в ко­то­рый вме­шал­ся си­ли­ст­рий­ский на­ме­ст­ник Ху­сейн-па­ша. Сул­тан по­тре­бо­вал от ха­на пре­кра­тить при­тес­не­ния но­га­ев, т. к. кон­со­ли­да­ция во­ен. уси­лий но­гай­ских орд и Крым­ско­го хан­ст­ва бы­ла не­об­хо­ди­ма для ак­тив­ной под­держ­ки До­ро­шен­ко, од­на­ко М.-Г. IV не под­чи­нил­ся во­ле сул­та­на. В свя­зи с этим в мар­те 1666 М.-Г. IV был сме­щён с пре­сто­ла и бе­жал в Зап. Чер­ке­сию, а за­тем в Да­ге­стан , где вплоть до смер­ти вёл жизнь про­сто­го дер­ви­ша.