МУХАММЕД-ГИРЕЙ II
Крымский хан (29.06.1577 – май 1584).
Из династии Гиреев, 2-й сын Девлет-Гирея I. Калга (с 1550-х гг.). Участвовал во всех крупных воен. походах отца на Рус. гос-во и Вел. кн-во Литовское (с 1569 Речь Посполиту), в т. ч. набегах на Москву в 1571 и 1572. Возглавлял крымское войско, посланное в Венгрию оказать поддержку османам в ходе австро-тур. войны 1566–68.
Воцарение М.-Г. II стало началом длительной смуты в Крымском ханстве, завершившейся лишь в 1588 с воцарением Гази-Гирея II. Власть хана оспаривалась его братьями Адиль-Гиреем, Алп-Гиреем (вступили в борьбу за власть ещё в сер. 1570-х гг.) и Селямет-Гиреем, поддерживаемыми частью знати. В Стамбуле в распоряжении султана Мурада III находился ещё один претендент на крымский престол – дядя хана Ислам-Гирей. В этих условиях М.-Г. II отказался от вступления в возобновившуюся Ливонскую войну 1558–83, при этом совершил весной 1578 «предупредительные» нападения на юж. земли Рус. гос-ва и Речи Посполитой, а также задержал дипломатич. представителей Речи Посполитой (А. Тарановского) и Рус. гос-ва (Е. Л. Ржевского).
Летом 1578 хан отпустил оба посольства, начав большую дипломатич. игру. В сентябре того же года во Львове при посредничестве Мурада III было достигнуто соглашение с Речью Посполитой, однако М.-Г. II отказался приносить шерть (присягу) на договоре, доставленном в Крым польско-литов. посольством М. Брониевского. Одновременно были возобновлены дипломатич. отношения с Рус. гос-вом, в сент. 1578 в Москву прибыло посольство Араслана мурзы Сулешева, которое формально выдвинуло претензии на Астрахань, при этом дав понять, что хан не будет участвовать в Ливонской войне на стороне Стефана Батория. Несмотря на это, хан отказался принести шерть и на договоре, доставленном в Крым посольством кн. В. В. Мосальского. Посольства Речи Посполитой и Рус. гос-ва вновь были задержаны в Крыму (отпущены только после получения в Крыму известий о заключении Ям-Запольского мира 1582).
С осени 1578 осн. воен. силы Крымского ханства были направлены на театр воен. действий персидско-тур. войны 1578–90. В 1579–80 М.-Г. II лично участвовал в воен. действиях, в боях погиб калга Адиль-Гирей (по др. версии, убит персами в плену), др. брат хана, Гази- Гирей, попал в плен. На Кавказе крымцы вступили в столкновение с гарнизоном рус. крепости Терки (вскоре снесена по требованию крымского хана).
В условиях продолжавшейся в Крыму политич. нестабильности М.-Г. II без согласия султана вернулся в Крым. Безуспешно пытался назначить калгой своего сына Саадет-Гирея, калгой стал Алп-Гирей. Попытки хана укрепить свою власть путём учреждения должности второго наследника престола – нурадина (им стал Саадет-Гирей) только обострили положение. В 1581 после неудачной попытки сместить брата с престола Алп- Гирей и Селямет-Гирей бежали в степь, где были захвачены в плен черкасским старостой кн. М. А. Вишневецким. Король Стефан Баторий планировал шантажировать М.-Г. II освобождением мятежных царевичей, чтобы побудить его выступить против Рус. гос-ва. Однако вмешательство тур. султана Мурада III привело к освобождению Алп-Гирея и Селямет-Гирея, которые были доставлены польск. посольством в Стамбул. После нового назначения Алп-Гирея калгой оба царевича весной 1582 вернулись в Крым.
Вскоре султан потребовал от М.-Г. II вернуться с войсками на Кавказ (в Крыму должен был остаться Алп-Гирей), однако хан проигнорировал приказ, надеясь, что в условиях неудачного для Османской империи хода войны с Персией он сумеет удержать власть. Безуспешно пытался обеспечить себе дипломатич. поддержку Рус. гос-ва и Речи Посполитой, отпустив их задержанные посольства. В 1583, опираясь на мнение крымской знати, вновь проигнорировал приказ Мурада III отправиться на Кавказ и установил тайные контакты с Персией. В результате в нач. 1584 в Кефе (Каффа; ныне Феодосия) прибыла переброшенная с Кавказа армия Осман-паши, который спровоцировал мятеж калги Алп-Гирея. М.-Г. II удалось разгромить мятежников, но Алп-Гирей бежал в Кефе и был провозглашён новым ханом. М.-Г. II осадил Кефе, однако снял осаду в связи с прибытием в мае 1584 тур. флота, доставившего в Крым Ислам-Гирея, которого Мурад III назначил ханом вместо Алп-Гирея. Б. ч. крымской знати признала ханом Ислам-Гирея II. М.-Г. II бежал за Перекоп, где был убит Алп- Гиреем.