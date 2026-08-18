МУХАММЕД-ГИРЕЙ II

Крым­ский хан (29.06.1577 – май 1584).

Из ди­на­стии Ги­ре­ев , 2-й сын Дев­лет-Ги­рея I. Кал­га (с 1550-х гг.). Уча­ст­во­вал во всех круп­ных во­ен. по­хо­дах от­ца на Рус. гос-во и Вел. кн-во Ли­тов­ское (с 1569 Речь По­спо­ли­ту), в т. ч. на­бе­гах на Мо­ск­ву в 1571 и 1572. Воз­глав­лял крым­ское вой­ско, по­слан­ное в Венг­рию ока­зать под­держ­ку ос­ма­нам в хо­де ав­ст­ро-тур. вой­ны 1566–68.

Во­ца­ре­ние М.-Г. II ста­ло на­ча­лом дли­тель­ной сму­ты в Крым­ском хан­ст­ве, за­вер­шив­шей­ся лишь в 1588 с во­ца­ре­ни­ем Га­зи-Ги­рея II. Власть ха­на ос­па­ри­ва­лась его брать­я­ми Адиль-Ги­ре­ем, Алп-Ги­ре­ем (всту­пи­ли в борь­бу за власть ещё в сер. 1570-х гг.) и Се­ля­мет-Ги­ре­ем, под­дер­жи­вае­мы­ми ча­стью зна­ти. В Стам­бу­ле в рас­по­ря­же­нии сул­та­на Му­ра­да III на­хо­дил­ся ещё один пре­тен­дент на крым­ский пре­стол – дя­дя ха­на Ис­лам-Ги­рей. В этих ус­ло­ви­ях М.-Г. II от­ка­зал­ся от всту­п­ле­ния в во­зоб­но­вив­шую­ся Ли­вон­скую вой­ну 1558–83, при этом со­вер­шил вес­ной 1578 «пре­ду­пре­ди­тель­ные» на­па­де­ния на юж. зем­ли Рус. гос-ва и Ре­чи По­спо­ли­той, а так­же за­дер­жал ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­те­лей Ре­чи По­спо­ли­той (А. Та­ра­нов­ско­го) и Рус. гос-ва (Е. Л. Ржев­ско­го).

Ле­том 1578 хан от­пус­тил оба по­соль­ст­ва, на­чав боль­шую ди­пло­ма­тич. иг­ру. В сен­тяб­ре то­го же го­да во Льво­ве при по­сред­ни­че­ст­ве Му­ра­да III бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние с Ре­чью По­спо­ли­той, од­на­ко М.-Г. II от­ка­зал­ся при­но­сить шерть (при­ся­гу) на до­го­во­ре, дос­тав­лен­ном в Крым поль­ско-ли­тов. по­соль­ст­вом М. Бро­ни­ев­ско­го. Од­но­вре­мен­но бы­ли во­зоб­нов­ле­ны ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Рус. гос-вом, в сент. 1578 в Мо­ск­ву при­бы­ло по­соль­ст­во Арас­ла­на мур­зы Су­ле­ше­ва, ко­то­рое фор­маль­но вы­дви­ну­ло пре­тен­зии на Ас­т­ра­хань, при этом дав по­нять, что хан не бу­дет уча­ст­во­вать в Ли­вон­ской вой­не на сто­ро­не Сте­фа­на Ба­то­рия. Не­смот­ря на это, хан от­ка­зал­ся при­нес­ти шерть и на до­го­во­ре, дос­тав­лен­ном в Крым по­соль­ст­вом кн. В. В. Мо­саль­ско­го. По­соль­ст­ва Ре­чи По­спо­ли­той и Рус. гос-ва вновь бы­ли за­дер­жа­ны в Кры­му (от­пу­ще­ны толь­ко по­сле по­лу­че­ния в Кры­му из­вес­тий о за­клю­че­нии Ям-За­поль­ско­го ми­ра 1582).

С осе­ни 1578 осн. во­ен. си­лы Крым­ско­го хан­ст­ва бы­ли на­прав­ле­ны на те­атр воен. дейст­вий пер­сид­ско-тур. вой­ны 1578–90. В 1579–80 М.-Г. II лич­но уча­ст­во­вал в во­ен. дей­ст­ви­ях, в бо­ях по­гиб кал­га Адиль-Ги­рей (по др. вер­сии, убит пер­са­ми в пле­ну), др. брат ха­на, Га­зи- Ги­рей, по­пал в плен. На Кав­ка­зе крым­цы всту­пи­ли в столк­но­ве­ние с гар­ни­зо­ном рус. кре­по­сти Тер­ки (вско­ре сне­се­на по тре­бо­ва­нию крым­ско­го ха­на).

В ус­ло­ви­ях про­дол­жав­шей­ся в Кры­му по­ли­тич. не­ста­биль­но­сти М.-Г. II без со­гла­сия сул­та­на вер­нул­ся в Крым. Без­ус­пеш­но пы­тал­ся на­зна­чить кал­гой сво­его сы­на Саа­дет-Ги­рея, кал­гой стал Алп-Ги­рей. По­пыт­ки ха­на ук­ре­пить свою власть пу­тём уч­ре­ж­де­ния долж­но­сти вто­ро­го на­след­ни­ка пре­сто­ла – ну­ра­ди­на (им стал Саа­дет-Ги­рей) толь­ко обо­ст­ри­ли по­ло­же­ние. В 1581 по­сле не­удач­ной по­пыт­ки сме­стить бра­та с пре­сто­ла Алп- Ги­рей и Се­ля­мет-Ги­рей бе­жа­ли в степь, где бы­ли за­хва­че­ны в плен чер­кас­ским ста­рос­той кн. М. А. Виш­не­вец­ким. Ко­роль Сте­фан Ба­то­рий пла­ни­ро­вал шан­та­жи­ро­вать М.-Г. II ос­во­бо­ж­де­ни­ем мя­теж­ных ца­ре­ви­чей, что­бы по­бу­дить его вы­сту­пить про­тив Рус. гос-ва. Од­на­ко вме­ша­тель­ст­во тур. сул­та­на Му­ра­да III при­ве­ло к ос­во­бо­ж­де­нию Алп-Ги­рея и Се­ля­мет-Ги­рея, ко­то­рые бы­ли дос­тав­ле­ны польск. по­соль­ст­вом в Стам­бул. По­сле но­во­го на­зна­че­ния Алп-Ги­рея кал­гой оба ца­ре­ви­ча вес­ной 1582 вер­ну­лись в Крым.

Вско­ре сул­тан по­тре­бо­вал от М.-Г. II вер­нуть­ся с вой­ска­ми на Кав­каз (в Кры­му дол­жен был ос­тать­ся Алп-Ги­рей), од­на­ко хан про­иг­но­ри­ро­вал при­каз, на­де­ясь, что в ус­ло­ви­ях не­удач­но­го для Ос­ман­ской им­пе­рии хо­да вой­ны с Пер­си­ей он су­ме­ет удер­жать власть. Без­ус­пеш­но пы­тал­ся обес­пе­чить се­бе ди­пло­ма­тич. под­держ­ку Рус. гос-ва и Ре­чи По­спо­ли­той, от­пус­тив их за­дер­жан­ные по­соль­ст­ва. В 1583, опи­ра­ясь на мне­ние крым­ской зна­ти, вновь про­иг­но­ри­ро­вал при­каз Му­ра­да III от­пра­вить­ся на Кав­каз и ус­та­но­вил тай­ные кон­так­ты с Пер­си­ей . В ре­зуль­та­те в нач. 1584 в Ке­фе (Каф­фа; ны­не Фео­до­сия) при­бы­ла пе­ре­бро­шен­ная с Кав­ка­за ар­мия Ос­ман-па­ши, ко­то­рый спро­во­ци­ро­вал мя­теж кал­ги Алп-Ги­рея. М.-Г. II уда­лось раз­гро­мить мя­теж­ни­ков, но Алп-Ги­рей бе­жал в Ке­фе и был про­воз­гла­шён но­вым ха­ном. М.-Г. II оса­дил Ке­фе, од­на­ко снял оса­ду в свя­зи с при­бы­ти­ем в мае 1584 тур. фло­та, дос­та­вив­ше­го в Крым Ис­лам-Ги­рея, ко­то­ро­го Му­рад III на­зна­чил ха­ном вме­сто Алп-Ги­рея. Б. ч. крым­ской зна­ти при­зна­ла ха­ном Ис­лам-Ги­рея II. М.-Г. II бе­жал за Пе­ре­коп, где был убит Алп- Ги­ре­ем.