МУХАММЕД-ГИРЕЙ I

Крым­ский хан (1515–23).

Из ди­на­стии Ги­ре­ев , стар­ший сын Менг­ли- Ги­рея I. С 1490-х гг. кал­га, уча­ст­во­вал в мно­го­числ. во­ен. по­хо­дах про­тив со­сед­них стран, ко­то­рые не­од­но­крат­но с нач. 16 в. воз­глав­лял лич­но. Унас­ле­до­вал пре­стол с со­гла­сия Ос­ман­ской им­пе­рии и без яв­но­го про­ти­во­дей­ст­вия крым­ской зна­ти.

Спо­соб­ст­во­вал кон­со­ли­да­ции до­ма Ги­ре­ев. Пер­во­на­чаль­но кал­гой стал сле­дую­щий по стар­шин­ст­ву его брат Ах­мед-Ги­рей, од­на­ко в 1519 ме­ж­ду ним и М.-Г. I про­изо­шёл кон­фликт, Ах­мед-Ги­рей был убит, а его сын Гем­мет-Ги­рей бе­жал в Кон­стан­ти­но­поль (Стам­бул). В даль­ней­шем М.-Г. I опи­рал­ся на сы­но­вей – Ба­ха­дур-Ги­рея (кал­га с 1519), Га­зи-Ги­рея и Бах­т-Ги­рея, а так­же бра­та – Са­гиб- Ги­рея (в 1532–51 крым­ский хан Са­гиб- Ги­рей I).

По­сле кри­зи­са 1519 М.-Г. I столк­нул­ся со стрем­ле­ни­ем ог­ра­ни­чить хан­скую власть со сто­ро­ны крым­ской зна­ти, ко­то­рая впер­вые ста­ла апел­ли­ро­вать к тур. сул­та­нам с об­ви­не­ни­ем ха­на в не­ло­яль­но­сти сул­та­ну (М.-Г. I вме­ня­лись в ви­ну тай­ные свя­зи с Пер­си­ей). Пер­во­на­чаль­но он на­хо­дил­ся в слож­ных от­но­ше­ни­ях с сул­та­ном Се­ли­мом I (1512–20), ко­то­ро­го, бу­ду­чи кал­гой, не под­дер­жал в борь­бе за пре­стол. По­сле всту­п­ле­ния на тур. пре­стол его сы­на Су­лей­ма­на I Ка­ну­ни (Ве­ли­ко­леп­но­го; 1520–66) от­но­ше­ния с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей улуч­ши­лись, но вско­ре в Стам­бу­ле ста­ли про­яв­лять не­до­воль­ст­во внеш­не­по­ли­тич. ак­тив­но­стью ха­на.

Прав­ле­ние М.-Г. I оз­на­ме­но­ва­лось уси­ле­ни­ем внеш­не­по­ли­тич. ам­би­ций Крым­ско­го хан­ст­ва, ко­то­рое, ук­ре­пив свои по­зи­ции на Кав­ка­зе, вы­на­ши­ва­ло пла­ны за­хва­та Ас­т­ра­хан­ско­го хан­ст­ва, во­вле­че­ния в сфе­ру крым­ско­го влия­ния Ка­зан­ско­го хан­ст­ва и Но­гай­ской Ор­ды. При этом М.-Г. I ус­пеш­но ис­поль­зо­вал кон­фликт ме­ж­ду Рус. гос-вом и Вел. кн-вом Ли­тов­ским (ВКЛ). В мае 1517 хан за­клю­чил со­юз­ный до­го­вор с ВКЛ. Од­на­ко уже в авг. 1517 со­сто­ял­ся крым­ский на­бег на Во­лынь, по­ло­жив­ший на­ча­ло от­кры­той кон­фрон­та­ции ме­ж­ду Крым­ским хан­ст­вом и ВКЛ: её куль­ми­на­ци­ей стал на­бег кал­ги Ба­ха­дур-Ги­рея на зем­ли ВКЛ, в хо­де ко­то­ро­го 2.8.1519 он раз­гро­мил ли­тов. вой­ско у м. Со­каль. В 1518–19 М.-Г. I во­зоб­но­вил со­юз с Рус. гос-вом (ус­та­нов­лен в 1508), рас­счи­ты­вая на под­держ­ку сво­их пла­нов в от­но­ше­нии Хад­жи-Тар­ха­на. В 1520 М.-Г. I про­сил и, по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, по­лу­чил «си­лу су­до­вую» для по­хо­да на Ха­д­жи-Тар­хан (не со­сто­ял­ся). В окт. 1520 хан ут­вер­дил со­юз­ный до­го­вор с ВКЛ и Поль­шей. В 1521 брат М.-Г. I Са­гиб-Ги­рей стал ка­зан­ским ха­ном, что вы­зва­ло рез­кое обо­ст­ре­ние рус.-крым­ских от­но­ше­ний. В 1521 М.-Г. I пред­при­нял ус­пеш­ный на­бег на Мо­ск­ву (см. в ст. Крым­ских ха­нов на­бе­ги), од­на­ко в ав­гу­сте спеш­но вер­нул­ся в Крым, ко­то­рый под­верг­ся на­па­де­нию ас­т­ра­хан­цев (воз­мож­но, оно бы­ло вы­зва­но дей­ст­вия­ми рус. ди­пло­ма­тии).

М.-Г. I про­дол­жил курс на тес­ный со­юз с ВКЛ и Поль­шей, за­клю­чив 9.8.1522 в Бах­чи­са­рае оче­ред­ной со­юз­ный до­го­вор, ко­то­рый рас­смат­ри­вал как ме­ру для ди­пло­ма­тич. обес­пе­че­ния за­хва­та Хад­жи-Тар­ха­на. Во 2-й пол. 1522 М.-Г. I в со­про­во­ж­де­нии сы­но­вей со­вер­шил по­бе­до­нос­ный по­ход на Хад­жи-Тар­хан, по су­ще­ст­ву по­кон­чив с не­за­ви­си­мо­стью Ас­т­ра­хан­ско­го хан­ст­ва, на пре­стол ко­то­ро­го в са­мом нач. 1523 был по­са­жен Ба­ха­дур-Ги­рей.

Од­на­ко в Хад­жи-Тар­ха­не про­тив М.-Г. I со­зрел за­го­вор, ини­циа­то­ра­ми ко­то­ро­го ста­ли но­гай­ские мур­зы. Со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной вер­сии, М.-Г. I, стре­мясь ук­ре­пить по­ло­же­ние Ба­ха­дур-Ги­рея на ас­т­ра­хан­ском пре­сто­ле, ока­зы­вал пред­поч­те­ние ос­тав­шим­ся в Хад­жи-Тар­ха­не но­гай­ским мур­зам пе­ред крым­ски­ми эми­ра­ми. По­сле оче­ред­но­го кон­флик­та меж­ду но­гая­ми и крым­ски­ми эми­ра­ми сы­но­вья М.-Г. I Га­зи- Ги­рей и Бахт-Ги­рей и б. ч. крым­ской зна­ти и войск в нач. 1523 по­ки­ну­ли Хад­жи-Тар­хан. Но­гай­ские мур­зы пред­ло­жи­ли ха­ну на­гнать и на­ка­зать не­по­слуш­ных. М.-Г. I вме­сте с Ба­ха­дур-Ги­ре­ем во гла­ве вер­ных им крым­ских улус­ных лю­дей (ок. 3 тыс. чел.) вме­сте с но­гая­ми вы­сту­пил из Хад­жи-Тар­ха­на. На пер­вой же но­чёв­ке хан и кал­га бы­ли уби­ты но­гая­ми, ко­то­рые по­сле это­го ста­ли пре­сле­до­вать «ца­ре­ви­чей», раз­би­ли крым­цев под Пе­ре­ко­пом и под­верг­ли Крым страш­но­му опус­то­ше­нию.

Ка­та­ст­ро­фа 1523 на вре­мя сни­зи­ла внеш­не­по­ли­тич. ак­тив­ность крым­ских ха­нов и уси­ли­ла тур. гос­под­ство над Крым­ским хан­ст­вом.