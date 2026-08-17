МУХАММЕД-ЭМИН
Казанский хан (1484, 1487–1495, 1502–1518).
Из династии Улуг-Мухаммеда, сын хана Ибрагима (ум. 1479) и царицы Нур-Султан. После смерти Ибрагима М.-Э. был благосклонно принят вел. кн. московским Иваном III Васильевичем, получил от него в кормление г. Кашира. Вплоть до нач. 16 в. М.-Э. придерживался промосковской политич. ориентации.
В 1482–86 правительство Рус. гос-ва, пользуясь распрей между сторонниками М.-Э. и его единокровного брата Али (Алегама, Ильгама), занимавшего казанский престол после смерти их отца Ибрагима, активно вмешивалось во внутр. дела Казанского ханства. В 1484 М.-Э. на короткое время занял казанский престол после взятия Казани войсками Ивана III. Однако вскоре трон опять перешёл к Али, т. к. ни казанцы, ни Рус. гос-во, ни ногаи, стремившиеся к расширению своего влияния в регионе, не были довольны деятельностью правительства 16-летнего М.-Э. Тем не менее борьба промосковской и проногайской группировок знати, ключевую роль в которой играли карачи-беки, в Казани не прекратилась. В 1487 М.-Э. «бил челом великому князю, назвал себе его отцом» и попросил предоставить войско для похода на Казань. В результате 3-й казанско- русской войны Казань была взята рус. войсками (9.7.1487), на престол возведён М.-Э., а Али с семьёй сослан в Вологду. Над Казанским ханством был установлен рус. протекторат, а Иван III принял титул «князя Болгарского» (по одному из тат. названий Казанского ханства – Булгарский вилаят). Отныне все важнейшие решения казанский хан должен был согласовывать с рус. наместниками, информировать Москву о ситуации в Ногайской Орде, а также оказывать посильную помощь рус. войскам (напр., при походе на Вятскую землю в 1489, в противостоянии с Большой Ордой в 1491). Новые договоры между Казанским ханством и Рус. гос-вом обязывали казанских татар не воевать против Рус. гос-ва, не приглашать на престол нового хана без согласия вел. князя, всецело охранять жизнь, имущество и интересы рус. купцов и ремесленников, проживавших в ханстве. Даже женитьба М.-Э. на дочерях ногайских мурз Мусы и Ямгурчи была согласована с Иваном III. Всё это привело к недовольству политич. элиты ханства, и в середине 1490-х гг. сформировалась оппозиция прорусски ориентированному хану, прозванному Иджим (Не наш, Чужак). Её руководитель улуг-карачи-бек Кул-Мухаммед (Кель-Ахмед, Калимет) пригласил в Казань представителя династии Шейбанидов сибирского царевича Мамука, который внезапно подступил к Казани, заставив М.-Э. бежать в Москву. Вскоре хан Мамук был изгнан казанцами. В 1496 после обращения курултая Иван III направил на казанский трон находившегося в Рус. гос-ве брата М.-Э., царевича Абд аль-Латифа.
В 1502 интриги Кул-Мухаммеда, желавшего ослабить ханскую власть и укрепить позиции карачи-беков в стране, привели к ссылке хана Абд аль-Латифа (ум. 1517) в Белоозеро по решению Ивана III и к очередному воцарению в Казани М.-Э. при поддержке рус. войск. М.-Э. казнил Кул-Мухаммеда и его сторонников, затем, под влиянием своей жены Каракуш (дочь Ямгурчи и вдова хана Али, долгое время находившаяся в вологодской ссылке) и под воздействием слухов о возможной скорой кончине Ивана III, при поддержке ногайских татар начал проводить антирусскую политику с целью освободиться от рус. протектората: был арестован рус. посол М. С. Кляпик Еропкин, местные рус. люди ограблены, взяты в плен и отосланы в Ногайскую Орду и в Хаджи-Тархан (ныне Астрахань). В ходе начавшейся 4-й казанско-рус. войны казанские войска осадили Нижний Новгород. В войну 1505–07 войска М.-Э. нанесли ряд серьёзных поражений рус. войскам (в т. ч. в конце июня 1506 под Казанью). Однако М.-Э., считая, что осн. цель войны достигнута, приказал своим войскам прекратить наступление и остановиться на границе у р. Сура. В марте 1507 по инициативе казанского хана начались переговоры о мире, который был подписан на условиях равноправия в Москве (8.9.1507) и Казани (23.12.1507). Этот договор возобновлялся в 1508, 1512 и 1516. Большую роль в формировании добрососедских взаимоотношений между Казанским ханством и Рус. гос-вом сыграла Нур-Султан, ведшая дипломатич. переговоры в Москве, Бахчисарае и Казани. До конца правления М.-Э. между двумя государствами сохранялся мир, активно развивалась торговля. В эти годы хан провёл ряд реформ в землепользовании, тат. города расширялись и укреплялись, строилось много мечетей и медресе, процветали ремёсла и с. х-во. Большое внимание М.-Э. уделял также развитию науки и культуры: в Казани переписывались и изучались мн. средневековые науч. трактаты (по математике, медицине, философии, мусульм. юриспруденции и экономике и т. д.), в страну приглашались музыканты, «голосистые певцы и искусные художники». В своём поэтич. произведении «Возмездие» М.-Э. осуждал войны, «распространяющие мрак смятений» и вызывающие «слёзы страха», приводя в пример разрушение Тимуром (Тамерланом) городов Поволжья. Автор «Книги чудес» – сборника рассказов, написанных в стихотв. форме (завершена в 1515, впервые опубл. в 1848); в ней М.-Э. воспевал дух свободы при условии подчинения воле Всевышнего, рассматривал некоторые филос. проблемы (духовные, творч. искания и др.).
М.-Э. был похоронен в одном из ханских мавзолеев Казанского кремля. С его смертью династия Улуг-Мухаммеда пресеклась.