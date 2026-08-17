МУХАММЕД-ЭМИН

Ка­зан­ский хан (1484, 1487–1495, 1502–1518).

Из ди­на­стии Улуг-Му­хам­ме­да, сын ха­на Иб­ра­ги­ма (ум. 1479) и ца­ри­цы Нур-Сул­тан. По­сле смер­ти Иб­ра­ги­ма М.-Э. был бла­го­склон­но при­нят вел. кн. мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем, по­лу­чил от не­го в корм­ле­ние г. Ка­ши­ра. Вплоть до нач. 16 в. М.-Э. при­дер­жи­вал­ся про­мос­ков­ской по­ли­тич. ори­ен­та­ции.

В 1482–86 пра­ви­тель­ст­во Рус. гос-ва, поль­зу­ясь рас­прей ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми М.-Э. и его еди­но­кров­но­го бра­та Али (Але­га­ма, Иль­га­ма), за­ни­мав­ше­го ка­зан­ский пре­стол пос­ле смер­ти их от­ца Иб­ра­ги­ма, ак­тив­но вме­ши­ва­лось во внутр. де­ла Ка­зан­ско­го хан­ст­ва. В 1484 М.-Э. на ко­рот­кое вре­мя за­нял ка­зан­ский пре­стол по­сле взя­тия Ка­за­ни вой­ска­ми Ива­на III. Од­на­ко вско­ре трон опять пе­ре­шёл к Али, т. к. ни ка­зан­цы, ни Рус. гос-во, ни но­гаи, стре­мив­ши­еся к рас­ши­ре­нию свое­го влия­ния в ре­гио­не, не бы­ли до­воль­ны дея­тель­но­стью пра­ви­тель­ст­ва 16-лет­не­го М.-Э. Тем не ме­нее борь­ба про­мос­ков­ской и про­но­гай­ской груп­пи­ро­вок зна­ти, клю­че­вую роль в ко­то­рой иг­ра­ли ка­ра­чи-бе­ки, в Ка­за­ни не пре­кра­ти­лась. В 1487 М.-Э. «бил че­лом ве­ли­ко­му кня­зю, на­звал се­бе его от­цом» и по­про­сил пре­дос­та­вить вой­ско для по­хо­да на Ка­зань. В ре­зуль­та­те 3-й ка­зан­ско- рус­ской вой­ны Ка­зань бы­ла взя­та рус. вой­ска­ми (9.7.1487), на пре­стол воз­ве­дён М.-Э., а Али с семь­ёй со­слан в Во­ло­гду. Над Ка­зан­ским хан­ст­вом был ус­та­нов­лен рус. про­тек­то­рат, а Иван III при­нял ти­тул «кня­зя Бол­гар­ско­го» (по од­но­му из тат. на­зва­ний Ка­зан­ско­го хан­ст­ва – Бул­гар­ский ви­ла­ят). От­ны­не все важ­ней­шие ре­ше­ния ка­зан­ский хан дол­жен был со­гла­со­вы­вать с рус. на­ме­ст­ни­ка­ми, ин­фор­ми­ро­вать Мо­ск­ву о си­туа­ции в Но­гай­ской Ор­де, а так­же ока­зы­вать по­силь­ную по­мощь рус. вой­скам (напр., при по­хо­де на Вят­скую зем­лю в 1489, в про­ти­во­стоя­нии с Боль­шой Ор­дой в 1491). Но­вые до­го­во­ры ме­ж­ду Ка­зан­ским хан­ст­вом и Рус. гос-вом обя­зы­ва­ли ка­зан­ских та­тар не вое­вать про­тив Рус. гос-ва, не при­гла­шать на пре­стол но­во­го ха­на без со­гла­сия вел. кня­зя, все­це­ло ох­ра­нять жизнь, иму­ще­ст­во и ин­те­ре­сы рус. куп­цов и ре­мес­лен­ни­ков, про­жи­вав­ших в хан­ст­ве. Да­же же­нить­ба М.-Э. на до­че­рях но­гай­ских мурз Му­сы и Ям­гур­чи бы­ла со­гла­со­ва­на с Ива­ном III. Всё это при­ве­ло к не­до­воль­ст­ву по­ли­тич. эли­ты хан­ст­ва, и в се­ре­ди­не 1490-х гг. сфор­ми­ро­ва­лась оп­по­зи­ция про­рус­ски ори­ен­ти­ро­ван­но­му ха­ну, про­зван­но­му Ид­жим (Не наш, Чу­жак). Её ру­ко­во­ди­тель улуг-ка­ра­чи-бек Кул-Му­хам­мед (Кель-Ах­мед, Ка­ли­мет) при­гла­сил в Ка­зань пред­ста­ви­те­ля ди­на­стии Шей­ба­ни­дов си­бир­ско­го ца­ре­ви­ча Ма­му­ка, ко­то­рый вне­зап­но под­сту­пил к Ка­за­ни, за­ста­вив М.-Э. бе­жать в Мо­ск­ву. Вско­ре хан Ма­мук был из­гнан ка­зан­ца­ми. В 1496 пос­ле об­ра­ще­ния ку­рул­тая Иван III на­пра­вил на ка­зан­ский трон на­хо­див­ше­го­ся в Рус. гос-ве бра­та М.-Э., ца­ре­ви­ча Абд аль-Ла­ти­фа.

В 1502 ин­три­ги Кул-Му­хам­ме­да, же­лав­ше­го ос­ла­бить хан­скую власть и ук­ре­пить по­зи­ции ка­ра­чи-бе­ков в стра­не, при­ве­ли к ссыл­ке ха­на Абд аль-Ла­ти­фа (ум. 1517) в Бе­ло­озе­ро по ре­ше­нию Ива­на III и к оче­ред­но­му во­ца­ре­нию в Ка­за­ни М.-Э. при под­держ­ке рус. войск. М.-Э. каз­нил Кул-Му­хам­ме­да и его сто­рон­ни­ков, за­тем, под влия­ни­ем сво­ей же­ны Ка­ра­куш (дочь Ям­гур­чи и вдо­ва ха­на Али, дол­гое вре­мя на­хо­див­шая­ся в во­ло­год­ской ссыл­ке) и под воз­дей­стви­ем слу­хов о воз­мож­ной ско­рой кон­чи­не Ива­на III, при под­держ­ке но­гай­ских та­тар на­чал про­во­дить ан­ти­рус­скую по­лити­ку с це­лью ос­во­бо­дить­ся от рус. про­тек­то­ра­та: был аре­сто­ван рус. по­сол М. С. Кля­пик Ероп­кин, ме­ст­ные рус. лю­ди ог­раб­ле­ны, взя­ты в плен и ото­сла­ны в Но­гай­скую Ор­ду и в Хад­жи-Тар­хан (ны­не Ас­т­ра­хань). В хо­де на­чав­шей­ся 4-й ка­зан­ско-рус. вой­ны ка­зан­ские вой­ска оса­ди­ли Ниж­ний Нов­го­род. В вой­ну 1505–07 вой­ска М.-Э. на­нес­ли ряд серь­ёз­ных по­ра­же­ний рус. вой­скам (в т. ч. в кон­це июня 1506 под Ка­за­нью). Од­на­ко М.-Э., счи­тая, что осн. цель вой­ны дос­тиг­ну­та, при­ка­зал сво­им вой­скам пре­кра­тить на­сту­п­ле­ние и ос­та­но­вить­ся на гра­ни­це у р. Су­ра. В мар­те 1507 по ини­циа­ти­ве ка­зан­ско­го ха­на на­ча­лись пе­ре­го­во­ры о ми­ре, ко­то­рый был под­пи­сан на ус­ло­ви­ях рав­но­пра­вия в Мо­ск­ве (8.9.1507) и Ка­за­ни (23.12.1507). Этот до­го­вор во­зоб­нов­лял­ся в 1508, 1512 и 1516. Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии доб­ро­со­сед­ских взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду Ка­зан­ским хан­ст­вом и Рус. гос-вом сыг­ра­ла Нур-Сул­тан, вед­шая ди­пло­ма­тич. пе­ре­го­во­ры в Мо­ск­ве, Бах­чи­са­рае и Ка­за­ни. До кон­ца прав­ле­ния М.-Э. ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми со­хра­нял­ся мир, ак­тив­но раз­ви­ва­лась тор­гов­ля. В эти го­ды хан про­вёл ряд ре­форм в зем­ле­поль­зо­ва­нии, тат. го­ро­да рас­ши­ря­лись и ук­ре­п­ля­лись, строи­лось мно­го ме­че­тей и мед­ре­се, про­цве­та­ли ре­мёс­ла и с. х-во. Боль­шое вни­ма­ние М.-Э. уде­лял так­же раз­ви­тию нау­ки и куль­ту­ры: в Ка­за­ни пе­ре­пи­сы­ва­лись и изу­ча­лись мн. сред­не­ве­ко­вые на­уч. трак­та­ты (по ма­те­ма­ти­ке, ме­ди­ци­не, фи­ло­со­фии, му­сульм. юрис­пру­ден­ции и эко­но­ми­ке и т. д.), в стра­ну при­гла­ша­лись му­зы­кан­ты, «го­ло­си­стые пев­цы и ис­кус­ные ху­дож­ни­ки». В сво­ём по­этич. про­из­ве­де­нии «Воз­мез­дие» М.-Э. осу­ж­дал вой­ны, «рас­про­стра­няю­щие мрак смя­те­ний» и вы­зы­ваю­щие «слё­зы стра­ха», при­во­дя в при­мер раз­ру­ше­ние Ти­му­ром (Та­мер­ла­ном) го­ро­дов По­вол­жья. Ав­тор «Кни­ги чу­дес» – сбор­ни­ка рас­ска­зов, на­пи­сан­ных в сти­хотв. фор­ме (за­вер­ше­на в 1515, впер­вые опубл. в 1848); в ней М.-Э. вос­пе­вал дух сво­бо­ды при ус­ло­вии под­чи­не­ния во­ле Все­выш­не­го, рас­смат­ри­вал не­ко­то­рые фи­лос. про­бле­мы (ду­хов­ные, творч. ис­ка­ния и др.).

М.-Э. был по­хо­ро­нен в од­ном из хан­ских мав­зо­ле­ев Ка­зан­ско­го крем­ля . С его смер­тью ди­на­стия Улуг-Му­хам­ме­да пре­сек­лась.