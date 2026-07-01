МУХАММЕД АЛИ
МУХАММЕД АЛИ (Мехмет Али-паша) - египетский правитель.
Основатель одноименной династии, правившей в Египте до 1952 года (юридически до 1953 года). По происхождению албанец. В юности занимался торговлей табаком. В 1798 году в качестве командира албанского военного отряда участвовал во франко-турецкой войне в Египте (смотреть также Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта).
В 1805 году, воспользовавшись восстаниями в Каире (в 1804 году - антимамлюкское, в 1805 году - антитурецкое), пришёл к власти, затем был назначен турецким султаном Махмудом II пашой и хедивом Египта. Во время англо-турецкой войны в 1807 году разбил и изгнал из Египта британский корпус.
В 1811 году подавил восстание выступивших против него мамлюков, одновременно нанёс удар по улемам, лишив их постов или отправив в изгнание. В 1809 году инициировал проведение земельной реформы. К 1815 году отменил ильтизам, обложил налогом и поставил под государственный контроль вакфы, к 1818 году при участии европейских специалистов произвёл перепись всех обрабатываемых земель и установил единый поземельный налог, который закреплялся за общиной или за индивидуальным хозяйством (Нижний Египет). Земли, не вошедшие в кадастр, перешли в собственность государства.
В 1811-1818 годах Мухаммед Али покорил Аравию, в 1820-1822 годах - Восточный Судан. Военные успехи и земельная реформа способствовали пополнению казны, что позволило Мухаммеду реформировать армию. Начав с комплектования войск из рабов суданского происхождения (вместо бывшего турецкого и албанского контингента), он вскоре перешёл к набору солдат из числа египтян, а в 1823 году ввёл рекрутский набор.
Одновременно приступил к строительству флота. Для подготовки квалифицированных специалистов в 1816 году создал политехническую школу, в 1822-1828 годах пехотное и военно-морское училища и офицерскую школу, в 1825 году училище генштаба, в 1827 году медицинское и ветеринарное училище, в 1836 году школу иностранных языков и переводчиков и другое.
С 1826 года египтяне стали направляться на учёбу в Европу. К 1830-м годам было введено государственное светское бесплатное образование трёх уровней (начальное, подготовительное и специальное). Мухаммед Али создал жёсткую централизованную систему управления своими владениями: страна была разделена на провинции (мудирии) во главе с губернаторами (мудирами), а мудирии - на округа и уезды во главе с маамурами.
Начали действовать диваны (военных, внутренних дел, иностранных дел, финансов, народного просвещения, сельского хозяйства и другие), при которых работали комиссии и коллегии, в 1838 году учреждён Государственный совет - совещательный орган при Мухаммеде Али, в котором были представлены также главы провинциальных управлений. В начале 1840-х годов предпринял ряд шагов по развитию ирригации, однако ввиду нехватки средств был вынужден приостановить работы.
Мухаммед Али активно боролся с греческим национально-освободительным движением (смотреть Греческая национально-освободительная революция 1821-1829). В 1825 году египетская армия вместе с турецкими войсками опустошила большую часть Мореи, в 1826 году захватила город Месолонгион, в 1827 году афинский Акрополь. Несмотря на то что египетский флот был уничтожен в Наваринском сражении 1827 году, к 1830 году он был полностью восстановлен.
Усиление Египта позволило Мухаммеду Али вступить в открытое противоборство с турецким султаном (смотреть Египетско-турецкие конфликты 1831-1833 и 1839-1841 годов). В 1831 году его войска вторглись в Сирию, оккупировали Ливан, Палестину, Киликию и в 1832 году нанесли поражение османской армии в битве при Конье.
В результате вмешательства в конфликт Великобритании, Франции и России в мае 1833 года в Кютахье было заключено соглашение, предусматривавшее признание Мухаммедом Али сюзеренитета султана в обмен на передачу под его власть сирийских провинций Османской империи.
В 1839 году Мухаммед Али нанёс сокрушительные поражения армии султана Махмуда II и потребовал от его преемника Абдул-Меджида признания своей наследственой власти над Египтом, Сирией и Аравией. Угроза развала Османской империи заставила европейские державы вмешаться в конфликт на стороне султана.
После ряда сражений египетской армии с объединёнными англо-австро-турецкими войсками Мухаммед Али вынужден был капитулировать, признать сюзеренитет султана, взять на себя обязательство ежегодно выплачивать ему дань и сократить египетскую армию с 200 тысяч до 18 тысяч человек.
В конце жизни у Мухаммеда Али проявились признаки психического расстройства, в связи с чем в марте 1848 года он официально передал власть в стране приёмному сыну Ибрахиму-паше, фактически управлявшему Египтом с 1847 года.