МУХАММЕД АЛИ

МУХАММЕД АЛИ (Мех­мет Али-па­ша) - египетский пра­ви­тель.

Ос­но­ва­тель од­но­именной ди­на­стии, пра­вив­шей в Егип­те до 1952 года (юри­ди­че­ски до 1953 года). По про­ис­хо­ж­де­нию ал­ба­нец. В юно­сти за­ни­мал­ся тор­гов­лей та­ба­ком. В 1798 году в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра албанского во­енного от­ря­да уча­ст­во­вал во фран­ко-турецкой вой­не в Егип­те (смотреть так­же Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та).

В 1805 году, вос­поль­зо­вав­шись вос­ста­ния­ми в Каи­ре (в 1804 году - ан­ти­мам­люк­ское, в 1805 году - ан­ти­ту­рец­кое), при­шёл к вла­сти, за­тем был на­зна­чен турецким сул­та­ном Мах­му­дом II па­шой и хе­ди­вом Егип­та. Во вре­мя анг­ло-турецкой вой­ны в 1807 году раз­бил и из­гнал из Егип­та британский кор­пус.

В 1811 году по­да­вил вос­ста­ние вы­сту­пив­ших про­тив не­го мам­лю­ков, од­но­вре­мен­но на­нёс удар по уле­мам, ли­шив их по­стов или от­пра­вив в из­гна­ние. В 1809 году ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы. К 1815 году от­ме­нил иль­ти­зам, об­ло­жил на­ло­гом и по­ста­вил под государственный кон­троль вак­фы, к 1818 году при уча­стии ев­ропейских спе­циа­ли­стов про­из­вёл пе­ре­пись всех об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель и ус­та­но­вил еди­ный по­зе­мель­ный на­лог, ко­то­рый за­кре­п­лял­ся за об­щи­ной или за ин­ди­ви­ду­аль­ным хо­зяй­ст­вом (Ниж­ний Еги­пет). Зем­ли, не во­шед­шие в ка­дастр, пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва.

В 1811-1818 годах Мухаммед Али по­ко­рил Ара­вию, в 1820-1822 годах - Восточный Су­дан. Во­енные ус­пе­хи и зе­мель­ная ре­фор­ма спо­соб­ст­во­ва­ли по­пол­не­нию каз­ны, что по­зво­ли­ло Мухаммеду ре­фор­ми­ро­вать ар­мию. На­чав с ком­плек­то­ва­ния войск из ра­бов су­дан­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния (вме­сто бывшего турецкого и албанского кон­тин­ген­та), он вско­ре пе­ре­шёл к на­бо­ру сол­дат из чис­ла егип­тян, а в 1823 году ввёл рек­рут­ский на­бор.

Од­но­вре­мен­но при­сту­пил к строи­тель­ст­ву фло­та. Для под­го­тов­ки ква­ли­фи­цированных спе­циа­ли­стов в 1816 году соз­дал по­ли­тех­ническую шко­лу, в 1822-1828 годах пе­хот­ное и во­енно-мор­ское училища и офи­цер­скую шко­лу, в 1825 году училище ген­шта­ба, в 1827 году медицинское и ве­те­ри­нар­ное училище, в 1836 году шко­лу иностранных язы­ков и пе­ре­во­дчи­ков и другое.

С 1826 года егип­тя­не ста­ли на­прав­лять­ся на учё­бу в Ев­ро­пу. К 1830-м годам бы­ло вве­де­но государственное свет­ское бес­плат­ное об­ра­зо­ва­ние трёх уров­ней (на­чаль­ное, под­го­то­ви­тель­ное и спе­ци­аль­ное). Мухаммед Али соз­дал жё­ст­кую цен­тра­ли­зованную сис­те­му управ­ле­ния свои­ми вла­де­ния­ми: стра­на бы­ла раз­де­ле­на на про­вин­ции (му­ди­рии) во гла­ве с гу­бер­на­то­ра­ми (му­ди­ра­ми), а му­ди­рии - на ок­ру­га и уез­ды во гла­ве с маа­му­ра­ми.

На­ча­ли дей­ст­во­вать ди­ва­ны (во­енных, внутренних дел, иностранных дел, фи­нан­сов, народного про­све­ще­ния, сельского хозяйства и другие), при ко­то­рых ра­бо­та­ли ко­мис­сии и кол­ле­гии, в 1838 году уч­ре­ж­дён Государственный со­вет - со­ве­щательный ор­ган при Мухаммеде Али, в ко­то­ром бы­ли пред­став­ле­ны так­же гла­вы про­винциальных управ­ле­ний. В начале 1840-х годов пред­при­нял ряд ша­гов по раз­ви­тию ир­ри­га­ции, од­на­ко вви­ду не­хват­ки средств был вы­ну­ж­ден при­ос­та­но­вить ра­бо­ты.

Мухаммед Али ак­тив­но бо­рол­ся с греческим национально-ос­во­бо­дительным дви­же­ни­ем (смотреть Гре­че­ская на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ре­во­лю­ция 1821-1829 ). В 1825 году египетская ар­мия вме­сте с турецкими вой­ска­ми опус­то­ши­ла большую часть Мо­реи, в 1826 году за­хва­ти­ла город Ме­со­лон­ги­он, в 1827 году афин­ский Ак­ро­поль. Не­смот­ря на то что египетский флот был унич­то­жен в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 году, к 1830 году он был пол­но­стью вос­ста­нов­лен.

Уси­ле­ние Егип­та по­зво­ли­ло Мухаммеду Али всту­пить в от­кры­тое про­ти­во­бор­ст­во с турецким сул­та­ном (смотреть Еги­пет­ско-ту­рец­кие кон­флик­ты 1831-1833 и 1839-1841 годов). В 1831 году его вой­ска вторг­лись в Си­рию, ок­ку­пи­ро­ва­ли Ли­ван, Па­ле­сти­ну, Ки­ли­кию и в 1832 году на­нес­ли по­ра­же­ние ос­ман­ской ар­мии в бит­ве при Ко­нье.

В ре­зуль­та­те вме­ша­тель­ст­ва в кон­фликт Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Рос­сии в мае 1833 года в Кю­та­хье бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние, пре­ду­смат­ри­вав­шее при­зна­ние Мухаммедом Али сю­зе­ре­ни­те­та сул­та­на в об­мен на пе­ре­да­чу под его власть сирийских про­вин­ций Ос­ман­ской им­пе­рии.

В 1839 году Мухаммед Али на­нёс со­кру­шительные по­ра­же­ния ар­мии сул­та­на Мах­му­да II и по­тре­бо­вал от его пре­ем­ни­ка Аб­дул-Мед­жи­да при­зна­ния сво­ей на­следственой вла­сти над Егип­том, Си­ри­ей и Ара­ви­ей. Уг­ро­за раз­ва­ла Ос­ман­ской им­пе­рии за­ста­ви­ла ев­ропейские дер­жа­вы вме­шать­ся в кон­фликт на сто­ро­не сул­та­на.

По­сле ря­да сра­же­ний египетской ар­мии с объ­е­ди­нён­ны­ми анг­ло-ав­ст­ро-турецкими вой­ска­ми Мухаммед Али вы­нуж­ден был ка­пи­ту­ли­ро­вать, при­знать сю­зе­ре­ни­тет сул­та­на, взять на се­бя обя­за­тель­ст­во еже­год­но вы­пла­чи­вать ему дань и со­кра­тить египетскую ар­мию с 200 тысяч до 18 тысяч человек.

В кон­це жиз­ни у Мухаммеда Али про­яви­лись при­зна­ки пси­хического рас­строй­ства, в свя­зи с чем в мар­те 1848 года он офи­ци­аль­но пе­ре­дал власть в стра­не при­ём­но­му сы­ну Иб­ра­хи­му-па­ше , фак­ти­че­ски управ­ляв­ше­му Егип­том с 1847 года.