МУХАММАД V Мухаммад V (Сиди Мухаммад бен Юсуф) (10.08.1909, Фес — 26.02.1961, Рабат) — султан из династии Алауитов, затем первый король Марокко.

Мухаммад V (Сиди Мухаммад бен Юсуф) (10.08.1909, Фес — 26.02.1961, Рабат) — султан из династии Алауитов, затем первый король Марокко. Сын султана Мулай Юсуфа (1912—1927). Был возведен французскими властями на престол в 1927. С начала своего правления демонстрировал независимую позицию по отношению к французам. Участвовал в Касабланкской конференции 1943 , а также встречался с президентом США Ф. Рузвельтом.

Поддерживал национально-освободительное движение в Марокко. В 1947 выступил в Танжере с речью, в которой провозгласил право марокканского народа на свободу и суверенитет. С этого момента М. V стал общенациональным лидером и символом борьбы за независимость. В 1953 французские власти свергли М. V и отправили в ссылку на о. Мадагаскар. Всплеск народного возмущения вынудил Францию вернуть М. V из ссылки в 1955.

После получения независимости объявил Марокко королевством и принял титул короля. В 1960 лично возглавил правительство и сделал заместителем своего старшего сына Хасана, ставшего королем Хасаном II после смерти М. V в 1961.

Лит.: Brignon J., Amin A., Boutaleb B. e. a. Histoire du Maroc. Casablanca, 1967; Луцкая Н. С. Очерки новейшей истории Марокко. М., 1973; Lugan B. Histoire du Maroc. Des origines a nos jours. Paris, 2011. Д. В. Соловьева.