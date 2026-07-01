МУХАММАД Мухаммад (араб., букв. «хвалимый»; в европейских транскрипциях — Магомет, Магомед, Мохаммед) (ок. 570, Мекка — 08.06.632, Медина) — основатель ислама, почитаемый его приверженцами как последний из пророков.

МУХАММАД САЛИХ (Му­хам­мед Са­лих) - узбекский поэт.

Пи­сал на персидском и ста­ро­уз­бек­ском язы­ках. Cын хи­вин­ско­го пра­ви­те­ля Нур­са­ид­бе­ка. При­двор­ный по­эт и спод­виж­ник узбекского ха­на Му­хам­ме­да Шей­ба­ни. Ав­тор ге­ро­ической по­эмы-мас­на­ви «Шей­ба­ни-на­ме» (1510 год, по другим све­де­ни­ям, 1506 год; на ста­ро­уз­бек­ском языке), по­свя­щён­ной опи­са­нию во­енных по­хо­дов ха­на и по­бе­де Шей­ба­ни­дов над Ти­му­ри­да­ми. По­эма со­сто­ит из 76 час­тей (около 9 тысяч строк); со­хра­ни­лась в ру­ко­пис­ной ко­пии 1510-1511 годы (Ве­на); из­да­на в араб­ской (1885, 1908 годы) и в современной узбекской (1961 год) гра­фи­ке. Боль­шин­ст­во ли­рических сти­хов Мухаммада Салиха дошло лишь в ци­ти­руе­мых от­рыв­ках.