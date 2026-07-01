МУХАММАД
Мухаммад (араб., букв. «хвалимый»; в европейских транскрипциях — Магомет, Магомед, Мохаммед) (ок. 570, Мекка — 08.06.632, Медина) — основатель ислама, почитаемый его приверженцами как последний из пророков.
МУХАММАД САЛИХ (Мухаммед Салих) - узбекский поэт.
Писал на персидском и староузбекском языках. Cын хивинского правителя Нурсаидбека. Придворный поэт и сподвижник узбекского хана Мухаммеда Шейбани. Автор героической поэмы-маснави «Шейбани-наме» (1510 год, по другим сведениям, 1506 год; на староузбекском языке), посвящённой описанию военных походов хана и победе Шейбанидов над Тимуридами. Поэма состоит из 76 частей (около 9 тысяч строк); сохранилась в рукописной копии 1510-1511 годы (Вена); издана в арабской (1885, 1908 годы) и в современной узбекской (1961 год) графике. Большинство лирических стихов Мухаммада Салиха дошло лишь в цитируемых отрывках.