МУХAММАД РАХИМ Мухaммад Рахим (1715, ? — 24.03.1758, Гиждуван) — эмир Бухарско­го ханства (1753—1758).

Мухaммад Рахим (1715, ? — 24.03.1758, Гиждуван) — эмир Бухарско­го ханства (1753—1758). Сын вождя (бия) племени Мангыт , Мухаммад Хакима — аталыка (главнокомандующего и главы правительства) при дворе Аштарханида (Джанида) Абуль-Файз-хана (1722—1743), который в 1740 обеспечил мирное подчинение Бухары Надир-шаху , за что получил от него титул «старшего эмира» (амир-и кабир). М. Р., посланный отцом во главе бухарского ополчения в иранские войска, вернулся после его смерти и, в обстановке нарастающей смуты, принял должность аталыка. Укрепив свои позиции, он воспользовался гибелью Надира в 1747, чтобы распорядиться об убийстве Абуль-Файза и сделаться фактическим правителем ханства при своих ставленниках Аштарханидах, первого из которых, Абд-аль-Мумина, он уже в 1748 устранил. Заручившись поддержкой улама и знати, М. Р. с 1753 стал править единолично, приняв титул эмира, а в 1756 — хана, и положил начало новой, мангытской, династии, хотя после смерти М. Р. его дядя, Даниял-аталык, вновь отказался от ханского достоинства, вернув на трон марионеточных Джанидов. М. Р., свергнув зависимость от Ирана, создал крепкое и дисциплинированное войско; ослабил в известной степени могущество местных владетелей, подчинил Шахрисябз, Ургут, Джизак, Ура-Тюбе, Гиссар и др., но нанес войнами огромный ущерб хозяйству страны, особенно земледельческим оазисам. Жизненный путь М. Р. панегирически описан его современником Мухаммад Вафа Керминеги в «Ханском гостинце» (Тухфат ал-хани).

Ист. : Мирза ‘Абдал‘азим Сами . Тарих-и салатин-и мангитийа (История мангытских государей) / Пер. с перс. Л. М. Епифановой. М., 1962; Ахмад Дониш . История мангытской династии / Пер. с перс. И. А. Наджафовой. Душанбе, 1967.

Лит. : Кюгельген А. фон . Легитимизация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII—XIX вв.). Алматы, 2004. С. С. Вдовин.