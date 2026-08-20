МУХАММАД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703/4, оазис Эль-Уяйна в Центральной Аравии — 20.07.1792, Эд-Диръийя) — мусульманский богослов, реформатор суннизма, основоположник движения ваххабитов.

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1703/4, оазис Эль-Уяйна в Центральной Аравии — 20.07.1792, Эд-Диръийя) — мусульманский богослов, реформатор суннизма , основоположник движения ваххабитов . Жизненный путь известен отрывочно и во многом покрыт легендами: родился в семье кади из рода бану-шинан племени бедуинов бану-тамим; в юности много путешествовал по Аравии и соседним землям Османской империи и Ирана «в поисках знания» (посещая выдающихся улама); изучал Коран, Сунну и шариат под руководством отца, затем у других знатоков ханбалитского мазхаба , из которых наибольшее влияние на него оказал Абдаллах ибн Ибрахим ан-Наджди из Медины. В конце 1730-х начал проповедовать очищение ислама от «новшеств» (бид‘а), к которым относил суфизм , санкционировавший почитание угодников Божиих. В догматике развивал идеи Ибн Таймийи и его последователей, делая упор на непостижимости Бога разумом. Важное место отводил джихаду против отступивших от единобожия мусульман, утверждая абсолютный монотеизм своих приверженцев (муваххидун). Его проповедь поддержали шайхи ряда племен, прежде всего правившие в Эд-Диръийе Мухаммад ибн Сауд (ум. 1765) и его сын Абд аль-Азиз (ум. 1803), при которых он с середины 1740-х состоял советником и которые использовали его учение в политической борьбе за объединение Аравийского п-ова.

Взгляды М. и. А. а.-В. изложены в догматическом трактате «Единобожие» (ат-Таухид); компендии ханбалитского богословия, составленном по заказу Абд аль-Азиза Ааль Сауда, «Три основы» (ал-Усул ас-саласа) и полемическом сочинении против уклонившихся от единобожия «Разъяснение недоразумений» (Кашф аш-шубухат). Ему также приписываются краткие труды о веро­учении и нравственности: «Исповедание» (‘Акида), «Основы веры» (Усул ал-иман), «Достоинство ислама» (Фадл ал-ислам), «Смертные грехи» (ал-Каба’ир), «Совет мусульманам» (Насихат ал-муслимин).

М. и. А. а.-В. — одна из самых спорных фигур в новой истории мусульманского мира. Если в Саудовской Аравии он почитается как один из основателей государства, то за ее пределами многие религиозные и светские ученые резко негативно оценивают его общественно-политическую деятельность, виня в расколе суннитов и подстрекательстве к уничтожению памятников и даже святынь суннитского и шиитского ислама в Хиджазе и Месопотамии.

Лит .: Васильев А. М. Пуритане ислама? М., 1967; Algar H. Wahhabism: A Critical Essay. Oneonta, 2002; Де­Лонг-Ба Н. Дж. Реформы Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и всемирный джихад. М., 2010. Т. К . Кораев.