МУХАММАД-ГИРЕЙ I Мухаммад-Гирей I (ум. 02.1523, близ Астрахани) — хан Крыма (1515—1523). Из династии Гиреев, старший сын Менгли-Гирея I.

Мухаммад-Гирей I (ум. 02.1523, близ Астрахани) — хан Крыма (1515—1523). Из династии Гиреев , старший сын Менгли-Гирея I . С 1490-х — калга (престолонаследник). Занял престол с согласия Османской империи. Столкнулся в первые годы правления с сопротивлением элиты крымских татар, позднее (с 1519) пытавшейся ограничить его власть через апелляцию к Османам и обвинения его в тайных связях с Исмаилом I . Этому способствовало взаимное недоверие с Селимом I , которого М.-Г. I, будучи калгой, не поддержал в борьбе за престол. При Сулеймане I (с 1520) отношения ненадолго улучшились, хотя вскоре политика хана стала вызывать в Стамбуле недовольство: закрепившись на Кавказе, он стремился завладеть Астраханским ханством и подчинить Казанское ханство и Ногайскую Орду , пользуясь конфликтом между Великими княжествами Московским и Литовским. В мае 1517 хан заключил с последним союзный договор, но уже в августе 1517 последовал на­бег на Волынь, а затем — вторжение калги Бахадур-Гирея (сына М.-Г. I) в земли великого княжества, чье войско он в августе 1519 разгромил при Сокале. В 1518 М.-Г. I возобновил союз с Москвой, рассчитывая на ее поддержку в астраханских делах (в частности, корабли), но в октябре 1520 вернулся к договору с Польско-Литовским государством. В 1521 восхождение брата М.-Г. I Сахиб-Гирея на казанский престол резко обострило московско-крымские отношения, и хан совершил успешный набег на Москву, но в августе был вынужден вернуться, чтобы отразить нападение астраханцев (возможно, организованное благодаря интригам Василия III). Он продолжил сближение с Литвой: Бахчисарайский договор (август 1522) призван был обеспечить ему свободу рук в Хаджи-Тархане (столице Астраханского ханства), куда М.-Г. I сразу же двинулся в сопровождении сыновей, чтобы посадить калгу на астраханский престол (с начала 1523). Однако против М.-Г. I вскоре созрел заговор в его собственном окружении, недовольном предпочтением, которое он, желая укрепить положение Бахадур-Гирея на новом месте, оказывал ногайским мурзам. Младшие сыновья М.-Г. I, Гази и Бахт, с большинством крымских эмиров и войск покинули Хаджи-Тархан, и, по предложению мурз, хан и его старший сын во главе верных им улусных людей выступили в погоню, но сразу же были убиты ногайцами, которые продолжили преследование, разбили царевичей под Перекопом. Они подвергли Крымский п-ов опустошению, что временно ослабило здесь ханскую власть и усилило османский контроль над нею.

Лит .: Сыроечковский В. Е. Мухаммед-Герай и его вассалы // Ученые записки МГУ. 1940. Вып. 61. С. 3—71; Шабульдо Ф. Ярлыки (докончания) крымского хана Магмет Гирея на земли Южной Руси // Lietuvos Didzio­sios Kunigaikstystes istorijos saltiniai. Vilnius, 2007. P. 247—284. Т. К . Кораев.