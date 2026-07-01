МУХАМЕДОВ ИРЕК ДЖАВДАТОВИЧ

МУХАМЕДОВ ИРЕК ДЖАВДАТОВИЧ - российский ар­тист ба­ле­та, ба­лет­мей­стер, пе­да­гог, Заслуженный артист РСФСР (1985 год).

В 1978 году окон­чил МХУ (пе­да­гог А.А. Про­кофь­ев). В 1978-1981 годах ар­тист Московского кон­церт­но­го ан­самб­ля «Клас­си­че­ский ба­лет» под руководтвом Н.Д. Ка­сат­ки­ной и В.Ю. Ва­си­лё­ва. В 1981 году, став об­ла­да­те­лем Гран-при Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­ти­стов ба­ле­та в Мо­ск­ве , при­гла­шён Ю.Н. Гри­го­ро­ви­чем в московский Боль­шой те­атр.

Сце­ническая внеш­ность, вы­со­кий пры­жок, ди­на­мич­ность вра­ще­ний, мас­тер­ст­во под­держ­ки, си­ло­вая ма­не­ра и мас­штаб­ность тан­ца, не­об­хо­ди­мые для ис­пол­не­ния главных пар­тий в ба­ле­тах Гри­го­ро­ви­ча («Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на, «Иван Гроз­ный» на му­зы­ку С.С. Про­кофь­е­ва , «Зо­ло­той век» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, «Ле­ген­да о люб­ви» А.Д. Ме­ли­ко­ва, «Ро­мео и Джуль­ет­та» Про­кофь­е­ва), по­зво­ли­ли Мухамедову за­нять ис­клю­чительное ме­сто в труп­пе.

Так­же ис­пол­нял главные пар­тии в ба­ле­тах клас­сического ре­пер­туа­ра («Ле­бе­ди­ное озе­ро», «Спя­щая кра­са­ви­ца» и «Щел­кун­чик» П.И. Чай­ков­ско­го, «Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва, «Дон Ки­хот» и «Па­хи­та» Л.Ф. Мин­куса, «Жи­зель» А. Ада­на, «Пет­руш­ка» И.Ф. Стра­вин­ско­го). В 1990-1998 годах в Ко­ро­лев­ском ба­ле­те Ве­ли­ко­бри­та­нии, где хо­рео­граф К. Мак­мил­лан по­ста­вил в рас­чё­те на тех­нические и вы­ра­зительные воз­мож­но­сти Мухамедова ба­ле­ты «Зим­ние грё­зы» на му­зы­ку Чай­ков­ско­го и «Иу­ди­но де­ре­во» на му­зы­ку Б. Элиа­са, вос­ста­но­вил для не­го «Ма­нон» на му­зы­ку Ж. Масс­не и «Май­ер­линг» на му­зы­ку Ф. Лис­та .

Мухамедов со­труд­ни­чал так­же с ве­ду­щи­ми западными хо­рео­гра­фа­ми Т. Тарп, Э. Пей­джем, У. Так­ке­том, К. Бранд­стру­пом и другими, тан­це­вал в клас­сических ба­ле­тах («Бая­дер­ка» Мин­ку­са, и другое). Ра­бо­тал как хо­рео­граф. Сре­ди по­ста­но­вок: «Ле­бе­ди­ное озе­ро» Чай­ков­ско­го (2001 год, «Те­атр Вель­ки», Вар­ша­ва).

С середины 2000-х годов при­гла­шён­ный пе­да­гог в Ко­ро­лев­ском ба­ле­те Ве­ли­ко­бри­та­нии , Анг­лий­ском национальном ба­ле­те, Шот­ланд­ском ба­ле­те, Ба­ле­те Бор­до и другое. В 2007-2010 годах художественный руководитель ба­лет­ной труп­пы Афин­ской опе­ры, с 2010 года воз­глав­ля­ет труп­пу Люб­лян­ско­го те­ат­ра (Сло­ве­ния); в 2011 году по­ста­вил од­но­акт­ный ба­лет «Septet» на му­зы­ку А. То­ма. Как дра­ма­тический ар­тист и хо­рео­граф ра­бо­тал на ТВ.