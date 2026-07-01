МУХАМЕДОВ ИРЕК ДЖАВДАТОВИЧ
МУХАМЕДОВ ИРЕК ДЖАВДАТОВИЧ - российский артист балета, балетмейстер, педагог, Заслуженный артист РСФСР (1985 год).
В 1978 году окончил МХУ (педагог А.А. Прокофьев). В 1978-1981 годах артист Московского концертного ансамбля «Классический балет» под руководтвом Н.Д. Касаткиной и В.Ю. Василёва. В 1981 году, став обладателем Гран-при Международного конкурса артистов балета в Москве, приглашён Ю.Н. Григоровичем в московский Большой театр.
Сценическая внешность, высокий прыжок, динамичность вращений, мастерство поддержки, силовая манера и масштабность танца, необходимые для исполнения главных партий в балетах Григоровича («Спартак» А.И. Хачатуряна, «Иван Грозный» на музыку С.С. Прокофьева, «Золотой век» Д.Д. Шостаковича, «Легенда о любви» А.Д. Меликова, «Ромео и Джульетта» Прокофьева), позволили Мухамедову занять исключительное место в труппе.
Также исполнял главные партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Раймонда» А.К. Глазунова, «Дон Кихот» и «Пахита» Л.Ф. Минкуса, «Жизель» А. Адана, «Петрушка» И.Ф. Стравинского). В 1990-1998 годах в Королевском балете Великобритании, где хореограф К. Макмиллан поставил в расчёте на технические и выразительные возможности Мухамедова балеты «Зимние грёзы» на музыку Чайковского и «Иудино дерево» на музыку Б. Элиаса, восстановил для него «Манон» на музыку Ж. Массне и «Майерлинг» на музыку Ф. Листа.
Мухамедов сотрудничал также с ведущими западными хореографами Т. Тарп, Э. Пейджем, У. Таккетом, К. Брандструпом и другими, танцевал в классических балетах («Баядерка» Минкуса, и другое). Работал как хореограф. Среди постановок: «Лебединое озеро» Чайковского (2001 год, «Театр Вельки», Варшава).
С середины 2000-х годов приглашённый педагог в Королевском балете Великобритании, Английском национальном балете, Шотландском балете, Балете Бордо и другое. В 2007-2010 годах художественный руководитель балетной труппы Афинской оперы, с 2010 года возглавляет труппу Люблянского театра (Словения); в 2011 году поставил одноактный балет «Septet» на музыку А. Тома. Как драматический артист и хореограф работал на ТВ.