МУХАМАДИЕВ РИНАТ САФИЕВИЧ
МУХАМАДИЕВ РИНАТ САФИЕВИЧ - татарский писатель, литературовед.
Окончил Казанский университет (1971 год). В 1986-1989 годах директор Татарского книжного издательства, в 1989-1999 годах председателя правления СП Татарстана, в 1990-1993 годах председатель Постоянной комиссии ВС РСФСР по культуре и национальным вопросам. С 2000 года живёт в Москве. С 2005 года главный редактор газеты «Татарский мир».
Начинал печататься как литературный критик в начале 1970-х годов. Широкую известность принесли лирические повести «Первый подснежник» («Беренче умырзая», 1983 год; русский перевод 1987 года), «На память Гилемхану» («Истəлек өчен - Гыйлемханга», 1986 год; одноименный фильм, 1995 год), «Белые скалы» («Ак кыялар турында хыял», 1995 год).
Автор романов: социально-психологического - «Львы и канарейки, или Невинные забавы мафии» («Кенəри - читлек кошы», 1989 год; русский перевод 1992 года), документального - «Мост над адом» («Сират купере», 1992 год; Государственная премия Республики Татарстан, 1993 год; русский перевод 1996 года) о государственном и политическом деятеле М. Султан-Галиеве.
Среди других сочинений: документальная повесть «На раскалённой сковороде» («Утлы таба өстендə», 1995 год; русский перевод под названием «Крушение. Хроника бешеных дней», 2002 год), романы «Пуп земли» («Алланың кашка тəкəсе», 2003 год; русский перевод 2007 года), «Взлететь бы мне птицей» («Кош булып очар идем», 2007 год; русский перевод 2008 год).