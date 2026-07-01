МУХАМАДИЕВ РИНАТ САФИЕВИЧ

МУХАМАДИЕВ РИНАТ САФИЕВИЧ - татарский пи­са­тель, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Окон­чил Ка­зан­ский университет (1971 год). В 1986-1989 годах ди­рек­тор Татарского книж­но­го из­да­тель­ст­ва, в 1989-1999 годах председателя прав­ле­ния СП Та­тар­ста­на, в 1990-1993 годах председатель По­сто­ян­ной ко­мис­сии ВС РСФСР по куль­ту­ре и национальным во­про­сам. С 2000 года жи­вёт в Мо­ск­ве. С 2005 года главный ре­дак­тор газеты «Та­тар­ский мир».

На­чи­нал пе­ча­тать­ся как литературный кри­тик в начале 1970-х годов. Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ли ли­рические по­вес­ти «Пер­вый под­снеж­ник» («Бе­рен­че умыр­зая», 1983 год; русский перевод 1987 года), «На па­мять Ги­лем­ха­ну» («Ис­тə­лек өчен - Гый­лем­хан­га», 1986 год; од­но­именный фильм, 1995 год), «Бе­лые ска­лы» («Ак кыя­лар ту­рын­да хы­ял», 1995 год).

Ав­тор ро­ма­нов: со­ци­аль­но-пси­хо­ло­ги­че­ско­го - «Львы и ка­на­рей­ки, или Не­вин­ные за­ба­вы ма­фии» («Ке­нə­ри - чит­лек ко­шы», 1989 год; русский перевод 1992 года), до­ку­мен­таль­но­го - «Мост над адом» («Си­рат ку­пе­ре», 1992 год; Государственная премия Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан, 1993 год; русский перевод 1996 года) о государственном и по­ли­тическом дея­те­ле М. Сул­тан-Га­лие­ве.

Сре­ди других со­чи­не­ний: до­ку­мен­таль­ная по­весть «На рас­ка­лён­ной ско­во­ро­де» («Ут­лы та­ба өстен­дə», 1995 год; русский перевод под названием «Кру­ше­ние. Хро­ни­ка бе­ше­ных дней», 2002 год), ро­ма­ны «Пуп зем­ли» («Ал­ла­ның каш­ка тə­кə­се», 2003 год; русский перевод 2007 года), «Взле­теть бы мне пти­цей» («Кош бу­лып очар идем», 2007 год; русский перевод 2008 год).