МУХАДЖИРЫ

МУХАДЖИРЫ (от арабского «хад­жа­ра» - пе­ре­се­лять­ся) - об­щее на­зва­ние пе­ре­се­лен­цев, ис­по­ве­дую­щих ис­лам, из не­му­суль­ман­ских в му­суль­ман­ские стра­ны.

Кроме того, в Па­ки­ста­не на­зва­ние му­суль­ман-пе­ре­се­лен­цев, эмиг­ри­ро­вав­ших в стра­ну по­сле раз­де­ла Бри­тан­ской Ин­дии в 1947 году, а так­же их по­том­ков. Основная мас­са Мухаджиров при­бы­ла в Па­ки­стан из северных и западных рай­онов Ин­дии; зна­чи­тель­но мень­шее ко­ли­че­ст­во из других стран Азии и Аф­ри­ки.

К 1951 году в Па­ки­ста­не про­жи­ва­ло 6,5 миллионов Мухаджиров. Про­цесс пе­ре­се­ле­ния про­дол­жал­ся и в по­сле­дую­щие го­ды, од­на­ко не имел та­ких мас­шта­бов. Около 100 тысячи человек бе­жа­ли в Па­ки­стан из Банг­ла­деш в начале 1970-х годов, од­на­ко ча­ще все­го они фи­гу­ри­ру­ют под названием «би­ха­ри».

Боль­шая часть Мухаджиров осе­ла в круп­ных го­ро­дах Син­да (Ка­ра­чи, Хай­да­ра­бад, Сук­кур) и Пенд­жа­ба (Ла­хор, Мул­тан, Ра­вал­пин­ди и других). На­се­ле­ние Ка­ра­чи за пе­ри­од 1947-1953 годов вы­рос­ло с 400 тысяч до 1,3 миллионов человек. Об­щее чис­ло Мухаджиров в Па­ки­ста­не в конце XX века со­ста­ви­ло 13,5 миллионов человек (7,5% на­се­ле­ния стра­ны). Не­ко­то­рое чис­ло Мухаджиров по­ки­ну­ло Па­ки­стан и об­ра­зо­ва­ло круп­ные ди­ас­по­ры за ру­бе­жом - в США (150 тысяч человек), Ве­ли­ко­бри­та­нии (125 тысяч человек), Са­удовской Ара­вии (120 тысяч человек) и др.

Не­смот­ря на от­но­сительную ма­ло­чис­лен­ность, Мухаджиры ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом: к ним при­над­ле­жа­ли пер­вый пре­мьер-министр Па­ки­ста­на Лиа­кат Али-хан и пер­вый пре­зи­дент И. Мир­за, пре­мьер-ми­ни­ст­ры в 1950-е годы М.А. Чо­уд­ху­ри и И.И. Чун­д­ри­гар.

Мухаджиры иг­ра­ли так­же важ­ную роль в эко­но­мической жиз­ни стра­ны, сфе­ре об­ра­зо­ва­ния, нау­ке, искусстве. Од­на­ко по ме­ре уси­ле­ния по­зи­ций пред­ста­ви­те­лей ко­рен­ных на­цио­наль­но­стей Па­ки­ста­на по­ло­же­ние Мухаджиров ос­лож­ни­лось. В 1984 году для пред­ста­ви­тель­ст­ва их ин­те­ре­сов на ос­но­ве Все­па­ки­стан­ской сту­денческой организации Мухаджиров, дей­ст­во­вав­шей с 1978 года, бы­ла соз­да­на по­ли­тическая пар­тия Му­хад­жир кау­ми мув­мент (МКМ, Народное дви­же­ние Мухаджиров) во гла­ве с пре­зи­ден­том А. Ху­сей­ном.

Пар­тия вы­дви­га­ла в том числе тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния Мухаджирам ста­ту­са од­ной из на­цио­наль­но­стей Па­ки­ста­на и пре­вра­ще­ния ре­гио­на Ка­ра­чи в са­мо­сто­ятельную про­вин­цию. Сто­рон­ни­ки бо­лее уме­рен­ной по­ли­ти­ки в 1992 году от­ко­ло­лись от МКМ и соз­да­ли са­мо­сто­ятельную пар­тию МКМ-Ха­ки­ки (Ис­тин­ное МКМ). Ху­сейн, эмиг­ри­ро­вав­ший в Лон­дон , ос­тал­ся ли­де­ром МКМ, пе­ре­име­но­вал пар­тию в Мут­та­хи­да кау­ми мув­мент (Объ­е­ди­нён­ное народное дви­же­ние).

МКМ поль­зу­ет­ся под­держ­кой в Син­де, главным образом в Ка­ра­чи. На все­об­щих вы­бо­рах в 2008 году пар­тия по­лу­чи­ла в пар­ла­мен­те 25 мест (8% со­ста­ва па­ла­ты); в За­ко­но­дательном со­б­ра­нии Син­да она име­ет вто­рую по чис­лен­но­сти фрак­цию (31 де­пу­тат), что по­зво­ля­ет ей иг­рать за­мет­ную роль в по­ли­тической жиз­ни Па­ки­ста­на.

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