МУГАРЕТ-ЭЛЬ-ЗУТТИЕ

МУГАРЕТ-ЭЛЬ-ЗУТТИЕ - рас­коп­ки в 1925 году английского ар­хео­ло­га Ф. Тер­вилл-Питра и в 1970-х годах из­ра­иль­ских ар­хео­ло­гов.

Пе­щер­ная сто­ян­ка ран­не­го па­лео­ли­та (350-250 тысяч лет на­зад) в Га­ли­лее (северо-западном по­бе­ре­жье Ге­ни­са­рет­ско­го озера).

Ка­мен­ные ору­дия аше­ло-яб­ру­дий­ско­го ти­па (мел­кие руч­ные ру­би­ла в со­че­та­нии с мно­го­численными ост­рия­ми и ос­тро­ко­неч­ни­ка­ми; ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ре­ту­ши на брюш­ке при офор­мле­нии скрё­бел и других ору­дий). Об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты че­ре­па с на­клон­ным лбом, мас­сив­ным над­глаз­нич­ным ва­ли­ком, тол­стой ко­стью сво­да - древ­ней­шая на­ход­ка че­ло­ве­ка в Западной Азии (так называемый Га­ли­лей­ский че­ло­век). Пер­во­на­чаль­но был от­не­сён к не­ан­дер­таль­цам. Позд­нее бы­ло за­ме­че­но со­че­та­ние эрек­то­ид­ных (сход­ст­во с пе­кин­ским си­нан­тро­пом) и са­пи­ент­ных при­зна­ков (сход­ст­во с че­ре­пом Каф­зех 6), даю­щее ос­но­ва­ния при­чис­лить его к гей­дель­берг­ско­му че­ло­ве­ку.

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