МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА

МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА (Талыш-муганская культура) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков (XIV-VII века до н.э.), в Та­лыш­ских го­рах, на Лен­ко­ран­ской низ­мен­но­сти, Му­ган­ской рав­ни­не.

Па­мят­ни­ки Муганской культуры впер­вые об­на­ру­же­ны Ж. де Мор­га­ном во вре­мя ра­бот в 1890 года и 1901 года в Та­лыш­ских го­рах.

Куль­ту­ра вы­де­ле­на И.М. Джа­фар­за­де по­сле от­кры­тия в 1941 году мо­гиль­ни­ка в Узун­те­пе. Под­раз­де­ля­ет­ся на 3 эта­па (XIV-XIII, XII-X, X-VII века до н. э.). Из­вест­на в основном по ма­те­риа­лам мо­гиль­ни­ков.

Ино­гда мо­ги­лы (по­лу­чив­шие от пер­во­от­кры­ва­те­лей не­точ­ное название « доль­ме­ны ») пе­ре­кры­ты не­боль­шим ка­мен­ным или зем­ля­ным кур­га­ном, обыч­но ок­ру­жён­ным кром­ле­хом. Из­вест­ны (в том числе на од­ном мо­гиль­ни­ке) ка­мен­ные ящи­ки и скле­пы (дли­ной от 2 до 14 м, ши­ри­ной от 1 до 3 м). Скле­пы име­ли пря­мо­уголь­ную, ре­же ок­руг­лую и оваль­ную, в пла­не ка­ме­ру (не­ко­то­рые - 2 ка­ме­ры).

На ран­них эта­пах пре­об­ла­да­ли кол­лек­тив­ные по­гре­бе­ния (до 7 человек). Ха­рак­тер­ны скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния, есть кос­тя­ки, вы­тя­ну­тые на спи­не и «си­дя­чие». На Лен­ко­ран­ской низ­мен­но­сти об­на­ру­же­ны грун­то­вые по­гре­бе­ния, ино­гда пе­ре­кры­тые зем­ля­ным кур­га­ном, сели­ща. Из­вес­тен клад брон­зо­вых то­по­ров (с. Ло­вайн в при­мор­ской низ­мен­но­сти). Пре­об­ла­да­ет леп­ная ке­ра­ми­ка (кув­ши­ны, во­до­леи в ви­де жи­вот­ных, круж­ки, мис­ки и т. д.) чёр­но­го цве­та, обыч­но не­ор­на­мен­ти­ро­ван­ная. По­ка­за­тель­ны из­де­лия из брон­зы: ме­чи и кин­жа­лы (в том числе с на­вер­ши­ем в ви­де двух рас­тру­бов или вее­ро­об­раз­ным, есть цель­но­ли­тые с ра­моч­ной ру­ко­ятью, осо­бен­но ха­рак­тер­ны вы­тя­ну­тые клин­ки с рель­еф­ным по­лу­кру­гом или кру­гом в верх­ней час­ти клин­ка), асим­мет­рич­ные то­по­ры «та­лыш­ско­го ти­па», то­по­ры-тёс­ла, на­ко­неч­ни­ки ко­пий (че­рен­ко­вые и втуль­ча­тые) и стрел, но­жи, бля­хи, брас­ле­ты, ви­соч­ные под­вес­ки, бу­лав­ки, коль­ца, уди­ла и пса­лии, пла­стин­ча­тые (в том числе ор­на­мен­ти­ро­ван­ные) поя­са, диа­де­мы, фи­гур­ки жи­вот­ных.

Встре­ча­ют­ся зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния, об­си­диа­но­вые и крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, раз­но­об­раз­ные бу­сы, же­лез­ные кин­жа­лы, ко­пья, тёс­ла, ру­ко­ять брон­зо­во­го зер­ка­ла. На 3-м эта­пе брон­зо­вое ору­жие вы­тес­ня­ет­ся же­лез­ным, за­час­тую по­вто­ряю­щим фор­му брон­зо­во­го. Про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи Муганской культуры с ганд­жа-ка­ра­бах­ской куль­ту­рой (см. Ган­д­жа ) и ци­ви­ли­за­ция­ми Пе­ред­ней Азии; в ча­ст­но­сти, гла­зу­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка про­ис­хо­дит из Ас­си­рии.

Для 1-го эта­па ха­рак­тер­ны пе­ча­ти из глу­хо­го стек­ла, по­кры­тые го­лу­бо­ва­той гла­зу­рью, на­хо­дя­щие ана­ло­гии в Ми­тан­ни. Муганская культура сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве ме­ст­ных па­мят­ни­ков сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (мо­гиль­ник Али­ке­мек­те­пе­си и тому подобное), ко­то­рые вос­хо­дят к ме­ст­но­му ва­ри­ан­ту ку­ро-арак­ской куль­ту­ры. Про­дол­же­ние тра­ди­ций Муганской культуры во мно­гом не яс­но. С конца VIII-VII веков до н. э. ре­ги­он Юго-Западного При­кас­пия стал пе­ри­фе­ри­ей (и не­ред­ко пред­ме­том со­пер­ни­че­ст­ва) Урар­ту, Ман­ны, позд­нее - Ми­дии.

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