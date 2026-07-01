МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА
МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА (Талыш-муганская культура) - археологическая культура позднего бронзового и раннего железного веков (XIV-VII века до н.э.), в Талышских горах, на Ленкоранской низменности, Муганской равнине.
Памятники Муганской культуры впервые обнаружены Ж. де Морганом во время работ в 1890 года и 1901 года в Талышских горах.
Культура выделена И.М. Джафарзаде после открытия в 1941 году могильника в Узунтепе. Подразделяется на 3 этапа (XIV-XIII, XII-X, X-VII века до н. э.). Известна в основном по материалам могильников.
Иногда могилы (получившие от первооткрывателей неточное название «дольмены») перекрыты небольшим каменным или земляным курганом, обычно окружённым кромлехом. Известны (в том числе на одном могильнике) каменные ящики и склепы (длиной от 2 до 14 м, шириной от 1 до 3 м). Склепы имели прямоугольную, реже округлую и овальную, в плане камеру (некоторые - 2 камеры).
На ранних этапах преобладали коллективные погребения (до 7 человек). Характерны скорченные на боку трупоположения, есть костяки, вытянутые на спине и «сидячие». На Ленкоранской низменности обнаружены грунтовые погребения, иногда перекрытые земляным курганом, селища. Известен клад бронзовых топоров (с. Ловайн в приморской низменности). Преобладает лепная керамика (кувшины, водолеи в виде животных, кружки, миски и т. д.) чёрного цвета, обычно неорнаментированная. Показательны изделия из бронзы: мечи и кинжалы (в том числе с навершием в виде двух раструбов или веерообразным, есть цельнолитые с рамочной рукоятью, особенно характерны вытянутые клинки с рельефным полукругом или кругом в верхней части клинка), асимметричные топоры «талышского типа», топоры-тёсла, наконечники копий (черенковые и втульчатые) и стрел, ножи, бляхи, браслеты, височные подвески, булавки, кольца, удила и псалии, пластинчатые (в том числе орнаментированные) пояса, диадемы, фигурки животных.
Встречаются золотые и серебряные украшения, обсидиановые и кремнёвые наконечники стрел, разнообразные бусы, железные кинжалы, копья, тёсла, рукоять бронзового зеркала. На 3-м этапе бронзовое оружие вытесняется железным, зачастую повторяющим форму бронзового. Прослеживаются связи Муганской культуры с ганджа-карабахской культурой (см. Ганджа) и цивилизациями Передней Азии; в частности, глазурованная керамика происходит из Ассирии.
Для 1-го этапа характерны печати из глухого стекла, покрытые голубоватой глазурью, находящие аналогии в Митанни. Муганская культура сформировалась на основе местных памятников среднего бронзового века (могильник Аликемектепеси и тому подобное), которые восходят к местному варианту куро-аракской культуры. Продолжение традиций Муганской культуры во многом не ясно. С конца VIII-VII веков до н. э. регион Юго-Западного Прикаспия стал периферией (и нередко предметом соперничества) Урарту, Манны, позднее - Мидии.
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