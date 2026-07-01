МУФТИЯТ
МУФТИЯТ - в России и СССР неофициальное название региональных духовных управлений мусульман-суннитов, руководимых муфтиями.
Появление Муфтият было вызвано нуждами государственного регулирования конфессиональной жизни мусульман. Первый Муфтият - Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) - учреждён в 1788 году. Его юрисдикция охватывала территорию Европейской России и Сибири, за исключением Крыма. ОМДС выступало как высшая инстанция шариатского суда, выпускало фетвы по важнейшим вопросам религиозной и общественной жизни, ведало экзаменами на право занимать духовные должности, метриками мусульманских приходов, строительством и ремонтом мечетей, мусульманскими школами.
В 1794-1831 годах шло формирование Таврического (Крымского) Муфтията - Таврического магометанского духовного правления, по правовому положению и функциям во многом идентичного ОМДС. Оренбургский и таврический муфтии назначались императором и были подсудны Сенату; высшее мусульманское духовенство обоих Муфтиятов находилось на государственном содержании.
В 1872 году созданы аналогичные духовные правления мусульман-суннитов и мусульман-шиитов в Закавказье. Духовное правление шиитов может быть названо Муфтиятом условно, поскольку института муфтиев в шиитской традиции нет. Деятельность всех 4 Муфтиятов контролировалась Департаментом духовных дел иностранных исповеданий, а закавказских - также наместниками (в 1881-1905 годах главноначальствующими) Кавказского края.
Революции 1917 года привели к большим изменениям в организации управления мусульманскими сообществом России. В июле 1917 года ОМДС преобразовано в Центральное духовное управление мусульман внутренней России и Сибири (ЦДУМ), среди руководителей которого выделялся муфтий Р. Фахретдинов (1921-1936 годы).
Прекратили существование Муфтият в Крыму и Закавказье. По сов. законодательству ислам, как и другие религии, был отделён от государства и уравнен с ними в правах, но на практике поставлен под жёсткий государственный контроль. Давление на религиозные организации усилилось на рубеже 1920-1930-х годов, деятельность ЦДУМ была фактически приостановлена.
В Великую Отечественную войну ЦДУМ возобновило деятельность, в 1943-1944 годы созданы Муфтияты Средней Азии и Казахстана (САДУМ) и Муфтият Северного Кавказа (ДУМСК). Возникшее в 1944 году Духовное управление мусульман Закавказья ведало одновременно шиитами и суннитами, поэтому термин «Муфтият» применим к нему условно.
В его структуре должность муфтия занимал заместитель председателя (шейх-уль-ислам), ведавший делами суннитских общин региона. На съезде в Уфе в 1948 году ЦДУМ было преобразовано в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС).
Руководители региональных Муфтиятов избирались на региональных мусульманских съездах. Послевоенные Муфтият ы сохранили за собой некоторые богословские и правовые функции (издание фетв и другое), контроль за соблюдением духовными лицами шариатских норм, учёт мечетей и молитвенных домов. Они служили инструментами государственного контроля над верующими, принимали участие во внешнеполитической деятельности СССР, помогая государству налаживать контакты с мусульманскими странами. Деятельность Муфтията непосредственно контролировалась Советом по делам религий при СМ СССР.
В условиях кризиса и распада СССР САДУМ и ДУМСК прекратили существование. В 1990-е годах в странах СНГ и субъектах РФ со значительным мусульманским населением возникли новые Муфтияты. На начало XXI века в РФ существуют 3 основных координационных центра мусульманских общин: Совет муфтиев России (1996 год, Москва), ЦДУМ России и европейских стран СНГ (1992 год, Уфа), Координационный центр мусульман Северного Кавказа (1998 год, Назрань). С ними связаны несколько десятков Муфтиятов, действующих в различных субъектах РФ.
Смотреть также Ислам.