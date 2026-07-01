МУФТИЯТ

МУФТИЯТ - в Рос­сии и СССР не­официальное на­зва­ние ре­гио­наль­ных ду­хов­ных управ­ле­ний му­суль­ман-сун­ни­тов, ру­ко­во­ди­мых муф­тия­ми.

По­яв­ле­ние Муфтият бы­ло вы­зва­но ну­ж­да­ми государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния кон­фес­сио­наль­ной жиз­ни му­суль­ман. Пер­вый Муфтият - Орен­бург­ское ма­го­ме­тан­ское ду­хов­ное со­б­ра­ние (ОМДС) - уч­ре­ж­дён в 1788 году. Его юрис­дик­ция ох­ва­ты­ва­ла тер­ри­то­рию Ев­ропейской Рос­сии и Си­би­ри, за ис­клю­че­ни­ем Кры­ма. ОМДС вы­сту­па­ло как выс­шая ин­стан­ция ша­ри­ат­ско­го су­да, вы­пус­ка­ло фет­вы по важ­ней­шим во­про­сам ре­лигиозной и об­щественной жиз­ни, ве­да­ло эк­за­ме­на­ми на пра­во за­ни­мать ду­хов­ные долж­но­сти, мет­ри­ка­ми му­сульманских при­хо­дов, строи­тель­ст­вом и ре­мон­том ме­че­тей, му­сульманскими шко­ла­ми.

В 1794-1831 годах шло фор­ми­ро­вание Тав­ри­че­ско­го (Крым­ско­го) Муфтията - Тав­рического ма­го­ме­тан­ско­го ду­хов­но­го прав­ле­ния, по пра­во­во­му по­ло­же­нию и функ­ци­ям во мно­гом иден­тич­но­го ОМДС. Орен­бург­ский и тав­ри­че­ский муф­тии на­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром и бы­ли под­суд­ны Се­на­ту; выс­шее му­сульманское ду­хо­вен­ст­во обо­их Муфтиятов на­хо­ди­лось на государственном со­дер­жа­нии.

В 1872 году соз­да­ны ана­ло­гич­ные ду­хов­ные прав­ле­ния му­суль­ман-сун­ни­тов и му­суль­ман-шии­тов в За­кав­ка­зье. Ду­хов­ное прав­ле­ние шии­тов мо­жет быть на­зва­но Муфтиятом ус­лов­но, по­сколь­ку ин­сти­ту­та муф­ти­ев в ши­ит­ской тра­ди­ции нет. Дея­тель­ность всех 4 Муфтиятов кон­тро­ли­ро­ва­лась Де­пар­та­мен­том ду­хов­ных дел ино­стран­ных ис­по­ве­да­ний, а за­кав­каз­ских - так­же на­ме­ст­ни­ка­ми (в 1881-1905 годах глав­но­на­чаль­ст­вую­щи­ми) Кав­каз­ско­го края.

Ре­во­лю­ции 1917 года при­ве­ли к боль­шим из­ме­не­ни­ям в ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния му­сульманскими со­об­ще­ст­вом Рос­сии. В ию­ле 1917 года ОМДС пре­об­ра­зо­ва­но в Центральное ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман внут­рен­ней Рос­сии и Си­би­ри (ЦДУМ), сре­ди ру­ко­во­ди­те­лей ко­то­ро­го вы­де­лял­ся муф­тий Р. Фах­рет­ди­нов (1921-1936 годы).

Пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние Муфтият в Кры­му и За­кав­ка­зье. По сов. за­ко­но­да­тель­ст­ву ис­лам, как и другие ре­ли­гии, был от­де­лён от го­су­дар­ст­ва и урав­нен с ни­ми в пра­вах, но на прак­ти­ке по­став­лен под жё­ст­кий государственный кон­троль. Дав­ле­ние на ре­лигиозные ор­гани­за­ции уси­ли­лось на ру­бе­же 1920-1930-х годов, дея­тель­ность ЦДУМ бы­ла фак­ти­че­ски при­ос­та­нов­ле­на.

В Великую Отечественную вой­ну ЦДУМ во­зоб­но­ви­ло дея­тель­ность, в 1943-1944 годы соз­да­ны Муфтияты Средней Азии и Ка­зах­ста­на (САДУМ) и Муфтият Северного Кав­ка­за (ДУМСК). Воз­ник­шее в 1944 году Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман За­кав­ка­зья ве­да­ло од­но­вре­мен­но шии­та­ми и сун­ни­та­ми, по­это­му тер­мин «Муфтият» при­ме­ним к не­му ус­лов­но.

В его струк­ту­ре долж­ность муф­тия за­ни­мал заместитель пред­се­да­те­ля (шейх-уль-ис­лам), ве­дав­ший де­ла­ми сун­нит­ских об­щин ре­гио­на. На съез­де в Уфе в 1948 году ЦДУМ бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Ду­хов­ное управ­ле­ние му­суль­ман Ев­ропейской час­ти СССР и Си­бири (ДУМЕС).

Ру­ко­во­ди­те­ли ре­гио­наль­ных Муфтиятов из­би­ра­лись на ре­гио­наль­ных му­сульманских съез­дах. По­сле­во­ен­ные Муфтият ы со­хра­ни­ли за со­бой не­ко­то­рые бо­го­слов­ские и пра­во­вые функ­ции (из­да­ние фетв и другое), кон­троль за со­блю­де­ни­ем ду­хов­ны­ми ли­ца­ми ша­ри­ат­ских норм, учёт ме­че­тей и мо­лит­вен­ных до­мов. Они слу­жи­ли ин­ст­ру­мен­та­ми государственного кон­тро­ля над ве­рую­щи­ми, при­ни­ма­ли уча­стие во внеш­не­по­ли­тической дея­тель­но­сти СССР, по­мо­гая го­су­дар­ст­ву на­ла­жи­вать кон­так­ты с му­сульманскими стра­на­ми. Дея­тель­ность Муфтията не­по­сред­ст­вен­но кон­тро­ли­ро­ва­лась Со­ве­том по де­лам ре­ли­гий при СМ СССР.

В ус­ло­ви­ях кри­зи­са и рас­па­да СССР САДУМ и ДУМСК пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. В 1990-е годах в стра­нах СНГ и субъ­ек­тах РФ со зна­чительным му­сульманским на­се­ле­ни­ем воз­ник­ли но­вые Муфтияты. На начало XXI века в РФ су­ще­ст­ву­ют 3 основных ко­ор­ди­национных цен­тра му­сульманских об­щин: Со­вет муф­ти­ев Рос­сии (1996 год, Мо­ск­ва), ЦДУМ Рос­сии и ев­ропейских стран СНГ (1992 год, Уфа), Ко­ор­ди­национный центр му­суль­ман Северного Кав­ка­за (1998 год, На­зрань). С ни­ми свя­за­ны несколько де­сят­ков Муфтиятов, дей­ст­вую­щих в различных субъ­ек­тах РФ.

Смотреть так­же Ис­лам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)