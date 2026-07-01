МУФТИЙ Муфтий (араб. муфти — «выносящий суждение»; тур. мюфти) — в исламе (преимущественно суннизме) религиозный авторитет, законовед (факих) из числа улама, дающий разъяснения по спорным вопросам шариата.

Муфтий ( араб. муфти — «выносящий суждение»; тур. мюфти) — в исламе (преимущественно суннизме ) религиозный авторитет, законовед (факих) из числа улама, дающий разъяснения по спорным вопросам шариата — фетвы, выносимые, как правило, в соответствии с учением того или иного мазхаба , разработанным муджтахидами . Впервые как особые советники при амирах и кади М. упоминаются в Египте при Омаре ибн Абд аль-Азизе (717—720). В Халифате сложилась практика, когда тот или иной из богословов-улама признавался М. в своей области. Таким образом, в государстве могло одновременно существовать несколько М., одного из которых обычно назначал государь для обоснования своих действий с правовой точки зрения. С 1453 верховный М. Османской империи , принадлежавший к ханафитскому мазхабу , пребывал в Стамбуле и носил титул шейх-аль-ислама. В Каире М. назывались главы корпораций улама каждого из мазхабов.

В Российской империи и СССР М. именовались главы муфтиятов ( араб. дар ал-ифта — «дом вынесения суждений») — региональных духовных управлений, которые назначались императором и были подсудны Сенату. Первое из них, Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС), учрежденное в 1788, чья юрисдикция охватывала всю территорию империи, за исключением Крыма, выступало как высшая инстанция шариатского суда, выпускало фетвы на социальные и религиозные темы, ведало экзаменами на право занимать духовные должности, строительством и ремонтом мечетей, школами. Во многом идентичны были статус и функции Таврического магометанского духовного правления, сформировавшегося между 1794 и 1831. В 1872 созданы аналогичные духовные правления суннитов (во главе с М.) и шиитов (во главе с шейх-уль-исламом) в Закавказье. Работу этих четырех правлений контролировал Департамент духовных дел иностранных исповеданий, а в Закавказье — также наместники Кавказского края.

Российская революция 1917 серьезно изменила организацию мусульманского сообщества России: в июле ОМДС преобразовано в Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) внутренней России и Сибири; остальные муфтияты прекратили существование. Законодательно отделенный от государства ислам получил равные права с другими религиями, но при этом на практике жестко контролировался советскими властями. На рубеже 1920—1930-х деятельность ЦДУМ фактически приостановилась, чтобы возобновиться только в Великую Отечественную войну, когда были созданы: в 1943—1944 — Средне-Азиатское Духовное управление мусульман (САДУМ, включавшее Казахстан) и Духовное управление Северного Кавказа (ДУМСК), в 1944 — единое Духовное управление мусульман Закавказья (председатель — шейх-уль-ислам— ведал делами шиитов; его заместитель — М. — делами суннитов). В 1948 на съезде в Уфе ЦДУМ было преобразовано в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Эти учреждения продолжали выполнять ряд богословских и правовых функций, осуществлять надзор за внутренней дисциплиной и культовыми зданиями, служили инструментами государственного контроля (со стороны Совета по делам религий при Совмине), помогая советской дипломатии налаживать контакты с исламским миром.

С распадом СССР прекратили существование САДУМ и ДУМСК, и в 1990-е в странах СНГ и субъектах РФ с большой долей мусульманского населения сформировались новые муфтияты. На начало XXI в. в РФ сосуществуют Совет муфтиев России (с 1996), ЦДУМ России и европейских стран СНГ (с 1992), Координационный центр мусульман Северного Кавказа (с 1998), с которыми связаны десятки республиканских, краевых и областных муфтиятов.

Лит. : Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / Сост. Д. Ю. Арапов. М., 2001; Арапов Д. Ю . Система государственного регулирования ислама в Российской империи (последняя треть XVIII — начало ХХ вв.). М., 2004; Ислам и советское государство. Вып. 1—2. М., 2010. Т. К . Кораев.