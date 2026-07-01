МУФИД АБУ

МУФИД АБУ (Аб­дал­лах Му­хам­мед ибн Му­хам­мед аль-Ха­ри­си аль-Му­фид) - ши­ит­ский бо­го­слов и пра­во­вед.

По про­ис­хо­ж­де­нию араб. Его отец пре­по­да­вал пра­во , бла­го­да­ря че­му Муфида на­зы­ва­ли так­же Ибн аль-му­ал­лим (араб. - сын учи­те­ля). Муфид по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние в Ба­гда­де, где про­сла­вил­ся в дис­пу­тах с сун­ни­та­ми, став позд­нее ду­хов­ным ли­де­ром ши­ит­ских уле­мов.

Рас­про­стра­няя уче­ние има­ми­тов в Ира­ке в прав­ле­ние Буи­дов, на­пи­сал около 200 по­ле­мических со­чи­не­ний, на­прав­лен­ных про­тив сун­ни­тов и му­та­зи­ли­тов. Из них дош­ло 25 ра­бот по тео­рии има­ма­та, бо­го­сло­вию, му­сульманскому пра­ву, ко­ра­нической эк­зе­ге­ти­ке и ха­ди­сам.

Из­бран­ные ре­чи Муфида со­ста­ви­ли сборник «ал-Уюн ва-ль-ма­ха­син» («Пер­лы и кра­со­ты»), со­хра­нив­ший­ся в крат­кой ре­дак­ции его уче­ни­ка Ша­ри­фа аль-Мур­та­ды (966-1044 годы) под названием «аль-Фу­суль аль-Мух­та­ра» («Из­бран­ные гла­вы»).

Сбор­ник не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся и про­дол­жа­ет це­нить­ся шии­та­ми. Муфиду при­над­ле­жит са­мый ав­то­ри­тет­ный ком­пен­ди­ум дог­ма­тов има­ми­тов «Ава­иль аль-ма­ка­лят фи-ль-ма­за­хиб аль- мух­та­рат» («На­чаль­ные ре­чи об из­бран­ных тол­ках»). Прах Муфида пе­ре­не­сён в Меш­хед, его мо­ги­ла яв­ля­ет­ся объ­ек­том па­лом­ни­че­ст­ва.