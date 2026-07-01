МУФИД АБУ
МУФИД АБУ (Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед аль-Хариси аль-Муфид) - шиитский богослов и правовед.
По происхождению араб. Его отец преподавал право, благодаря чему Муфида называли также Ибн аль-муаллим (араб. - сын учителя). Муфид получил хорошее образование в Багдаде, где прославился в диспутах с суннитами, став позднее духовным лидером шиитских улемов.
Распространяя учение имамитов в Ираке в правление Буидов, написал около 200 полемических сочинений, направленных против суннитов и мутазилитов. Из них дошло 25 работ по теории имамата, богословию, мусульманскому праву, коранической экзегетике и хадисам.
Избранные речи Муфида составили сборник «ал-Уюн ва-ль-махасин» («Перлы и красоты»), сохранившийся в краткой редакции его ученика Шарифа аль-Муртады (966-1044 годы) под названием «аль-Фусуль аль-Мухтара» («Избранные главы»).
Сборник неоднократно переиздавался и продолжает цениться шиитами. Муфиду принадлежит самый авторитетный компендиум догматов имамитов «Аваиль аль-макалят фи-ль-мазахиб аль- мухтарат» («Начальные речи об избранных толках»). Прах Муфида перенесён в Мешхед, его могила является объектом паломничества.