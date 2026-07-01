МУФФАТ ГЕОРГ

МУФФАТ ГЕОРГ МЮФФА (нем. Muffat) - немецкий композитор.

В юно­сти учил­ся в Па­ри­же (в том числе у Ж.Б. Люл­ли), затем пе­ре­брал­ся в Гер­ма­нию. С 1678 года свыше 10 лет слу­жил ор­га­ни­стом и ка­мер­ным му­зы­кан­том при дво­ре Зальц­бург­ско­го ар­хи­епи­ско­па. В начале 1680-х годов со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Б. Пас­куи­ни в Ри­ме, там же по­зна­ко­мил­ся с му­зы­кой А. Ко­рел­ли, ока­зав­шей на не­го боль­шое влия­ние.

С 1690 года до кон­ца жиз­ни слу­жил при дво­ре епи­ско­па Пас­сау. Ра­бо­тал главным образом в жан­рах ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки (ис­клю­че­ние со­став­ля­ют мес­са и 3 уте­рян­ных сце­нического про­из­ве­де­ния). Ис­хо­дя из творческих прин­ци­пов Люл­ли и Ко­рел­ли, со­еди­нил осо­бен­но­сти французского и итальянского ба­роч­но­го ин­ст­ру­мен­та­лиз­ма с тра­ди­ция­ми немецкой му­зы­ки.

Его 5 со­нат для струн­ных и бас­со кон­ти­нуо из сборника «Armonico Tri­bu­to» (1682 год) и 12 кон­чер­то грос­со (1701 год) спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию этих жан­ров в Гер­ма­нии . Од­ним из пер­вых раз­ра­ба­ты­вал тип ан­самб­ле­во-ор­ке­ст­ро­вой сюи­ты с от­кры­ваю­щей её французской увер­тю­рой.

15 та­ких увер­тюр-сю­ит об­ра­зу­ют 2 со­б­ра­ния его про­из­ве­де­ний для струн­ных под названием «Цвет­ник» («Florilegium», издание 1695, 1698 годов). Сборник ор­ган­ных со­чи­не­ний «Apparatus musico-organisticus» (издание 1690 года) вклю­ча­ет 12 ток­кат, ча­ко­ну, пас­са­ка­лию и арию с ва­риа­ция­ми.

Его сы­но­вья Франц Ге­орг Гот­фрид (1681-1710 годы), Ио­ганн Эрнст (1686-1746 годы) и Гот­либ Муф­фат слу­жи­ли в при­двор­ной ка­пел­ле в Ве­не.