МУФФАТ ГЕОРГ
МУФФАТ ГЕОРГ МЮФФА (нем. Muffat) - немецкий композитор.
В юности учился в Париже (в том числе у Ж.Б. Люлли), затем перебрался в Германию. С 1678 года свыше 10 лет служил органистом и камерным музыкантом при дворе Зальцбургского архиепископа. В начале 1680-х годов совершенствовался у Б. Паскуини в Риме, там же познакомился с музыкой А. Корелли, оказавшей на него большое влияние.
С 1690 года до конца жизни служил при дворе епископа Пассау. Работал главным образом в жанрах инструментальной музыки (исключение составляют месса и 3 утерянных сценического произведения). Исходя из творческих принципов Люлли и Корелли, соединил особенности французского и итальянского барочного инструментализма с традициями немецкой музыки.
Его 5 сонат для струнных и бассо континуо из сборника «Armonico Tributo» (1682 год) и 12 кончерто гроссо (1701 год) способствовали развитию этих жанров в Германии. Одним из первых разрабатывал тип ансамблево-оркестровой сюиты с открывающей её французской увертюрой.
15 таких увертюр-сюит образуют 2 собрания его произведений для струнных под названием «Цветник» («Florilegium», издание 1695, 1698 годов). Сборник органных сочинений «Apparatus musico-organisticus» (издание 1690 года) включает 12 токкат, чакону, пассакалию и арию с вариациями.
Его сыновья Франц Георг Готфрид (1681-1710 годы), Иоганн Эрнст (1686-1746 годы) и Готлиб Муффат служили в придворной капелле в Вене.