МУФАДДАЛЬ АД-ДАББИ

МУФАДДАЛЬ АД-ДАББИ - арабский филолог.

Пред­ста­ви­тель ку­фий­ской шко­лы; про­сла­вил­ся как ра­ви - зна­ток, со­би­ра­тель и дек­ла­ма­тор древ­ней арабcкой по­эзии . Сни­скал ре­пу­та­цию ис­клю­чи­тель­но доб­ро­со­ве­ст­но­го учёного.

Главный труд - ан­то­логия «аль-Му­фад­да­лиййат», со­дер­жит 126 ка­сыд пре­имущественно до­ис­лам­ско­го пе­рио­да (на­чи­ная с VI века).

Сре­ди других тру­дов: наи­бо­лее ран­ний из со­хра­нив­ших­ся сборников арабских по­сло­виц тол­ко­вый сло­варь «Кни­га о сло­вах» («Ки­таб аль-ал­фаз»), со­чи­не­ния по по­эзии, про­со­дии, ге­неа­ло­гии.