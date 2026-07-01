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МУФАДДАЛЬ АД-ДАББИ
МУФАДДАЛЬ АД-ДАББИ - арабский филолог.
Представитель куфийской школы; прославился как рави - знаток, собиратель и декламатор древней арабcкой поэзии. Снискал репутацию исключительно добросовестного учёного.
Главный труд - антология «аль-Муфаддалиййат», содержит 126 касыд преимущественно доисламского периода (начиная с VI века).
Среди других трудов: наиболее ранний из сохранившихся сборников арабских пословиц толковый словарь «Книга о словах» («Китаб аль-алфаз»), сочинения по поэзии, просодии, генеалогии.
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