МУДЖТАХИД Муджтахид (араб. «ревностный», «старательный»; тур. мюджтехид, перс. моджтахед) — в исламе высшая категория законоведов (факихов) — знатоков шариата, имеющих право на самостоятельное (в тех или иных пределах) вынесение юридических решений.

Муджтахид ( араб. «ревностный», «старательный»; тур. мюджтехид, перс. моджтахед) — в исламе высшая категория законоведов (факихов) — знатоков шариата , имеющих право на самостоятельное (в тех или иных пределах) вынесение юридических решений — иджтихад ( досл . «[самостоятельное] усилие», «старание»).

В суннизме М. считаются сподвижники (асхаб) пророка Мухаммада , которые рассматриваются как совершенные М., и факихи первых веков хиджры , включая основателей мазхабов (VII—IX вв.). По уровню авторитета выделяются иджтихад: 1) в основах шариата (усул); 2) в пределах школы (мазхаб); 3) в отдельных вопросах (фуру‘).

В шиизме М. считается любой авторитетный факих, достигший совершенства в знании и толковании источников шариата. Как правило, статус М. наследственный и не знает рангов, а зависит от подготовки, отношений с властями и количества последователей. У имамитов М. сложилась иерархия факихов (в порядке повышения статуса: худжжат-ал-ислам, марджа-ат-таклид, аятолла), руководящих верующими после «сокрытия» 12-го алидского имама.

Иджтихад заключается в выборе, сравнительной интерпретации и классификации аргументов и методов, казуистическом разборе спорных и не решенных в Писании ( Коран ) и Предании ( Сунна ) вопросов и затем выработке общих норм их разрешения. Необходимые для этого условия — знание арабского языка, всего Корана наизусть, экзегетической традиции (тафсир), хадисов и комментариев к ним, ясное понимание конкретной цели и результатов, высокие нравственные качества.

Широкое применение иджтихада началось с конца VII в., когда с де­мографическим ростом и культурны­ми трансформациями мусульманского сообщества обозначились социально-­экономические проблемы, не решаемые только на основе Писания и Предания. Очагами иджтихада стали крупнейшие правовые школы Мекки, Медины, Куфы, Басры, Дамаска и Бейрута, где на протяжении VIII—X вв. в напряженном соперничестве формировались основные его принципы.

В суннитской среде, после формирования системы мазхабов в XI в. факихи ограничивались разработкой второстепенных вопросов, распространением и комментированием наследия авторитетных предшественников, и восторжествовало «подражание» (= следование традиции, таклид). В шиитской этого не произошло, и право на иджтихад признавалось за живущими духовными авторитетами (марджа), которые у имамитов продолжают выносить свои общеобязательные заключения (фетвы) на основе самостоятельной интерпретации аятов и хадисов.

Обновленческие течения в исламе Нового времени пробудили среди части суннитских улама с конца XIX в. стремление возродить юридическую инициативу в шариатском законоведении. Пересмотреть взгляды на иджтихад и таклид с учетом насущных проблем современности призывали Джамаль ад-Дин аль-Афгани и М. Абдо на Ближнем Востоке, реформаторы Британской Индии и приверженцы джадидизма в Российской империи.

Лит .: Schacht J. An Introduction to Islamic law. Oxford, 1982; Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 1997; Origin and Development of Islamic Law / Ed. by M. Khadduri, H. J. Liebesny. Clark, 2007. Т. К . Кораев.