МУДЖИБУР РАХМАН
МУДЖИБУР РАХМАН - государственный и политический деятель Бангладеш.
Из семьи землевладельца. В 1938-1947 годах участвовал в движении за создание на территории Британской Индии мусульманского государства. В 1943-1947 годах член Совета Мусульманской лиги Бенгалии. В 1947 году окончил Исламский колледж в Калькутте, затем изучал право в Университете Дакки.
В 1949 году один из организаторов партии Авами лиг (Народная лига), являвшейся политическим противовесом Мусульманской лиге, в 1953-1958 годах генеральный секретарь, в 1966-1974 годах председатель её восточно-пакистанской организации.
С 1953 года (по другим данным, с 1954 года) депутат Законодательного собрания провинции Восточный Пакистан, с июня 1955 года депутат Учредительного собрания Пакистана. В 1956-1957 годах министр труда, промышленности и торговли провинции Восточный Пакистан. После военного переворота, организованного в 1958 году Айюб ханом, лидер оппозиции, дважды подвергался арестам.
В середине 1960-х годов восстановил и укрепил запрещённую военными Авами лиг. В 1966 году выступил с программой предоставления Восточному Пакистану полной региональной автономии, вновь арестован по обвинению в подстрекательстве к сепаратизму. В декабре 1970 года избран в Национальную ассамблею Пакистана.
В начале 1971 ггода возглавил бенгальское национальное движение в Восточном Пакистане и кампанию граждан неповиновения, требуя отмены военного режима генерала Яхья-хана и передачи власти избранному на всеобщих выборах парламенту. 26.03.1971 года арестован пакистанскими военными властями. В январе 1972 года освобождён.
12.01.1972 года возглавил правительство независимой Народной Республики Бангладеш (образовалась в 1971 году в восточной части Пакистана). Правительство Муджибура Рахмана наметило широкую программу прогрессивных социально-экономических реформ, в области внешней политики провозгласило принципы неприсоединения. Убит заговорщиками.