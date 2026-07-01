МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский врач, один из основоположников терапии и военной гигиены в России, Действительный статский советник (1831).
После окончания медицинского факультета Московского университета (1800) стажировался в госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга и Кронштадта.
В 1802-1807 годах совершенствовался по внутренним болезням, хирургии, акушерству и другом в Берлине, Гёттингене, Вене и Париже. С 1808 года на медицинском факультете Московского университета (с 1809 года и до конца жизни профессор патологии и терапии) и одновременно (1813-1817 годы) профессор Московского отделения Медико-хирургической академии.
Мудров - один из основоположников клинической медицины в России, реформатор высшего медицинского образования. Разработал методику клинического обследования больных (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), схему истории болезни, которую рассматривал как основной врачебный документ (свой обширный архив историй болезней использовал в учебном процессе).
Подчёркивал важность индивидуального подхода к больным, а также связи клинических проявлений с патолого-анатомическими данными. Инициатор преподавания патологической анатомии (1805) и курсов военной гигиены и военно-полевой хирургии на медицинских факультетах университетов (в 1808-1817 годах читал их в Московском университете).
В 1830 году назначен старшим врачом Центральной комиссии по борьбе с эпидемиями. Принимал непосредственное участие в борьбе с эпидемиями холеры в Саратове и Санкт-Петербурге, где в 1831 году заразился ею и умер.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1949.