МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

МУДРОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский врач, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков те­ра­пии и во­енной ги­гие­ны в Рос­сии , Действительный статский советник (1831).

По­сле окон­ча­ния медицинского факультета Московского университета (1800) ста­жи­ро­вал­ся в гос­пи­та­лях Мо­ск­вы, Санкт-Пе­тер­бур­га и Крон­штад­та.

В 1802-1807 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся по внутренним бо­лез­ням, хи­рур­гии, аку­шер­ст­ву и другом в Бер­ли­не , Гёт­тин­ге­не, Ве­не и Па­ри­же. С 1808 года на медицинском факультете Московского университета (с 1809 года и до кон­ца жиз­ни профессор па­то­ло­гии и те­ра­пии) и од­но­вре­мен­но (1813-1817 годы) профессор Московского от­де­ле­ния Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии.

Мудров - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков кли­нической ме­ди­ци­ны в Рос­сии, ре­фор­ма­тор выс­ше­го медицинского об­ра­зо­ва­ния. Раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку кли­нического об­сле­до­ва­ния боль­ных (сбор анам­не­за, ос­мотр, паль­па­ция, пер­кус­сия, ау­скуль­та­ция), схе­му ис­то­рии бо­лез­ни, ко­то­рую рас­смат­ри­вал как основной вра­чеб­ный до­ку­мент (свой об­шир­ный ар­хив ис­то­рий бо­лез­ней ис­поль­зо­вал в учеб­ном про­цес­се).

Под­чёр­ки­вал важ­ность ин­ди­ви­ду­аль­но­го под­хо­да к боль­ным, а так­же свя­зи кли­нических про­яв­ле­ний с па­то­ло­го-ана­то­мическими дан­ны­ми. Ини­циа­тор пре­по­да­ва­ния па­то­ло­гической ана­то­мии (1805) и кур­сов во­енной ги­гие­ны и во­ен­но-по­ле­вой хи­рур­гии на медицинских фа­куль­те­тах университетов (в 1808-1817 годах чи­тал их в Московском университете).

В 1830 году на­зна­чен стар­шим вра­чом Центральной ко­мис­сии по борь­бе с эпи­де­мия­ми. При­ни­мал не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие в борь­бе с эпи­де­мия­ми хо­ле­ры в Са­ра­то­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, где в 1831 году за­ра­зил­ся ею и умер.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1949.