МУДИМБЕ ВУМБИ ЙОКА

МУДИМБЕ ВУМБИ ЙОКА - кон­го­лез­ский пи­са­тель.

Пи­шет на французских и английских язы­ках. Ро­дил­ся в се­мье гор­ня­ка. Учил­ся в се­ми­на­рии бе­не­дик­тин­ско­го ор­де­на; окон­чил Университет Ло­ва­ни­ум в Кин­ша­се (1964). Учил­ся в Университете Бе­зан­со­на, в Сор­бон­не; пре­по­да­вал в университетах Ев­ро­пы. Жи­вёт в США, профессор Университета Дьюк (штат Северная Ка­ро­ли­на).

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Раз­ры­вы» («D ́echirures», 1971 год), на­сы­щен­ным фи­лософской сим­во­ли­кой. Боль­шую по­пу­ляр­ность сни­скал со­ци­аль­но-фи­лософский ро­ман «Уне­сён­ный те­че­ни­ем» («Entre les eaux», 1973 год), про­ни­зан­ный раз­мыш­ле­ния­ми о по­ли­ти­ке Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, в ко­то­ром ре­во­люционные со­бы­тия в Кон­го опи­са­ны с точ­ки зре­ния свя­щен­ни­ка-ин­тел­лек­туа­ла.

Ро­ма­ны «Пре­крас­ные не­чис­то­ты» («Le bel immonde», 1976 год), «Ска­чок» («L’ ́Ecart», 1979 год) и др. по­свя­ще­ны ос­мыс­ле­нию жес­то­ко­сти и на­си­лия как ат­ри­бу­тов африканской дей­ст­ви­тель­но­сти. Ав­тор пуб­ли­ци­стических книг «Изо­бре­те­ние Аф­ри­ки» («The invention of Africa», 1988 год), «Идея Аф­ри­ки» («The idea of Af­rica», 1994 год); ме­муа­ров, ис­сле­до­ва­ний по эт­но­гра­фии, ан­тро­по­ло­гии, язы­ко­зна­нию, фольк­ло­ру , ми­фо­ло­гии и др.