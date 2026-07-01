МУДЕХАРЫ Мудехары (кастил. mudejar, от араб. mudaggan — «одомашненный») — мусульмане Пиренейского п-ова, которые остались жить на землях, перешедших под власть христианских королей в результате Реконкисты в XI—XV вв.

Мудехары ( кастил. mudejar, от араб. mudaggan — «одомашненный») — мусульмане Пиренейского п-ова, которые остались жить на землях, перешедших под власть христианских королей в результате Реконкисты в XI—XV вв. М. разрешалось отправлять культ, сохранять свой язык и обычаи. Они также получали самоуправление, границы которого определялись условиями и обстоятельствами их подчинения христианам. В Арагоне общины М. находились под личной защитой короля, выплачивая подати напрямую в королевскую казну. Большинство М. было занято в ирригационном земледелии, также среди них были ремесленники — каменщики, гончары, ткачи и др. Название «М.» получил архитектурный стиль, характерный для зданий, возведенных мусульманскими строителями, а также некоторые техники декоративного искусства в резьбе по дереву, камню, в керамике.

После Гранадской войны (1482—1492) все мусульманское население Пиренейского п-ова стало М. Их притеснения, нарушения условий их пребывания в христианских королевствах приводили к частым восстаниям, особенно значительными стали выступления в Альбаисине и Гранаде (1499). В 1501 М. Гранады были вынуждены принять христианство (стать морисками ) или переселиться в другие страны, в 1502 действие этого королевского указа было распространено на всех М. Кастилии. Подобные меры были приняты по отношению к М. в Наварре между 1515 и 1516 и в Арагоне в 1525—1526.

Лит. : Ladero Quesada M. A. Los mudejares de Castilla en tiempos de Isabel I. Valladolid, 1969; Simposio internacional de mudejarismo. Vol. 1—11. Madrid–Teruel, 1975—2008; Bo­swell J. The Royal Treasure. Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century. New Haven, 1977; Borras Gualis G. M. Arte mudejar aragones. 3 vols. Zaragoza, 1985; Ferrer i Mallol M. T. Els sarains de la corona catalano-aragonesa en el segle XIV. Segregacio i discriminacio. Barcelona, 1987; Hinojosa Montalvo J. R. Los mudejares: la voz del Islam en la Espana Cristiana. 2 vols. Teruel, 2002; Варьяш И. И. Сарацины под властью арагонских королей. Исследование правового пространства XIV в. СПб., 2016. Г. А. Попова.