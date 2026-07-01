МУДЕХАР

МУДЕХАР (Исп. Mudéjar)- стиль в ар­хи­тек­ту­ре Ис­па­нии по­след­ней тре­ти XI-XVI веков.

В 1859 году ис­то­рик испанской литературы Х. Ама­дор де лос Ри­ос обо­зна­чил тер­ми­ном «Мудехар» со­су­ще­ст­во­ва­ние и взаи­мо­дей­ст­вие ис­па­но-му­сульманских и хри­сти­ан­ских ху­дожественных тра­ди­ций.

Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью про­из­ве­де­ний в сти­ле Мудехар яв­ля­ет­ся со­еди­не­ние мав­ри­тан­ских кон­ст­рук­тив­ных и де­ко­ра­тив­ных эле­мен­тов и ма­те­риа­лов (под­ко­во­об­раз­ные и фес­тон­ча­тые ар­ки, из­раз­цы, на­бор­ные де­рев. по­тол­ки-ар­те­со­на­до, фи­гур­ная кир­пич­ная клад­ка, де­ко­ра­тив­ная резь­ба по сту­ку и гип­су) с эле­мен­та­ми ро­ман­ской, го­тической и ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры.

Сво­бод­ный ха­рак­тер взаи­мо­дей­ст­вия двух ху­дожественных тра­ди­ций, ши­ро­кий ти­по­ло­гический диа­па­зон по­стро­ек (церк­ви, си­на­го­ги, зам­ки, двор­цы, кре­по­сти), а так­же то, что зда­ния мог­ли воз­во­дить­ся как мусульманскими, так и хри­сти­ан­ски­ми мас­те­ра­ми, по­ро­ди­ли зна­чительное чис­ло ре­гио­наль­ных ва­ри­ан­тов Мудехара (ле­он­ский, то­лед­ский, се­виль­ский и т. д.). В XIX веке в эпо­ху эк­лек­ти­ки ин­те­рес к национальной ху­дожественной тра­ди­ции по­ро­дил свое­об­раз­ную ин­тер­пре­та­цию это­го сти­ля ( не­ому­де­хар).

Сре­ди основных по­стро­ек в сти­ле Мудехар: церк­ви Сан-Ло­рен­со (XII век) и Сан-Тир­со в Са­а­гу­не (около 1200 года), Сан­ть­я­го-дель-Ар­ра­баль, Кри­сто-де-ла-Лус в То­ле­до (XIII век), ка­фед­раль­ный со­бор Сан­та-Ма­рия и баш­ни Сан-Мар­тин и Сан-Пед­ро в Те­ру­эле, во­ро­та Пу­эр­та-дель-Соль в То­ле­до, ан­самбль двор­ца Пед­ро Жес­то­ко­го в Аль­ка­са­ре (в Се­ви­лье), со­бор Ла-Сео в Са­ра­го­се, двор в Ко­ро­лев­ском монастыре Сан­та- Ма­рия-де-Гуа­да­лу­пе (все XIV век), за­мок Ла-Ко­ка близ Се­го­вии (конец XV века), «Дом Пи­ла­та» в Се­ви­лье (1520-1523) годы.

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