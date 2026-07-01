МУДЕХАР
МУДЕХАР (Исп. Mudéjar)- стиль в архитектуре Испании последней трети XI-XVI веков.
В 1859 году историк испанской литературы Х. Амадор де лос Риос обозначил термином «Мудехар» сосуществование и взаимодействие испано-мусульманских и христианских художественных традиций.
Характерной особенностью произведений в стиле Мудехар является соединение мавританских конструктивных и декоративных элементов и материалов (подковообразные и фестончатые арки, изразцы, наборные дерев. потолки-артесонадо, фигурная кирпичная кладка, декоративная резьба по стуку и гипсу) с элементами романской, готической и ренессансной архитектуры.
Свободный характер взаимодействия двух художественных традиций, широкий типологический диапазон построек (церкви, синагоги, замки, дворцы, крепости), а также то, что здания могли возводиться как мусульманскими, так и христианскими мастерами, породили значительное число региональных вариантов Мудехара (леонский, толедский, севильский и т. д.). В XIX веке в эпоху эклектики интерес к национальной художественной традиции породил своеобразную интерпретацию этого стиля ( неомудехар).
Среди основных построек в стиле Мудехар: церкви Сан-Лоренсо (XII век) и Сан-Тирсо в Саагуне (около 1200 года), Сантьяго-дель-Аррабаль, Кристо-де-ла-Лус в Толедо (XIII век), кафедральный собор Санта-Мария и башни Сан-Мартин и Сан-Педро в Теруэле, ворота Пуэрта-дель-Соль в Толедо, ансамбль дворца Педро Жестокого в Алькасаре (в Севилье), собор Ла-Сео в Сарагосе, двор в Королевском монастыре Санта- Мария-де-Гуадалупе (все XIV век), замок Ла-Кока близ Сеговии (конец XV века), «Дом Пилата» в Севилье (1520-1523) годы.
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