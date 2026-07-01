МУДАНЬЦЗЯН (РЕКА)

МУДАНЬЦЗЯН - ре­ка на се­ве­ро-вос­то­ке Ки­тая ; пра­вый при­ток реки Сун­га­ри (бас­сейн реки Амур).

Дли­на 700 км (по другим дан­ным, 550 км), площадь бас­сей­на около 40 тысяч км2. Про­те­ка­ет главным образом в Мань­чжу­ро-Ко­рей­ских го­рах. Пи­та­ние преимущественно до­ж­де­вое. Ха­рак­тер­ны ве­сен­не-лет­нее по­ло­во­дье, зим­няя ме­жень. Сред­не­мно­го­лет­ний рас­ход во­ды в сред­нем те­че­нии (у города Му­дань­цзян) около 200 м3/с. Ле­до­став с но­яб­ря по ап­рель. В вер­ховь­ях - во­до­хра­ни­ли­ще Цзин­по­ху, ГЭС. Сплав ле­са. На Муданьцзян - го­ро­да Дуньхуа, Нинъ­ань, Му­дань­цзян, Илань.

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