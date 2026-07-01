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МУДАНЬЦЗЯН (РЕКА)
МУДАНЬЦЗЯН - река на северо-востоке Китая; правый приток реки Сунгари (бассейн реки Амур).
Длина 700 км (по другим данным, 550 км), площадь бассейна около 40 тысяч км2. Протекает главным образом в Маньчжуро-Корейских горах. Питание преимущественно дождевое. Характерны весенне-летнее половодье, зимняя межень. Среднемноголетний расход воды в среднем течении (у города Муданьцзян) около 200 м3/с. Ледостав с ноября по апрель. В верховьях - водохранилище Цзинпоху, ГЭС. Сплав леса. На Муданьцзян - города Дуньхуа, Нинъань, Муданьцзян, Илань.
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