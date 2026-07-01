МУДАНЬЦЗЯН (ГОРОД В КИТАЕ)

МУДАНЬЦЗЯН - го­род в Северо-Востоке Ки­тае, на юго-вос­то­ке провинции Хэй­лунц­зян.

Насчитывает свыше 764 тысяч человек (2012 год; с при­го­ро­да­ми около 900 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на реке Му­дань­цзян. Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (городской ок­руг площадью 40,6 тысяч км2) с на­се­ле­ни­ем свыше 3 миллионов человек (вклю­ча­ет городские уез­ды Му­лин, Нинъ­ань, Суй­фынь­хэ, Хай­линь, 2 сель­ских уез­да и др.; большая часть тер­ри­то­рии по­кры­та ле­са­ми), на вос­то­ке гра­ни­ча­щую с российским При­мор­ским кра­ем . Круп­ный транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Хар­бин, Да­лянь и др., а так­же с российским Вла­ди­во­сто­ком (240 км). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (в том числе ав­то­со­об­ще­ние с Вла­ди­во­сто­ком). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Да­та ос­но­ва­ния Муданьцзяна не­из­вест­на. С начала VIII века центр им­пе­рии Бо­хай, в 926 году за­хва­чен ки­да­ня­ми. На­чал бур­но раз­ви­вать­ся в свя­зи со строи­тель­ст­вом Ки­тай­ской Чан­чунь­ской же­лез­ной до­ро­ги. В 1932 году ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми, во­шёл в со­став Мань­чжоу-го; за­тем - в китайской про­вин­ции Суй­нин (с 1946 года), Сунц­зян (1948), Хэй­лунц­зян (1954). В пе­ри­од «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов на­хо­дил­ся под вла­стью Му­дань­цзян­ско­го ре­во­люционного комитета.

Центральная часть, вклю­чая де­ло­вой рай­он го­ро­да, рас­по­ло­же­на на ле­вом бе­ре­гу реки Му­дань­цзян. Од­на из главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - мо­ну­мент 8 де­вуш­кам-ге­рои­ням, по­гиб­шим в 1938 году в хо­де На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов (про­ект 1957 года, скульп­тор Юй Ци­юй­ань; реа­ли­зо­ван в 1984-1988 годы, скульп­то­ры Чжан Дэхуа, Си­ту Чжао­гу­ан, Цао Чунь­шэн и Сунь Цзи­бао). Университет Муданьцзяна, пе­да­го­гический университет, ме­ди­цин­ский и пе­да­го­гические кол­лед­жи. Северо-Восточный зоо­парк (ус­су­рий­ские тиг­ры).

Круп­ный промышленный и тор­го­вый центр. Неф­те­хи­мическая (в том числе пред­при­ятия «Mu­danjiang Petrochemical Group»), хи­мическая и фар­ма­цев­ти­че­ская, шин­ная («Hualin Tyre»), це­мент­ная («Mudanjiang Cement Group»), цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная («Mu­dan­jiang Hengfeng Paper Co.», «Dayu Pa­per Co.»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность; про­изводство те­ле­ви­зо­ров («Kon­ka Group Co.»), железно-дорожного под­виж­но­го со­ста­ва (пред­при­ятия государственной кор­по­ра­ции CNR), различных ви­дов промышленного обо­ру­до­ва­ния и др. Центр ту­риз­ма. При­гра­нич­ная тор­гов­ля с Рос­си­ей; в городском уез­де Суй­фынь­хэ (близ российской гра­ни­цы) - китайско-российская тор­го­вая зо­на (1996).

На тер­ри­то­рии городского ок­ру­га - ок­ру­жён­ное го­ра­ми озеро Цзин­по­ху (один из главных ту­ри­стических объ­ек­тов), ГЭС «Ляньхуа» (1996; 550 МВт). Ос­тат­ки древ­не­го го­ро­да Бо­хай Шанц­зин, эт­ническая деревня Бо­хай (жи­ли­ща и пред­ме­ты бы­та мань­чжу­ров и ко­рей­цев ), при­род­ная ре­зер­ва­ция «Пик Му­дан» и др. За­го­тов­ки ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний.

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