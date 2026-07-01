МУДАНЬЦЗЯН (ГОРОД В КИТАЕ)
МУДАНЬЦЗЯН - город в Северо-Востоке Китае, на юго-востоке провинции Хэйлунцзян.
Насчитывает свыше 764 тысяч человек (2012 год; с пригородами около 900 тысяч человек). Расположен на реке Муданьцзян. Образует городскую агломерацию (городской округ площадью 40,6 тысяч км2) с населением свыше 3 миллионов человек (включает городские уезды Мулин, Нинъань, Суйфыньхэ, Хайлинь, 2 сельских уезда и др.; большая часть территории покрыта лесами), на востоке граничащую с российским Приморским краем. Крупный транспортный узел. Железнодорожное сообщение с городами Харбин, Далянь и др., а также с российским Владивостоком (240 км). Узел автомобильных дорог (в том числе автосообщение с Владивостоком). Международный аэропорт.
Дата основания Муданьцзяна неизвестна. С начала VIII века центр империи Бохай, в 926 году захвачен киданями. Начал бурно развиваться в связи со строительством Китайской Чанчуньской железной дороги. В 1932 году оккупирован японскими войсками, вошёл в состав Маньчжоу-го; затем - в китайской провинции Суйнин (с 1946 года), Сунцзян (1948), Хэйлунцзян (1954). В период «культурной революции» 1966-1976 годов находился под властью Муданьцзянского революционного комитета.
Центральная часть, включая деловой район города, расположена на левом берегу реки Муданьцзян. Одна из главных достопримечательностей - монумент 8 девушкам-героиням, погибшим в 1938 году в ходе Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов (проект 1957 года, скульптор Юй Циюйань; реализован в 1984-1988 годы, скульпторы Чжан Дэхуа, Ситу Чжаогуан, Цао Чуньшэн и Сунь Цзибао). Университет Муданьцзяна, педагогический университет, медицинский и педагогические колледжи. Северо-Восточный зоопарк (уссурийские тигры).
Крупный промышленный и торговый центр. Нефтехимическая (в том числе предприятия «Mudanjiang Petrochemical Group»), химическая и фармацевтическая, шинная («Hualin Tyre»), цементная («Mudanjiang Cement Group»), целлюлозно-бумажная («Mudanjiang Hengfeng Paper Co.», «Dayu Paper Co.»), деревообрабатывающая промышленность; производство телевизоров («Konka Group Co.»), железно-дорожного подвижного состава (предприятия государственной корпорации CNR), различных видов промышленного оборудования и др. Центр туризма. Приграничная торговля с Россией; в городском уезде Суйфыньхэ (близ российской границы) - китайско-российская торговая зона (1996).
На территории городского округа - окружённое горами озеро Цзинпоху (один из главных туристических объектов), ГЭС «Ляньхуа» (1996; 550 МВт). Остатки древнего города Бохай Шанцзин, этническая деревня Бохай (жилища и предметы быта маньчжуров и корейцев), природная резервация «Пик Мудан» и др. Заготовки лекарственных растений.