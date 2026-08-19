МУЦИЙ КОРД СЦЕВОЛА, ГАЙ Муций Корд Сцевола, Гай (лат. Mucius Cordus Scaevola, Gaius) — римский патриций, герой войны 508 до н. э. с этрусским царем Порсеной.

Муций Корд Сцевола, Гай ( лат. Mucius Cordus Scaevola, Gaius) — римский патриций, герой войны 508 до н. э. с этрусским царем Порсеной. При осаде Рима и угрозе голода М. К. С. обратился в сенат с предложением проникнуть в лагерь Порсены под видом перебежчика и убить царя, тем самым положив конец войне. В этрусском лагере он по ошибке убил царского секретаря и, будучи схвачен и подвергнут допросу, сам положил свою правую руку на жертвенную жаровню, тем самым показав свое презрение к пыткам и смерти. Сообщив, что еще 300 таких же патрициев готовы ежедневно искать смерти царя, М. К. С. склонил Порсену к миру и дружбе с римлянами. Сам М. К. С., утратив правую руку, получил почетное прозвище Сцевола (т. е. Левша), а сенат также наградил его участком земли за Тибром. Это место получило название Муциевых лугов.

Лит. : Munzer F. C. Mucius Cordus Scaevola // Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft (=RE). Hbd. 27. Stuttgart, 1928. S. 416—423; Маяк И. Л . Римляне ранней республики. М., 1993. С. 31. Л. Л. Кофанов.