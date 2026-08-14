МУЧЕНИК М(Калька с греческого μάρτυς ‒ свидетель; засвидетельствовавший своей кровью, то есть мученик)

В хри­сти­ан­ской Церк­ви лик свя­то­сти, в ко­то­ром про­слав­ля­ет­ся при­няв­ший смерть за ве­ру во Хри­ста .

Не­ко­то­рые осо­бо по­чи­тае­мые М. по­лу­чи­ли в цер­ков­ной тра­ди­ции на­име­но­ва­ние ве­ли­ко­му­че­ни­ков (Ге­ор­гий По­бе­до- но­сец, Ди­мит­рий Со­лун­ский, Пан­те­леи­мон, Ека­те­ри­на Си­най­ская, Вар­ва­ра, Па­ра­ске­ва и др.). В пра­во­сла­вии при­няв­шие смерть за ве­ру во Хри­ста ли­ца, име­вшие свя­щен­ный сан, име­ну­ют­ся свя­щен­но­му­че­ни­ка­ми, мо­на­ше­ст­вую­щие – пре­по­доб­но­му­че­ни­ка­ми. Осо­бо вы­де­ля­ет­ся лик стра­сто­те­рп­цев.

В под­ви­ге М. наи­бо­лее пол­но вы­ра­же­но сле­до­ва­ние Хри­сту, по­это­му М. за­ни­ма­ет осо­бое ме­сто сре­ди др. ли­ков свя­то­сти. Сво­ей смер­тью М. яв­ля­ет стра­да­ния и ис­ку­пи­тель­ную жерт­ву Хри­ста, сви­детель­ст­вуя о Его по­бе­де над смер­тью. В ос­но­ве та­ко­го по­ни­ма­ния му­че­ни­че­ст­ва ле­жат сло­ва Хри­ста: «…воз­ло­жат на вас ру­ки и бу­дут гнать вас, пре­да­вая в си­на­го­ги и в тем­ни­цы, и по­ве­дут пред ца­рей и пра­ви­те­лей за имя Моё; бу­дет же это вам для сви­де­тель­ст­ва… И бу­де­те не­на­ви­ди­мы все­ми за имя Моё» (Лк. 21:12–17). По сло­вам Тер­тул­лиа­на, «кровь му­че­ни­ков есть се­мя хри­сти­ан­ст­ва».

Хри­сти­ан­ское му­че­ни­че­ст­во пред­вос­хи­ти­ли в вет­хо­за­вет­ной тра­ди­ции М. Мак­ка­вей­ские (166 до н. э.; см. Мак­ка­веи), при­няв­шие смерть за ис­по­ве­да­ние ве­ры в еди­но­го Бо­га. Пер­вым хри­сти­ан­ским М. счи­та­ет­ся ар­хи­диа­кон Сте­фан, по­стра­дав­ший во вре­мя пре­сле­до­ва­ния хри­сти­ан иу­дей­ской об­щи­ной в Ие­ру­сали­ме (ок. 36). Позд­нее му­че­ни­че­скую кон­чи­ну при­ня­ли 11 из 12 апо­сто­лов. На про­тя­же­нии пер­вых 3 ве­ков су­ще­ст­во­ва­ния Церк­ви, под­вер­гав­шей­ся го­не­ни­ям со сто­ро­ны рим. вла­стей, под­виг му­че­ни­че­ст­ва яв­лял­ся поч­ти един­ст­вен­ным об­ра­зом хри­сти­ан­ской свя­то­сти. Из прак­ти­ки по­чи­та­ния М. вы­рос культ свя­тых в це­лом.

Ран­не­хри­сти­ан­ская Цер­ковь про­шла неск. пе­рио­дов го­не­ний раз­ной сте­пе­ни ин­тен­сив­но­сти. Об­ви­няв­шие­ся в не­ло­яль­но­сти к имп. вла­сти хри­стиа­не в за­ви­си­мо­сти от по­ли­ти­ки им­пе­ра­то­ров и ме­ст­ных вла­стей под­вер­га­лись раз­но­об­раз­ным пыт­кам и ви­дам каз­ни: рас­тер­за­ние зве­ря­ми, сжи­га­ние на ко­ст­ре, ко­ле­со­ва­ние, чет­вер­то­ва­ние, рас­пя­тие, при­вя­зы­ва­ние к стол­бу, под­жи­га­ние в ка­че­ст­ве «жи­во­го фа­ке­ла» и т. д.; рим. гра­ж­дан, как ап. Пав­ла , каз­ни­ли от­се­че­ни­ем го­ло­вы. М. ста­но­ви­лись за «са­мо имя» (nomen ip­sum) хри­стиа­ни­на. Име­ло ме­сто доб­ро­воль­ное му­че­ни­че­ст­во (яв­ле­ние, осо­бен­но ха­рак­тер­ное для до­на­тиз­ма), ко­гда ве­рую­щие объ­яв­ля­ли се­бя хри­стиа­на­ми, да­же ес­ли их к это­му не при­ну­ж­да­ли; та­кая тен­ден­ция вы­зва­ла осу­ж­де­ние со сто­ро­ны цер­ков­ных вла­стей. Су­ще­ст­во­ва­ли осо­бые ви­ды му­че­ни­че­ст­ва: бес­кров­ное му­че­ни­че­ст­во, ко­гда ока­зы­вав­шие со­стра­да­тель­ную по­мощь М. лю­ди так­же при­чис­ля­лись к М. (му­че­ни­цы Со­фия, На­та­лия, мч. Ио­анн Во­ин), и са­мо­убий­ст­во пе­ред ли­цом не­ми­нуе­мо­го бес­чес­тия (мц. Пе­ла­гия де­ва). По­сле ле­га­ли­за­ции хри­сти­ан­ст­ва в Рим. им­пе­рии (313) М. мог­ли стать за­щит­ни­ки пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния в пе­рио­ды офиц. гос­под­ства ере­сей (ари­ан­ст­ва, мо­но­фи­зит­ст­ва, мо­но­фе­лит­ст­ва, ико­но­бор­че­ст­ва) – жерт­вы пре­сле­до­ва­ний гос. и цер­ков­ных вла­стей, а под­час и фа­на­тич­ной тол­пы (сщмч. Про­те­рий, пат­ри­арх Алек­сан­д­рий­ский). М. ста­но­ви­лись так­же хри­сти­ан­ские про­по­вед­ни­ки сре­ди не­хри­сти­ан­ских на­ро­дов, в 16–20 вв. – мис­сио­не­ры сре­ди ко­рен­но­го на­се­ле­ния Аме­ри­ки, Азии, Аф­ри­ки, Ав­ст­ра­лии и Океа­нии.

На Ру­си пер­вые М. из­ве­ст­ны с 983 (со­об­ще­ние «По­ве­сти вре­мен­ных лет»): ва­ря­ги-хри­стиа­не Фео­дор (отец) и Иоанн (сын) бы­ли уби­ты за ве­ру ки­ев­ски­ми языч­ни­ка­ми. Осо­бо по­чи­та­ют­ся в Рус. це­рк­ви стра­сто­те­рп­цы Бо­рис и Глеб (11 в.). Мн. хри­стиа­не при­ни­ма­ли му­че­ни­че­скую кон­чи­ну за ве­ру в Ор­де, напр. чер­ни­гов­ский кн. Ми­ха­ил Все­во­ло­до­вич и его боя­рин Фео­дор (1246).

В 20 в. чис­ло М. разл. хри­сти­ан­ских кон­фес­сий мно­го­крат­но воз­рос­ло за счёт жертв то­та­ли­тар­ных ре­жи­мов, пре­сле­до­вав­ших ре­ли­гию (см. в ст. Но­во­му­чени­ки). Ко­ли­че­ст­во М., по­стра­дав­ших в СССР, ед­ва ли не пре­вы­ша­ет чис­ло всех ран­не­хри­сти­ан­ских М. Фор­маль­но в 20 в. М. час­то под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям не за са­му при­над­леж­ность к хри­сти­ан­ст­ву, а по об­ви­нени­ям, сфаб­ри­ко­ван­ным ка­ра­тель­ны­ми ор­га­на­ми. В 2000 Ар­хие­рей­ский со­бор РПЦ ка­но­ни­зи­ро­вал в ли­ке но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков рос­сий­ских бо­лее 1200 кли­ри­ков и ми­рян Рус. церк­ви, под­верг­ших­ся ре­прес­си­ям и со­хра­нив­ших ве­ру и нрав­ст­вен­ную чис­то­ту; про­цесс рас­смот­ре­ния дел ре­прес­си­ро­ван­ных пра­во­слав­ных на пред­мет их ка­но­ни­за­ции про­дол­жа­ет­ся.

По­чи­та­ние М. из­вест­но с са­мо­го ран­не­го вре­ме­ни су­ще­ст­во­ва­ния Церк­ви. Древ­ние хри­стиа­не слу­жи­ли Ев­ха­ри­стию на их гроб­ни­цах, впо­след­ст­вии мо­щи М., как на Вос­то­ке, так и на За­па­де, хра­ни­лись под ал­та­ря­ми хра­мов. В пра­во­сла­вии воз­ник­ла тра­ди­ция за­ши­вать час­тицы мо­щей М. в ан­ти­мин­сы, став­шая ка­но­нич. нор­мой. Пес­но­пе­ния в честь М. по­ют­ся в пра­во­слав­ной Церк­ви при со­вер­ше­нии та­инств бра­ка и свя­щен­ст­ва. В из­об­ра­зит. иск-ве ат­ри­бу­та­ми М. вы­сту­па­ют ве­нец (ко­ро­на), паль­мо­вая ветвь, крест, а так­же ору­дия му­че­ни­че­ст­ва.

Автор статьи: Про­тои­е­рей В. Цы­пин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)