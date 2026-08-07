МУЦАЦИР

Муцацир — царство X/IX — VIII вв. до н. э. при Верхнем Забе (районы Мергасур и Соран иракской провинции Эрбиль, в том числе современные Сидекан, Топузава, деревня Муджесир, чье название соотносимо с М.). Население — ветвь урарто­язычных племен, столица — г. Ардини, священный центр бога Халди, почитавшегося также как верховный бог Урарту. Храм Халди в М. пользовался широким признанием и получал дары из Вост. Анатолии, Урарту и Ассирии. Царство М. сложилось наряду с Урарту в ходе политогенеза в урартоязычных ареалах. В IX в. до н. э. М. подвергался ассирийским походам, в конце IX — конце VIII в. состоял в зависимости от Урарту (установлена урартским царем Ишпуини и его сыном-соправителем Менуа), придававшего важное значение храму Халди в М. В конце VIII в. ассирийский царь Саргон II добился перехода Урзаны, царя М., под свой контроль. В результате дальнейших попыток Урзаны лавировать между Ассирией и Урарту Саргон в 714 до н. э. разгромил М., вывез оттуда огромную добычу, в том числе статую бога Халди, и полностью подчинил М. Ассирии (вследствие чего вернул в М. статую Халди уже в 713).

Лит .: Salvini M. Mus.as.ir // Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie. Bd. 8. Berlin — New York, 1993—1997. P. 444—446; Пиотровский Б. Б. История и культура Урарту. СПб., 2011. А. А. Немировский.