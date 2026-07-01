МУБАРАК МУХАММЕД
МУБАРАК МУХАММЕД - государственный политический и военный деятель Египта, маршал авиации (1974).
Из семьи чиновника. В 1949 окончил Египетскую военную академию, в 1950 году Академию ВВС. В 1959-1961 годах проходил обучение в советском учебном центре во Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). В 1962-1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, командовал бомбардировочной эскадрильей.
В 1964 году назначен главой египетской военной делегации в СССР, в 1965 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе в СССР. В 1967-1969 годах директор Академии ВВС, в 1969-1972 годах начальник штаба египетских ВВС. В 1972-1975 годах команир ВВС и заместитель министра обороны. В ходе Октябрьской войны 1973 с Израилем (см. Арабо-израильские войны) руководил боевыми операциями египетских ВВС.
В апреле 1975 года назначен вице-президентом Египта, в 1978 году избран заместителем председателя правящей Национал-демократической партии. После убийства президента А. Садата занял 14.10.1981 года пост президента Египта и председателя Национал-демократической партии.
Переизбирался большинством голосов на референдумах в 1987 году, 1993 году и 1999 году (голосование проходило по единственной кандидатуре, выдвигаемой Народным собранием). На выборах 2005 года, впервые проходивших на альтернативной основе (в соответствии с принятыми поправками к Конституции), также одержал убедительную победу.
На посту президента проводил жёсткий курс, направленный на борьбу с экстремистскими исламскими организациями и коррупцией. Легализовал деятельность оппозиционных партий, освободил политических заключённых. Добился существенного экономического роста главным образом благодаря внешним займам. В результате инициированных Мубараком структурных реформ, направленных на либерализацию экономики, значительно укрепились позиции крупного национального капитала. В то же время возросла безработица, ухудшилось материальное положение широких слоёв населения.
Во внешней политике нормализовал отношения с арабскими странами и СССР. Добился в 1989 году восстановления членства Египта в Лиге арабских государств. В 1989 году и 1993 году избирался председателем ОАЕ. Мубарак поддержал Ирак в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов, расширив контакты Египта со странами Персидского залива.
В период Кувейтского кризиса 1990-1991 годов вооруженные силы Египта участвовали в антииракской коалиции (что повлекло за собой списание части египетского долга США). Впоследствии, стремясь проводить независимый внешнеполитический курс, Мубарак отказался в 2003 году от участия в военной операции США против Ирака. В 2004 году Египет стал ассоциированным членом Евросоюза. 11.02.2011 года под влиянием массовых акций протеста Мубарака подал в отставку. В апреле того же года взят под стражу и предан суду, 02.06.2012 года приговорён к пожизненному заключению.