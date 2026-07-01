МУБАРАК МУХАММЕД

МУБАРАК МУХАММЕД - государственный по­ли­тический и во­енный дея­тель Егип­та, мар­шал авиа­ции (1974).

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. В 1949 окон­чил Египетскую во­енную ака­де­мию, в 1950 году Ака­де­мию ВВС. В 1959-1961 годах про­хо­дил обу­че­ние в советском учеб­ном цен­тре во Фрун­зе (ны­не Биш­кек, Кир­ги­зия). В 1962-1963 годах уча­ст­во­вал в гражданской вой­не в Йе­ме­не в со­ста­ве египетского кон­тин­ген­та, ко­ман­до­вал бом­бар­ди­ро­воч­ной эс­кад­риль­ей.

В 1964 году на­значен гла­вой египетской во­енной де­ле­га­ции в СССР, в 1965 году окон­чил Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе в СССР. В 1967-1969 годах ди­рек­тор Ака­де­мии ВВС, в 1969-1972 годах начальник шта­ба египетских ВВС. В 1972-1975 годах ко­манир ВВС и заместитель министра обо­ро­ны. В хо­де Октябрьской вой­ны 1973 с Из­раи­лем (см. Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны) ру­ко­во­дил бое­вы­ми опе­ра­ция­ми египетских ВВС.

В апреле 1975 года на­зна­чен ви­це-пре­зи­ден­том Егип­та, в 1978 году из­бран заместителем пред­се­да­те­ля пра­вя­щей Национал-де­мо­кра­тической пар­тии. По­сле убий­ст­ва пре­зи­ден­та А. Са­да­та за­нял 14.10.1981 года пост пре­зи­ден­та Егип­та и пред­се­да­те­ля Национал-де­мо­кра­тической пар­тии.

Пе­ре­из­би­рал­ся боль­шин­ством го­ло­сов на ре­фе­рен­ду­мах в 1987 году, 1993 году и 1999 году (го­ло­со­ва­ние про­хо­ди­ло по един­ст­вен­ной кан­ди­да­ту­ре, вы­дви­га­емой Народным со­б­ра­ни­ем). На вы­бо­рах 2005 года, впер­вые про­хо­див­ших на аль­тер­на­тив­ной ос­но­ве (в со­от­вет­ст­вии с при­ня­ты­ми по­прав­ка­ми к Кон­сти­ту­ции), так­же одер­жал убе­дительную по­бе­ду.

На по­сту пре­зи­ден­та про­во­дил жё­ст­кий курс, на­прав­лен­ный на борь­бу с экс­тре­ми­ст­ски­ми ис­лам­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми и кор­руп­ци­ей. Ле­га­ли­зо­вал дея­тель­ность оп­по­зиционных пар­тий, ос­во­бо­дил по­ли­тических за­клю­чён­ных. До­бил­ся су­ще­ст­вен­но­го эко­но­мического рос­та главным образом бла­го­да­ря внеш­ним зай­мам. В ре­зуль­та­те ини­ци­и­ро­ван­ных Мубараком струк­тур­ных ре­форм, на­прав­лен­ных на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки, зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лись по­зи­ции круп­но­го национального ка­пи­та­ла. В то же вре­мя воз­рос­ла без­ра­бо­ти­ца, ухуд­ши­лось ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке нор­ма­ли­зо­вал от­но­ше­ния с арабскими стра­на­ми и СССР. До­бил­ся в 1989 году вос­ста­нов­ле­ния член­ства Егип­та в Ли­ге араб­ских го­су­дарств. В 1989 году и 1993 году из­би­рал­ся пред­се­да­те­лем ОАЕ. Мубарак под­дер­жал Ирак в хо­де ира­но-ирак­ской вой­ны 1980-1988 годов, рас­ши­рив кон­так­ты Егип­та со стра­на­ми Пер­сид­ско­го залива.

В пе­ри­од Ку­вейт­ско­го кри­зи­са 1990-1991 годов воо­руженные си­лы Егип­та уча­ст­во­ва­ли в ан­ти­ирак­ской коа­ли­ции (что по­влек­ло за со­бой спи­сание час­ти египетского дол­га США). Впо­след­ствии, стре­мясь про­во­дить не­за­ви­си­мый внеш­не­по­ли­тический курс, Мубарак от­казал­ся в 2003 году от уча­стия в во­енной опера­ции США про­тив Ира­ка. В 2004 году Еги­пет стал ас­со­ции­ро­ван­ным чле­ном Ев­ро­сою­за. 11.02.2011 года под влия­ни­ем мас­со­вых ак­ций про­тес­та Мубарака по­дал в от­став­ку. В ап­ре­ле то­го же го­да взят под стра­жу и пре­дан су­ду, 02.06.2012 года приговорён к пожизненному заключению.