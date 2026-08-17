МУАССАН АНРИ

МУАССАН АНРИ - французский хи­мик, член Па­риж­ской АН (1891), член-корреспондент Пе­тербургской АН (1904).

Учил­ся в Му­зее ес­теств. ис­то­рии, Выс­шей фар­ма­цев­тической шко­ле в Па­ри­же, Па­риж­ском университете (окон­чил в 1877 году). В 1875-1880 годах слу­шал лек­ции А. Сент-Клер Де­ви­ля в Па­риж­ском университете. Профессор Выс­шей фар­ма­цев­тической шко­лы в Па­ри­же (1886-1900 годы) и Па­риж­ско­го университета (с 1900 года). Пре­зи­дент Французского хи­мического общества (1896 год, 1902 год).

Основные ра­бо­ты в об­лас­ти не­ор­га­нической хи­мии. Изу­чил (1876-1879 годы) по­ли­мор­физм ок­си­дов же­ле­за. Впер­вые по­лу­чил (1886) сво­бод­ный фтор, син­те­зи­ро­вал фто­ри­ды фос­фо­ра и фтор­про­из­вод­ные ме­та­на, изу­чил свой­ст­ва фто­ра и его со­еди­не­ний. Скон­ст­руи­ро­вал и ввёл в ла­бо­ра­тор­ную и промышленную прак­ти­ку вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ную элек­тро­ду­го­вую печь (на­зва­на име­нем Муассана).

Син­те­зи­ро­вал и ис­сле­до­вал кар­би­ды, бо­ри­ды, си­ли­ци­ды и гид­ри­ды мно­гих ме­тал­лов (1891-1893 годы). От­крыл (1893) при­род­ный кар­бид крем­ния (му­ас­са­нит). Элек­тро­тер­мическим спо­со­бом по­лу­чил в чис­том ви­де мо­либ­ден (1895), уран (1896), вольф­рам (1897) и другие ту­го­плав­кие ме­тал­лы. Из­дал «Курс ми­не­раль­ной хи­мии» (т. 1-5, 1904-1906 годы).

Но­бе­лев­ская премия (1906), ме­даль Г. Дэ­ви Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1896) и ме­даль А. Гоф­ма­на Не­мец­ко­го хи­мического общества (1903). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1900).