МУАССАК
МУАССАК - город в юго-западной части Франции, в регионе Юг-Пиренеи, департамент Тарн и Гаронна.
Нассчитывает 12,4 тысяч человек (2010). Расположен на реке Тарн, к северо-западу от города Тулуза. Ведёт историю со времени основания бенедиктинского аббатства Сен-Пьер в VII веке (с 1047 года в монашеской конгрегации Клюни, секуляризовано в 1626 году, закрыто в 1790 году).
В VIII-IX веках Муассак неоднократно подвергался разорению: сначала арабами, затем норманнами. В XIII веке стратегически важный объект во время Альбигойских войн: в 1212 году захвачен Симоном де Монфором; место сожжения катаров в 1234 году. В период Столетней войны 1337-1453 годов разрушен англичанами (1370).
В XVI-XVIII веках население Муассака неоднократно страдало от паводков и эпидемий чумы. В 1808-1926 годах Муассак - окружной центр деп-та Тарн и Гаронна.
В середине XIX века через Муассак построен обводной канал, облегчивший сообщение по реке Тарн и ставший важной частью системы водных путей на юге Франции. В 1930 году произошло самое сильное в истории города наводнение (погибло свыше 120 человек). В аббатстве сохранилась романская базилика Сен-Пьер (2-я половина XI века - 1180 года; башня западного фасада - 1120-1150 годов; главный неф, первоначально перекрытый куполами по примеру церкви в Перигё, - XII век; своды - между 1260 годом и 1295 годом; готические хоры 2-й половины XV века; орган XVII века, реконструирован в XIX веке), выделяющаяся позднероманской скульптурой, в том числе южный портал со сценами (в тимпане) из Апокалипсиса - Христос, символы евангелистов, ангелы, 24 старца; фигуры святых Петра и Павла, пророков Иеремии и Исайи (все - между 1120 годом и 1135 годом).
К базилике примыкает клуатр с украшенными скульптурой пилонами и фигурными капителями (между 1085 годом и 1115 годом; аркада перестроена в XIII веке; в восточном крыле двора - Музей скульптуры). В зале капитула (XIII-XV веков) - Музей церковного искусства; во дворце аббата (XIII-XVII веках) - Музей народных искусств и традиций, декоративного искусства. Аббатство Сен-Пьер, в числе других памятников на дорогах, ведущих в центр религиозного паломничества Сантьяго-де-Компостела (Испания), включено в список Всемирного наследия. Также в городе сохранились: мост Наполеона (XIX век), водяная мельница (XV век; ныне гостиница «Мулен де Муассак»). Туризм.