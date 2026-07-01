МУАССАК

МУАССАК - го­род в юго-западной час­ти Фран­ции, в ре­гио­не Юг-Пи­ре­неи, департамент Тарн и Га­рон­на.

Нассчитывает 12,4 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на реке Тарн, к се­ве­ро-за­па­ду от города Ту­лу­за. Ве­дёт ис­то­рию со вре­ме­ни ос­но­ва­ния бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва Сен-Пьер в VII веке (с 1047 года в мо­на­ше­ской кон­гре­га­ции Клю­ни, се­ку­ля­ри­зо­ва­но в 1626 году, за­кры­то в 1790 году).

В VIII-IX веках Муассак не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ра­зо­ре­нию: сна­ча­ла ара­ба­ми, за­тем нор­ман­на­ми. В XIII веке стра­те­ги­че­ски важ­ный объ­ект во вре­мя Аль­би­гой­ских войн : в 1212 году за­хва­чен Си­мо­ном де Мон­фо­ром; ме­сто со­жже­ния ка­та­ров в 1234 году. В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов раз­ру­шен анг­ли­ча­на­ми (1370).

В XVI-XVIII веках на­се­ле­ние Муассака не­од­но­крат­но стра­да­ло от па­вод­ков и эпи­де­мий чу­мы. В 1808-1926 годах Муассак - окруж­ной центр деп-та Тарн и Га­рон­на.

В середине XIX века че­рез Муассак по­стро­ен об­вод­ной ка­нал, об­лег­чив­ший со­об­ще­ние по реке Тарн и став­ший важ­ной ча­стью сис­те­мы вод­ных пу­тей на юге Фран­ции. В 1930 году про­изош­ло са­мое силь­ное в ис­то­рии го­ро­да на­вод­не­ние (по­гиб­ло свыше 120 человек). В аб­бат­ст­ве со­хра­ни­лась ро­ман­ская ба­зи­ли­ка Сен-Пьер (2-я половина XI века - 1180 года; баш­ня западного фа­са­да - 1120-1150 годов; главный неф, пер­во­на­чаль­но пе­ре­кры­тый ку­по­ла­ми по при­ме­ру церк­ви в Пе­ри­гё, - XII век; сво­ды - ме­ж­ду 1260 годом и 1295 годом; го­тические хо­ры 2-й половины XV века; ор­ган XVII века, ре­кон­ст­руи­ро­ван в XIX веке), вы­де­ляю­щая­ся позд­не­ро­ман­ской скульп­ту­рой, в том числе южный пор­тал со сце­на­ми (в тим­па­не) из Апо­ка­лип­си­са - Хри­стос , сим­во­лы еван­ге­ли­стов, ан­ге­лы, 24 стар­ца; фи­гу­ры свя­тых Пет­ра и Пав­ла, про­ро­ков Ие­ре­мии и Исайи (все - ме­ж­ду 1120 годом и 1135 годом).

К ба­зи­ли­ке при­мы­ка­ет клу­атр с ук­ра­шен­ны­ми скульп­ту­рой пи­ло­на­ми и фи­гур­ны­ми ка­пи­те­ля­ми (ме­ж­ду 1085 годом и 1115 годом; ар­ка­да пе­ре­строе­на в XIII веке; в восточном кры­ле дво­ра - Му­зей скульп­ту­ры). В за­ле ка­пи­ту­ла (XIII-XV веков) - Му­зей цер­ков­но­го искусства; во двор­це аб­ба­та (XIII-XVII веках) - Му­зей народных ис­кусств и тра­ди­ций, де­ко­ра­тив­но­го искусства. Аб­бат­ст­во Сен-Пьер, в чис­ле других па­мят­ни­ков на до­ро­гах, ве­ду­щих в центр ре­лигиозного па­лом­ниче­ст­ва Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла (Ис­па­ния), вклю­че­но в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Так­же в го­ро­де со­хра­ни­лись: мост На­по­ле­о­на (XIX век), во­дя­ная мель­ни­ца (XV век; ны­не гос­ти­ни­ца «Му­лен де Му­ас­сак»). Ту­ризм.

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