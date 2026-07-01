МСТИСЛАВСКИЕ

Ли­тов­ский по про­ис­хож­де­нию пра­во­слав­ный кня­же­ский род, Ге­ди­ми­но­ви­чи; удель­ные кня­зья в Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ), (кон. 14 – 1-я треть 16 вв.), слу­жи­лые кня­зья в Русском государстве (1526–1622).

Ро­до­на­чаль­ник 1-й ли­нии М. – Луг­вень (в кре­ще­нии Си­ме­он) (? – не ра­нее 19.6.1431), вел. кн. по­лоц­кий (1378–1380/81), удель­ный кн. мсти­слав­ский (с нач. 1390-х гг.), один из сы­но­вей ли­тов. кн. Оль­гер­да от вто­ро­го бра­ка с твер­ской княж­ной Уль­я­ной Алек­сан­д­ров­ной. Поль­зо­вал­ся до­ве­ри­ем ли­тов. кн. Ягай­ло (с 1386 польск. ко­роль под име­нем Вла­ди­слав II Ягел­ло), уча­ство­вал в за­клю­че­нии ря­да важ­ных внеш­не­по­ли­тич. до­го­во­ров ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном (29.9.1379, 31.10.1382, 19.6.1431), То­рунь­ско­го ми­ра (1.2.1411), Мельн­ско­го ми­ра 1422, Крев­ской унии 1385. Один из луч­ших пол­ко­вод­цев ВКЛ кон. 14 – 1-й тре­ти 15 вв.: уча­ст­во­вал в по­бед­ных сра­же­ни­ях ли­тов. войск про­тив сил вел. кн. смо­лен­ско­го Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча на р. Вих­ра под Мсти­слав­лем (29.4.1386) и ря­зан­ско­го кн. Ро­до­сла­ва Оль­го­ви­ча под Лю­бут­ском (1402), в ус­пеш­ных оса­дах Вязь­мы (1403) и Смо­лен­ска (1404), ока­зы­вал по­мощь вел. кн. ли­тов­ско­му Ви­тов­ту в рус.-ли­тов. вой­не 1406–08, в раз­гро­ме войск Тев­тон­ско­го ор­де­на в Грюн­вальд­ской бит­ве 1410, «Ве­ли­кой вой­не» 1409–11. Слу­жи­лый князь в Нов­го­ро­де (1388/89–1392, 1407–1408, 1411–12), в 1411 за­клю­чил от име­ни Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки мир­ный до­го­вор со Шве­ци­ей. Ме­ж­ду 1390 и 1392 по­лу­чил от польск. ко­ро­ля и вел. кн. ли­тов­ско­го Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло быв. Мсти­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во на пра­вах удель­но­го кн-ва; в со­став его вла­де­ний во­шли го­ро­да Мсти­славль, Кри­чев, Мглин, Дро­ков и ряд во­лос­тей. На­ме­ст­ник вел. кн. ли­тов­ско­го Ви­тов­та в По­лоц­ке (1395–96), в 1396 за­клю­чил тор­го­вый до­го­вор с Ри­гой. В 1404 в Сан­до­ми­ре до­бил­ся вме­сте с ки­ев­ским митр. Ки­приа­ном и кн. Фё­до­ром Лю­бар­то­ви­чем от ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II под­твер­жде­ния вла­дельч. прав еп. Афа­на­сия в Пе­ре­мышль­ской и Сам­бор­ской епар­хии. Ос­но­ва­тель Онуф­ри­ев­ско­го мон. близ Мсти­слав­ля (1407). Был два­ж­ды же­нат: пер­вым бра­ком (14.6.1394) на до­че­ри вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го вел. княж­не Ма­рии Дмит­ри­ев­не (в мо­на­ше­ст­ве Фе­ти­нья) (?–17.3.1399); вто­рым бра­ком (воз­мож­но, ок. 1406/07) – на до­че­ри од­но­го из моск. Рю­ри­ко­ви­чей Со­фии.

Из­вест­ны его сы­но­вья от вто­ро­го бра­ка: Юрий Луг­ве­не­вич (нач. 15 в. – ме­ж­ду 1457 и 1461), удель­ный кн. мсти­слав­ский (1431–57, с пе­ре­ры­ва­ми), слу­жи­лый князь в Нов­го­ро­де (1432, 1438–1440, не ра­нее 1441 – 1443, 1445–46; воз­мож­но так­же в 1458–59). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как уча­ст­ник за­клю­че­ния Мельн­ско­го ми­ра 1422. В 1428 при­ни­мал уча­стие в по­хо­де вел. кн. ли­тов­ско­го Ви­тов­та на Нов­го­род. Сто­рон­ник вел. кн. ли­тов­ско­го Свид­ри­гай­ло. С 1432 ак­тив­но уча­ст­во­вал в борь­бе с кн. Си­гиз­мун­дом, к ко­то­ро­му по­пал в плен в бит­ве под Ош­мя­на­ми (8.12.1432). От­ка­зал­ся от со­труд­ни­че­ст­ва с ним и осе­нью 1433 бе­жал из за­клю­че­ния в Мсти­славль, обо­ро­ной ко­то­ро­го от войск Си­гиз­мун­да, ско­рее все­го, ру­ко­во­дил в ок­тяб­ре – но­яб­ре то­го же го­да. Уча­ст­ник бит­вы под Виль­ко­ми­ром (ны­не Ук­мер­ге, Лит­ва) с вой­ска­ми вел. кн. ли­тов­ско­го Си­гиз­мун­да, ко­то­ры­ми ко­ман­до­вал его сын Ми­ха­ил Си­гиз­мун­до­вич (1.9.1435), в 1436/37–1440 ли­шён Си­гиз­мун­дом сво­их вла­де­ний. В 1440 вновь по­лу­чил свои вла­де­ния от вел. кн. ли­тов­ско­го Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка, од­на­ко вско­ре, вос­поль­зо­вав­шись вспых­нув­шим вос­ста­нием го­ро­жан в Смо­лен­ске, за­хва­тил на вре­мя По­лоцк и Ви­тебск, ти­ту­ло­вал се­бя «на­след­ни­ком Лит­вы». Вы­дер­жал пер­вую оса­ду Смо­лен­ска вой­ска­ми ВКЛ. В дек. 1440 при при­бли­же­нии вой­ска Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка к Смо­лен­ску бе­жал в Мо­ск­ву. В 1445 под­дер­жал в борь­бе за власть в ВКЛ вел. кн. ли­тов­ско­го Ми­хаи­ла Си­гиз­мун­до­ви­ча. В 1446–47 до­бил­ся про­ще­ния у Ка­зи­ми­ра Ягел­лон­чи­ка, в 1448 вер­нул­ся в ВКЛ, где по­лу­чил на­зад свой удел в уре­зан­ном ви­де (за ним бы­ли со­хра­не­ны Мсти­славль и Мглин); Яро­слав- Фё­дор Се­мё­но­вич (1411–1.9.1435), 22.3.1433 в чис­ле про­чих под­пи­сал об­ра­ще­ние сто­рон­ни­ков Свид­ри­гай­ло к Ба­зель­ско­му со­бо­ру, по­гиб в бит­ве под Виль­ко­ми­ром. Един­ст­вен­ный сын Юрия Луг­ве­не­ви­ча – Иван Юрь­е­вич (? – ок. 1486), в 1457 и 1463 по­лу­чал от вел. кн. ли­тов­ско­го и польск. ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV Ягел­лон­чи­ка под­твер­жде­ние сво­их прав на удел, в 1483 на­хо­дил­ся на служ­бе в Кие­ве; по­сле его смер­ти Мсти­слав­ское кн-во пе­ре­шло под управ­ле­ние его же­ны вплоть до вступ­ле­ния их до­черей в брак. Его до­че­ри: Ана­ста­сия Ива­нов­на (? – по­сле 1523), же­на (с ок. 1496) пин­ско­го кн. С. М. Слуц­ко­го-Олель­ко­ви­ча (из ро­да Слуц­ких-Олель­ко­ви­чей); Уль­я­на Ива­нов­на (? – до 1506/07), же­на (с 1492) пра­вну­ка ли­тов­ско­го кн. Яв­ну­та (в кре­ще­нии Ио­ан­на) Ге­ди­ми­но­ви­ча – Ми­хаи­ла Ива­но­ви­ча Же­слав­ско­го (За­слав­ско­го, Изя­слав­ско­го, с 1499 Мсти­слав­ско­го) (?–1529), став­ше­го ос­но­ва­те­лем 2-й ли­нии М. На­ме­ст­ник в Ви­теб­ске (1494–95), в мар­те 1495 встре­чал не­вес­ту вел. кн. ли­тов­ско­го Алек­сан­д­ра – вел. княж­ну мо­с­ков­скую Еле­ну Ива­нов­ну. 19.5.1499 вел. кн. ли­тов­ский по­жа­ло­вал ему пра­ва на Мсти­слав­ское кн-во (в его со­став вхо­ди­ли зам­ки Мсти­славль и Мглин, двор­цы Крас­ное, Ряс­на, Доб­рое, Лю­до­гощ, По­рад­ни­но, Ми­хай­лов­ское, Се­ли­ще, Ко­ло­дя­зи и Бу­до­гощ со все­ми от­но­сив­ши­ми­ся к ним дво­ра­ми, зем­ля­ми и угодь­я­ми), а так­же пра­во име­но­вать­ся кн. Мсти­слав­ским. Не позд­нее 1507 кн. М. И. Мсти­слав­ский же­нил­ся вто­рым бра­ком на род­ст­вен­ни­це польск. ко­ро­ля Алек­сан­д­ра княж­не Ва­си­ли­се Ива­нов­не Голь­шан­ской (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.). Сыг­рал важ­ную роль в обо­ро­не вост. ру­бе­жей ВКЛ во вре­мя рус.-ли­тов. войн 1500–03, 1507–08 и 1512–22: в 1501, 1502, 1507, 1508, 1514 и 1519 ус­пеш­но обо­ро­нял Мсти­славль от рус. войск. Од­на­ко 4.11.1501 вме­сте с па­ном Е. Даш­ко­ви­чем был раз­бит под Мсти­слав­лем, по­са­ды ко­то­ро­го бы­ли со­жже­ны, а в 1503 ли­шил­ся Мгли­на, во­шед­ше­го по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 в со­став Рус. гос-ва. В 1508 во вре­мя вос­ста­ния кн. М. Л. Глин­ско­го, не­смот­ря на во­ен. уг­ро­зу, не пе­ре­шёл на рус. сто­ро­ну. Уз­нав о па­де­нии Смо­лен­ска, 7.8.1514 «бил че­лом» о пе­ре­хо­де на служ­бу к вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию III Ива­но­ви­чу, но уже осе­нью, по­сле по­бе­ды ли­тов. войск в бит­ве под Ор­шей, опять пе­ре­шёл на сто­ро­ну ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I Ста­ро­го. Из-за кон­флик­та с сы­ном ос­тал­ся в ВКЛ без на­след­ни­ков по муж­ской ли­нии и в 1527 за­ве­щал Мсти­слав­ское кн-во ко­ро­ле­ви­чу Си­гиз­мун­ду Ав­гу­сту (бу­ду­щий вел. кн. ли­тов­ский и польск. ко­роль Си­гиз­мунд II Ав­густ), ко­то­рый дол­жен был всту­пить в пра­ва на­сле­до­ва­ния по­сле его смер­ти. Уже в 1527–28 во вла­де­ни­ях М. И. Мсти­слав­ско­го поя­ви­лись ко­ро­лев­ские дер­жав­цы- на­ме­ст­ни­ки, ко­то­рым при­чи­та­лась по­ло­ви­на до­хо­дов с Мсти­слав­ско­го кн-ва. По­сле смер­ти М. И. Мсти­слав­ско­го его вла­де­ния ад­ми­ни­ст­ра­тив­но бы­ли под­чи­не­ны Ви­лен­ско­му вое­вод­ст­ву.

Из­вес­тен сын М. И. Мсти­слав­ско­го от пер­во­го бра­ка – Фё­дор Ми­хай­ло­вич (?–29.6.1540). Был в про­дол­жит. ссо­ре с от­цом, в 1525 по­сле об­ра­ще­ния к ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду I Ста­ро­му по­лу­чил от от­ца во вла­де­ние за­мок Ра­домль. В ию­ле 1526 вы­ехал в Рус. гос-во, по­лу­чил от вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча в вот­чи­ну и в удел Ма­лый Яро­сла­вец, Кре­ме­нец (Кре­менск) и Су­хо­дровь, а в корм­ле­ние Ка­ши­ру и Мы­ше­гу. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в обо­ро­не юго-вост. ру­бе­жей Рус. гос-ва: вое­во­да (1527–28) и на­ме­ст­ник (1529) в Ка­ши­ре; один из ру­ко­во­ди­те­лей рус. войск в ка­зан­ско-рус. вой­не 1530 и в по­хо­де к Ко­лом­не (авг. 1533) для от­ра­же­ния на­бе­га войск крым­ско­го ха­на Ис­лам-Ги­рея I на ря­зан­ские зем­ли. При­да­вая важ­ное по­ли­тич. зна­че­ние вы­ез­ду Ф. М. Мсти­слав­ско­го на рус. служ­бу, вел. кн. Ва­си­лий III Ива­но­вич же­нил его 11.6.1530 на сво­ей пле­мян­ни­це – княж­не Ана­ста­сии Пет­ров­не Стар­шей (?–17.12.1540), до­че­ри вел. княж­ны Ев­до­кии Ива­нов­ны (1492–1513) и кре­щё­но­го ка­зан­ско­го ца­ре­ви­ча Пет­ра Иб­ра­ги­мо­ви­ча (Ху­дай-Ку­ла) (?–13.3.1523), яв­ляв­шей­ся 1-й боя­ры­ней вел. кня­ги­ни мо­сков­ской Е. В. Глин­ской. В авг. 1529 из-за двор­цо­вых ин­триг и из­вес­тия о смер­ти от­ца Ф. М. Мсти­слав­ский был вы­ну­ж­ден дать на се­бя за­пись о вер­но­сти, обя­зу­ясь не отъ­ез­жать из Рус. гос-ва и от­ка­зы­ва­ясь от свя­зей с ВКЛ. Тем не ме­нее лишь в авг. 1530 он смог вер­нуть до­ве­рие Ва­си­лия III, а в нач. 1531 пы­тал­ся бе­жать в ВКЛ, но был пе­ре­хва­чен в Мо­жай­ске, по­сле че­го по­пал в опа­лу и ли­шён уде­ла. В февр. 1531 он дал 2-ю за­пись о вер­но­сти вел. кн. мо­с­ков­ско­му и до ле­та 1533 ему бы­ли по­жа­ло­ва­ны в вот­чи­ну и в удел яро­слав­ские во­лос­ти Юхоть и Че­рем­ха. По­сле смер­ти Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча (4.12.1533) ли­шён пра­ва сбо­ра да­ни со сво­их зе­мель (вновь при­сво­ил его се­бе в 1538). Его сын – И. Ф. Мсти­слав­ский. Из де­тей по­след­не­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ф. И. Мсти­слав­ский, со смер­тью ко­то­ро­го в 1622 пре­сёк­ся род М. по муж­ской ли­нии; Ва­си­лий Ива­но­вич (?–21.3.1582), боя­рин (с 1576), в 1578 ох­ра­нял юж. гра­ни­цы Рус. гос-ва, ко­ман­до­вал в Та­ру­се пол­ком пра­вой ру­ки, за­тем пе­ре­до­вым пол­ком, уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83: ком. сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де в Ли­во­нию (1579) и в Во­ло­ке (Лам­ском) (1580), пе­ре­до­во­го пол­ка в Зуб­цо­ве (1581) и в по­хо­де на шве­дов под Нов­го­род (нач. 1582); Ана­ста­сия Ива­нов­на (в мо­на­ше­ст­ве Алек­сан­д­ра) [?–7(17), по др. дан­ным, 9(19).6.1607], же­на (ве­ро­ят­но, с 1572 или 1573) Си­ме­о­на Бек­бу­ла­то­ви­ча, с 1606 мо­на­хи­ня Воз­не­сен­ско­го мон. в Мо­сков­ском Крем­ле; Ири­на Ива­нов­на (в мо­на­ше­ст­ве Алек­сан­д­ра) [?–23.6(3.7), до 1621], же­на боя­ри­на кн. И. Ю. Го­ли­цы­на (из ро­да Го­ли­цы­ных), за­тем мо­на­хи­ня Воз­не­сен­ско­го мон. в Мо­сков­ском Крем­ле; Мар­фа Ива­нов­на (? – до 1607), же­на (с 1590) боя­ри­на кн. В. К. Чер­кас­ско­го (из ро­да Чер­кас­ских); Аг­рип­пи­на Ива­нов­на (в мо­на­ше­ст­ве Ири­на) [?–15(25).11.1639], в 1585–86 рас­смат­ри­ва­лась при­двор­ной пар­ти­ей про­тив­ни­ков Б. Ф. Го­ду­но­ва как воз­мож­ная (в слу­чае раз­во­да с И. Ф. Го­ду­но­вой) не­вес­та ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, на­силь­ст­вен­но по­стри­же­на в мо­на­хи­ни по при­ка­зу Б. Ф. Го­ду­но­ва , позд­нее ста­ри­ца Воз­не­сен­ско­го мон. в Мо­ск­ве, с её смер­тью род М. пре­сёк­ся. В ро­ду М. ве­лась вклад­ная кни­га (не име­ет из­вест­ных ана­ло­гов), за­фик­си­ро­вав­шая круп­ней­шие по­жерт­во­ва­ния его пред­ста­ви­те­лей мо­на­сты­рям в 1550–1639, а так­же се­мей­ный ле­то­пи­сец.

Дополнительная литература:

Boniecki A. Poczet rodów w wielkiém ksiestwie litewskiém w XV i XVI w. Warsz., 1887;

Бар­су­ков А.П. Све­де­ния об Юхот­ской во­лос­ти и их преж­них вла­дель­цах князь­ях Юхот­ских и Мсти­слав­ских. СПб., 1894;

Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warsz., 1895. Warsz., 1994;

Мят­лев Н. К ро­до­сло­вию кня­зей Мсти­слав­ских // Ле­то­пись Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го об­ще­ст­ва в Мо­ск­ве. 1915. Вып. 1/4;

Ра­ев­ский П.М. Род ца­ря, ца­ре­вен и кня­зей Шуй­ских и угас­ший род кня­зей Мсти­слав­ских и Иже­слав­ских. Па­риж, 1957;

Ве­се­лов­ский С. Б. Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии оп­рич­ни­ны. М., 1963;

Krupska A. Udzielne ksiestwo mścisławskie pod rządami Litwy // Prace Naukowe Uniwer­sytetu Śląskiego. Prace historyczne. 1971. № 2;

Зи­мин А.А. Слу­жи­лые кня­зья в Рус­ском го­су­дар­ст­ве кон­ца XV – пер­вой тре­ти XVI в. // Дво­рян­ст­во и кре­по­ст­ной строй Рос­сии XVI– XVIII вв. М., 1975; он же. Фор­ми­ро­ва­ние бо­яр­ской ари­сто­кра­тии в Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XV – пер­вой тре­ти XVI в. М., 1988;

Быч­ко­ва М.Е. Со­став клас­са фео­да­лов Рос­сии в XVI в. М., 1986;

Пав­лов А.П. Го­су­да­рев двор и по­ли­ти­че­ская борь­ба при Бо­ри­се Го­ду­но­ве (1584–1605 гг.). СПб., 1992;

Янин В.Л. Нов­го­род и Лит­ва: По­гра­нич­ные си­туа­ции XIII–XV вв. М., 1998;

Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowicz ́ow. Pozna ́n; Wrocł aw, 1999;

Алек­се­ев А.И. Вклад­ная и кор­мо­вая кни­га Мо­сков­ско­го Си­мо­но­ва мо­на­сты­ря // Ве­ст­ник цер­ков­ной ис­то­рии. 2006. № 3;

Пра­вя­щая эли­та Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва IX – на­ча­ла XVIII вв. М., 2006.

Автор статьи: А. В. Кузь­мин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)