МСТИСЛАВСКИЕ
Литовский по происхождению православный княжеский род, Гедиминовичи; удельные князья в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), (кон. 14 – 1-я треть 16 вв.), служилые князья в Русском государстве (1526–1622).
Родоначальник 1-й линии М. – Лугвень (в крещении Симеон) (? – не ранее 19.6.1431), вел. кн. полоцкий (1378–1380/81), удельный кн. мстиславский (с нач. 1390-х гг.), один из сыновей литов. кн. Ольгерда от второго брака с тверской княжной Ульяной Александровной. Пользовался доверием литов. кн. Ягайло (с 1386 польск. король под именем Владислав II Ягелло), участвовал в заключении ряда важных внешнеполитич. договоров ВКЛ с Тевтонским орденом (29.9.1379, 31.10.1382, 19.6.1431), Торуньского мира (1.2.1411), Мельнского мира 1422, Кревской унии 1385. Один из лучших полководцев ВКЛ кон. 14 – 1-й трети 15 вв.: участвовал в победных сражениях литов. войск против сил вел. кн. смоленского Святослава Ивановича на р. Вихра под Мстиславлем (29.4.1386) и рязанского кн. Родослава Ольговича под Любутском (1402), в успешных осадах Вязьмы (1403) и Смоленска (1404), оказывал помощь вел. кн. литовскому Витовту в рус.-литов. войне 1406–08, в разгроме войск Тевтонского ордена в Грюнвальдской битве 1410, «Великой войне» 1409–11. Служилый князь в Новгороде (1388/89–1392, 1407–1408, 1411–12), в 1411 заключил от имени Новгородской республики мирный договор со Швецией. Между 1390 и 1392 получил от польск. короля и вел. кн. литовского Владислава II Ягелло быв. Мстиславское наместничество на правах удельного кн-ва; в состав его владений вошли города Мстиславль, Кричев, Мглин, Дроков и ряд волостей. Наместник вел. кн. литовского Витовта в Полоцке (1395–96), в 1396 заключил торговый договор с Ригой. В 1404 в Сандомире добился вместе с киевским митр. Киприаном и кн. Фёдором Любартовичем от короля Владислава II подтверждения владельч. прав еп. Афанасия в Перемышльской и Самборской епархии. Основатель Онуфриевского мон. близ Мстиславля (1407). Был дважды женат: первым браком (14.6.1394) на дочери вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича Донского вел. княжне Марии Дмитриевне (в монашестве Фетинья) (?–17.3.1399); вторым браком (возможно, ок. 1406/07) – на дочери одного из моск. Рюриковичей Софии.
Известны его сыновья от второго брака: Юрий Лугвеневич (нач. 15 в. – между 1457 и 1461), удельный кн. мстиславский (1431–57, с перерывами), служилый князь в Новгороде (1432, 1438–1440, не ранее 1441 – 1443, 1445–46; возможно также в 1458–59). Впервые упоминается как участник заключения Мельнского мира 1422. В 1428 принимал участие в походе вел. кн. литовского Витовта на Новгород. Сторонник вел. кн. литовского Свидригайло. С 1432 активно участвовал в борьбе с кн. Сигизмундом, к которому попал в плен в битве под Ошмянами (8.12.1432). Отказался от сотрудничества с ним и осенью 1433 бежал из заключения в Мстиславль, обороной которого от войск Сигизмунда, скорее всего, руководил в октябре – ноябре того же года. Участник битвы под Вилькомиром (ныне Укмерге, Литва) с войсками вел. кн. литовского Сигизмунда, которыми командовал его сын Михаил Сигизмундович (1.9.1435), в 1436/37–1440 лишён Сигизмундом своих владений. В 1440 вновь получил свои владения от вел. кн. литовского Казимира Ягеллончика, однако вскоре, воспользовавшись вспыхнувшим восстанием горожан в Смоленске, захватил на время Полоцк и Витебск, титуловал себя «наследником Литвы». Выдержал первую осаду Смоленска войсками ВКЛ. В дек. 1440 при приближении войска Казимира Ягеллончика к Смоленску бежал в Москву. В 1445 поддержал в борьбе за власть в ВКЛ вел. кн. литовского Михаила Сигизмундовича. В 1446–47 добился прощения у Казимира Ягеллончика, в 1448 вернулся в ВКЛ, где получил назад свой удел в урезанном виде (за ним были сохранены Мстиславль и Мглин); Ярослав- Фёдор Семёнович (1411–1.9.1435), 22.3.1433 в числе прочих подписал обращение сторонников Свидригайло к Базельскому собору, погиб в битве под Вилькомиром. Единственный сын Юрия Лугвеневича – Иван Юрьевич (? – ок. 1486), в 1457 и 1463 получал от вел. кн. литовского и польск. короля Казимира IV Ягеллончика подтверждение своих прав на удел, в 1483 находился на службе в Киеве; после его смерти Мстиславское кн-во перешло под управление его жены вплоть до вступления их дочерей в брак. Его дочери: Анастасия Ивановна (? – после 1523), жена (с ок. 1496) пинского кн. С. М. Слуцкого-Олельковича (из рода Слуцких-Олельковичей); Ульяна Ивановна (? – до 1506/07), жена (с 1492) правнука литовского кн. Явнута (в крещении Иоанна) Гедиминовича – Михаила Ивановича Жеславского (Заславского, Изяславского, с 1499 Мстиславского) (?–1529), ставшего основателем 2-й линии М. Наместник в Витебске (1494–95), в марте 1495 встречал невесту вел. кн. литовского Александра – вел. княжну московскую Елену Ивановну. 19.5.1499 вел. кн. литовский пожаловал ему права на Мстиславское кн-во (в его состав входили замки Мстиславль и Мглин, дворцы Красное, Рясна, Доброе, Людогощ, Пораднино, Михайловское, Селище, Колодязи и Будогощ со всеми относившимися к ним дворами, землями и угодьями), а также право именоваться кн. Мстиславским. Не позднее 1507 кн. М. И. Мстиславский женился вторым браком на родственнице польск. короля Александра княжне Василисе Ивановне Гольшанской (гг. рождения и смерти неизв.). Сыграл важную роль в обороне вост. рубежей ВКЛ во время рус.-литов. войн 1500–03, 1507–08 и 1512–22: в 1501, 1502, 1507, 1508, 1514 и 1519 успешно оборонял Мстиславль от рус. войск. Однако 4.11.1501 вместе с паном Е. Дашковичем был разбит под Мстиславлем, посады которого были сожжены, а в 1503 лишился Мглина, вошедшего по Московскому перемирию 1503 в состав Рус. гос-ва. В 1508 во время восстания кн. М. Л. Глинского, несмотря на воен. угрозу, не перешёл на рус. сторону. Узнав о падении Смоленска, 7.8.1514 «бил челом» о переходе на службу к вел. кн. московскому Василию III Ивановичу, но уже осенью, после победы литов. войск в битве под Оршей, опять перешёл на сторону короля Сигизмунда I Старого. Из-за конфликта с сыном остался в ВКЛ без наследников по мужской линии и в 1527 завещал Мстиславское кн-во королевичу Сигизмунду Августу (будущий вел. кн. литовский и польск. король Сигизмунд II Август), который должен был вступить в права наследования после его смерти. Уже в 1527–28 во владениях М. И. Мстиславского появились королевские державцы- наместники, которым причиталась половина доходов с Мстиславского кн-ва. После смерти М. И. Мстиславского его владения административно были подчинены Виленскому воеводству.
Известен сын М. И. Мстиславского от первого брака – Фёдор Михайлович (?–29.6.1540). Был в продолжит. ссоре с отцом, в 1525 после обращения к королю Сигизмунду I Старому получил от отца во владение замок Радомль. В июле 1526 выехал в Рус. гос-во, получил от вел. кн. московского Василия III Ивановича в вотчину и в удел Малый Ярославец, Кременец (Кременск) и Суходровь, а в кормление Каширу и Мышегу. Активно участвовал в обороне юго-вост. рубежей Рус. гос-ва: воевода (1527–28) и наместник (1529) в Кашире; один из руководителей рус. войск в казанско-рус. войне 1530 и в походе к Коломне (авг. 1533) для отражения набега войск крымского хана Ислам-Гирея I на рязанские земли. Придавая важное политич. значение выезду Ф. М. Мстиславского на рус. службу, вел. кн. Василий III Иванович женил его 11.6.1530 на своей племяннице – княжне Анастасии Петровне Старшей (?–17.12.1540), дочери вел. княжны Евдокии Ивановны (1492–1513) и крещёного казанского царевича Петра Ибрагимовича (Худай-Кула) (?–13.3.1523), являвшейся 1-й боярыней вел. княгини московской Е. В. Глинской. В авг. 1529 из-за дворцовых интриг и известия о смерти отца Ф. М. Мстиславский был вынужден дать на себя запись о верности, обязуясь не отъезжать из Рус. гос-ва и отказываясь от связей с ВКЛ. Тем не менее лишь в авг. 1530 он смог вернуть доверие Василия III, а в нач. 1531 пытался бежать в ВКЛ, но был перехвачен в Можайске, после чего попал в опалу и лишён удела. В февр. 1531 он дал 2-ю запись о верности вел. кн. московскому и до лета 1533 ему были пожалованы в вотчину и в удел ярославские волости Юхоть и Черемха. После смерти Василия III Ивановича (4.12.1533) лишён права сбора дани со своих земель (вновь присвоил его себе в 1538). Его сын – И. Ф. Мстиславский. Из детей последнего наиболее известны: Ф. И. Мстиславский, со смертью которого в 1622 пресёкся род М. по мужской линии; Василий Иванович (?–21.3.1582), боярин (с 1576), в 1578 охранял юж. границы Рус. гос-ва, командовал в Тарусе полком правой руки, затем передовым полком, участник Ливонской войны 1558–83: ком. сторожевого полка в походе в Ливонию (1579) и в Волоке (Ламском) (1580), передового полка в Зубцове (1581) и в походе на шведов под Новгород (нач. 1582); Анастасия Ивановна (в монашестве Александра) [?–7(17), по др. данным, 9(19).6.1607], жена (вероятно, с 1572 или 1573) Симеона Бекбулатовича, с 1606 монахиня Вознесенского мон. в Московском Кремле; Ирина Ивановна (в монашестве Александра) [?–23.6(3.7), до 1621], жена боярина кн. И. Ю. Голицына (из рода Голицыных), затем монахиня Вознесенского мон. в Московском Кремле; Марфа Ивановна (? – до 1607), жена (с 1590) боярина кн. В. К. Черкасского (из рода Черкасских); Агриппина Ивановна (в монашестве Ирина) [?–15(25).11.1639], в 1585–86 рассматривалась придворной партией противников Б. Ф. Годунова как возможная (в случае развода с И. Ф. Годуновой) невеста царя Фёдора Ивановича, насильственно пострижена в монахини по приказу Б. Ф. Годунова, позднее старица Вознесенского мон. в Москве, с её смертью род М. пресёкся. В роду М. велась вкладная книга (не имеет известных аналогов), зафиксировавшая крупнейшие пожертвования его представителей монастырям в 1550–1639, а также семейный летописец.
Дополнительная литература:
Boniecki A. Poczet rodów w wielkiém ksiestwie litewskiém w XV i XVI w. Warsz., 1887;
Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости и их прежних владельцах князьях Юхотских и Мстиславских. СПб., 1894;
Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warsz., 1895. Warsz., 1994;
Мятлев Н. К родословию князей Мстиславских // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1915. Вып. 1/4;
Раевский П.М. Род царя, царевен и князей Шуйских и угасший род князей Мстиславских и Ижеславских. Париж, 1957;
Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963;
Krupska A. Udzielne ksiestwo mścisławskie pod rządami Litwy // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace historyczne. 1971. № 2;
Зимин А.А. Служилые князья в Русском государстве конца XV – первой трети XVI в. // Дворянство и крепостной строй России XVI– XVIII вв. М., 1975; он же. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;
Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М., 1986;
Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992;
Янин В.Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998;
Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowicz ́ow. Pozna ́n; Wrocł aw, 1999;
Алексеев А.И. Вкладная и кормовая книга Московского Симонова монастыря // Вестник церковной истории. 2006. № 3;
Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII вв. М., 2006.
Автор статьи: А. В. Кузьмин.