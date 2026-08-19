МСТИСЛАВИЧИ Мстиславичи — ветвь княжеского рода Рюриковичей, старшая линия Мономашичей, включающая потомков Мстислава Владимировича Великого, сына Владимира Мономаха, правивших в XII—XIV вв..

Мстиславичи — ветвь княжеского рода Рюриковичей, старшая линия Мономашичей, включающая потомков Мстислава Владимировича Великого , сына Владимира Мономаха, правивших в XII—XIV вв., в том числе выделившихся в их составе Изяславичей, Романовичей, брянских, ярославских князей. Сыновья Мстислава Великого имели право на киевское правление, при этом пользовались поддержкой Новгорода, Смоленска, Переяславля, Влади­мира-Волынского.

После смерти самого Мстислава и его первенца Всеволода Мстиславича важнейшую роль в политике Рюриковичей играли старшие М. — Изяслав, Ростислав и младшие М. — Святополк, Владимир и Ярополк. Наиболее серьезными противниками Изяслава и Ростислава были как их собственные дядья — младшие братья Мстислава Великого, среди которых выделялся Юрий Владимирович (Долгорукий) , так и представители династии Ольговичей, которые претендовали на Киев после смерти Всеволода Ольговича и десигнации его брата Игоря, а также галицкий князь Владимир Володаревич. В успешном противостоянии объединенным силам противников существенную роль сыграла внутренняя консолидация братьев и их связи с западноевропейскими правителями, усиленные браками дочерей и внучек Мстислава, в том числе венгерской королевы Евфросинии Мстиславны и польской княгини Верхуславы Всеволодовны. Длительный конфликт, стимулирующими факторами которого, помимо борьбы за киевское правление, было стремление сторон к военному и торговому контролю над значительными территориями, личные претензии и месть, окончился победой Изяслава и Ростислава М.

Потомки Ростислава, среди которых выделялись Роман и Давыд Ростиславичи и их сыновья, прославились как правители Смоленска; Мстислав Изяславич и его дети владели волынскими землями, но при этом претендовали и на киевское княжение. Выдающимся правителем Киева был Рюрик Ростиславич . Его племянник, Роман Мстиславич , известен и как князь, оборонявший Новгород от суздальских войск в 1170, и как объединитель галицких и волынских земель. Он стал родоначальником новой княжеской ветви — Романовичей.

Лит. : Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X—XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006; Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). СПб., 2015. М. Л. Лавренченко.