МСТИСЛАВЕЦ ПЁТР ТИМОФЕЕВ

МСТИСЛАВЕЦ ПЁТР ТИМОФЕЕВ - русский ти­по­граф, со 2-й половины 1560-х годов ра­бо­тав­ший в Великом княжестве Ли­тов­ском ; со­рат­ник Ива­на Фё­до­ро­ва.

Су­дя по про­зви­щу, про­ис­хо­дил из города Мсти­славль (ны­не Мо­ги­лёв­ская область, Бе­ло­рус­сия). До­ку­мен­таль­ных дан­ных о жиз­ни Мстиславеца край­не ма­ло. Со­глас­но «Ска­за­нию из­вест­ну о во­об­ра­же­нии книг печат­но­го де­ла» (1640-е годы), обу­чал­ся книж­но­му де­лу за ру­бе­жом у италь­ян­цев. В 1564 году совместно. с Ива­ном Фё­до­ро­вым на­пе­ча­тал Апо­стол, за­тем 2 ва­ри­ан­та Ча­сов­ни­ка 1565 года. В Апо­сто­ле 1564 года он на­зван (по­сле Ива­на Фё­до­ро­ва) «де­ла­те­лем»; в «Ска­за­нии...» - «клев­ре­том» («по­мощ­ни­ком») Ива­на Фё­до­ро­ва. Ме­ж­ду октябрем 1565 года и ию­лем 1568 года (наи­бо­лее ве­ро­ят­но, в 1565 году или 1566 году) вме­сте с Ива­ном Фё­до­ро­вым из-за об­ви­не­ний в ере­си был вы­ну­ж­ден уе­хать в ВКЛ и уча­ст­во­вал в пе­ча­та­нии Учи­тель­но­го Еван­ге­лия 1569 года в име­нии Ход­ке­ви­чей За­блу­до­во.

В 1569 году пе­ре­ехал в Виль­но, где на сред­ст­ва пра­во­слав­ных ви­лен­ских куп­цов - брать­ев Кузь­мы и Лу­ки Ма­мо­ни­чей обо­ру­до­вал но­вую ти­по­гра­фию; по­мощь в этом де­ле ока­за­ли ему так­же бо­га­тые го­ро­жа­не Иван и Зи­но­вий За­рец­кие. На­пе­ча­тал Чет­ве­ро­еван­ге­лие (1575), Ча­сов­ник (около 1574-1576 годов) и Псал­тирь (16.01.1576 год). В 1576 году ви­лен­ская ти­по­гра­фия Мстиславца пре­кра­ти­ла дея­тель­ность из-за кон­флик­та ме­ж­ду ним и Ма­мо­ни­ча­ми. Их тяж­ба про­дол­жа­лась как ми­ни­мум до 1579 года, ко­гда ко­роль Ре­чи По­спо­ли­той Сте­фан Ба­то­рий вер­нул де­ло на по­втор­ное рас­смот­ре­ние в лав­ни­чий суд Виль­но. На но­вое су­деб­ное за­се­да­ние Мстиславец не явил­ся. О его даль­ней­шей судь­бе ни­че­го не из­вест­но.

Шриф­ты и ти­по­граф­ское обо­ру­до­ва­ние, ви­ди­мо, ос­та­лись у Мстиславца. Че­ты­ре стро­ки, как буд­то бы на­пе­ча­тан­ные шриф­том Мстиславца, встре­ча­ют­ся на ти­туль­ном лис­те Биб­лии 1581 года. Од­на­ко, по мне­нию А.С. Зёр­но­вой, стро­ки от­пе­ча­та­ны дру­гим, бо­лее мел­ким шриф­том, ко­пи­рую­щим на­чер­та­ния ли­тер шриф­та Мстиславца. Ви­лен­ским шриф­том Мстиславца бы­ли на­пе­ча­та­ны 2 кни­ги в Ост­рож­ской ти­по­гра­фии - «Кни­га о по­ст­ни­че­ст­ве» Ва­си­лия Ве­ли­ко­го (1594) и Ча­со­слов (1602), а так­же ти­туль­ный лист Аз­бу­ки 1598 год. В ря­де ост­рож­ских из­да­ний встре­ча­ют­ся от­тис­ки с до­сок Пет­ра Мсти­слав­ца. Зёр­но­ва вы­дви­ну­ла ги­по­те­зу о том, что Мстиславец пе­ре­ехал в Ост­рог и здесь на­пе­ча­тал эти кни­ги, но в по­сле­сло­ви­ях его имя не ука­за­но, не встре­ча­ет­ся оно и в львов­ской и во­лын­ской ар­хив­ной до­ку­мен­та­ции.

Спор­ным является вопрос об уча­стии Мстиславца в на­пи­са­нии по­сле­сло­вий к московским из­да­ни­ям и пре­ди­сло­вия к за­блу­дов­ско­му Учи­тель­но­му Еван­ге­лию . Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли до­ка­зы­ва­ли при­над­леж­ность Мстиславцу гра­вюр в его ви­лен­ских из­да­ни­ях, а так­же гра­вю­ры с изо­бра­же­ни­ем Ва­си­лия Ве­ли­ко­го из «Кни­ги о по­ст­ниче­ст­ве» и изо­бра­же­ния гер­ба Г.А. Ход­ке­ви­ча в из­да­нии Учи­тель­но­го Еван­ге­лия 1569.

Мстиславцу ус­та­нов­ле­ны 2 па­мят­ни­ка в городе Мсти­славль (1990-е годы, скульп­тор Н.И. Ма­ли­нов­ский; 2001, скульп­то­ры А.В. Бот­ви­нё­нок, А. Чиг­рин).

Дополнительная литература:

До­ку­мент ка­са­тель­но древ­ней ви­лен­ской рус­ской ти­по­гра­фии Лу­ки Ма­мо­ни­ча по пре­тен­зии к оной П. Мсти­слав­ца // Ли­тов­ские епар­хи­аль­ные ве­до­мо­сти. 1883. № 41. Не­офи­ци­аль­ный от­дел;

Лап­по И.И. К ис­то­рии рус­ской ста­ро­пе­ча­ти: Ви­лен­ская ти­по­гра­фия Ма­мо­ни­чей // Сбор­ник Рус­ско­го ин­сти­ту­та в Пра­ге. Пра­га, 1929. Т. 1;

Iljasze­wicz T. Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie (1575–1622). Wilno, 1938;

Зер­но­ва А.С. Пер­во­пе­чат­ник П.Т. Мсти­сла­вец // Кни­га. М., 1964. Сб. 9;

Ка­та­лог бе­ло­рус­ских из­да­ний ки­рил­лов­ско­го шриф­та XVI-XVII вв. Л., 1973. Вып. 1: 1523-1600 гг.