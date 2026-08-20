МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ
Мстислав Владимирович Великий (1076 — 14.04.1132) — сын Владимира Всеволодовича Мономаха и Гиты, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, князь киевский, новгородский, белгородский.
МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ - князь новгородский [1091(92) год (по другим данным, 1088(89)-1094 годы (по другим данным, 1095 год); 1096-1117 годы], белгородский (1117-1125 годы), киевский (1125-1132 годы).
Из династии Рюриковичей, старший сын князя Владимира Всеволодовича Мономаха от первого брака с Гидой, дочерью последнего англосаксонского короля Харальда (Гарольда) II. От первого брака с Христиной (Кристиной), дочерью шведского короля Инге I Старшего, Мстислав имел четырёх сыновей (Всеволода Мстиславича, Изяслава Мстиславича, Ростислава Мстиславича, Святополка Мстиславича) и по крайней мере семь дочерей. От второго брака (1122) Мстислав с дочерью новгородского посадника Дмитра Завидовича родились сыновья Ярополк Мстиславич и Владимир Мстиславич Мачешич и дочь Евфросиния Мстиславна (впоследствии жена венг. короля Гезы II).
В правление Мстислава в Новгороде начало формироваться посадничество, действующее наряду с княжеской властью, в результате положение Мстислава оказалось двойственным. С одной стороны, он «родной» для Новгорода, и новгородцы в 1102 году отказались (вероятно, не без молчаливой поддержки Владимира Мономаха) принять на его место Ярослава, сына Святополка Изяславича, бывшего в то время киевским князем, объясняя это тем, что они «вскормили собе князь»; с другой - власть новгородского князя ограничивалась. Следствием напряжённости между городом и князем стал перенос княжеской резиденции из Новгорода на Городище (Рюриково городище), где Мстислав в 1103 году возвёл каменную церковь Благовещения, вкладом в которую стало знаменитое Мстиславово Евангелие.
В 1095-1096 годах (по другим данным, в 1094-1096 годах) Мстислав уходил на княжение в Ростов, во время которого в 1096 году нанёс поражение войскам князя Олега Святославича, напавшим на Северо-Восточную Русь, на реке Колокша, а затем примирил разбитого противника с отцом. Участвовал в половецких походах рус. князей (1107, 1111). В 1110-е годы позиции Мстислава в Новгороде, по всей видимости, снова укрепились. Об этом свидетельствуют закладка в 1113 году Мстиславом княжеского собора на Ярославовом дворище (так называемый Николо-Дворищенский собор), начало строительства князем новых, более обширных городских укреплений (1116), усиление его военной активности в отношении даннической периферии Новгорода: походы на очелу (пограничное леттское племя к юго-западу от Пскова; 1111), на чудь в район города Оденпе (ныне Отепя, Эстония; 1113, 1116). Около 1115 года, очевидно при посредничестве или даже по инициативе Мстислава, в Новгороде в результате соединения местного и киевского летописания возник первый достоверно фиксируемый летописный свод (по терминологии А.А. Гиппиуса - «свод Мстислава Владимировича»).
В 1117 занимавший киевский стол Владимир Всеволодович Мономах перевёл Мстислава. на княжение в город Белгород Киевский, а несколько позднее дал ему, вместе с его младшим братом Ярополком Владимировичем, Переяславль (Русский), намереваясь изменить порядок наследования киевского стола и оставить его не династически старшему в следующем поколении Рюриковичей - Ярославу Святополчичу, а Мстиславу. Как показали последующие события, это была настоящая династическая реформа, в ней ключевая роль отводилась именно Мстиславу, который должен был в союзе с бездетным братом Ярополком Владимировичем обеспечить закрепление Киева за своими старшими сыновьями в обход младших братьев - Вячеслава Владимировича, Юрия Владимировича Долгорукого и Андрея Владимировича. После 1117 года Мстислав иногда выступает в источниках как соправитель отца.
На следующий день после смерти отца, 20.05.1125 года, Мстислав беспрепятственно занял киевский стол. Фактически под прямым контролем Мстислава находились Новгород и Смоленск, где княжили его сыновья Всеволод (с 1117 года) и Ростислав (с 1125 года). В 1127 году в конфликте между черниговским кн. Ярославом Святославичем и изгнавшим его из Чернигова племянником Всеволодом Ольговичем Мстислав, нарушив данное ранее обещание, поддержал последнего, выдав за него замуж дочь. Летом 1127 года Мстислав организовал общерусский поход на Полоцкое княжество, завершившийся смещением полоцкого князя Давида Всеславича и возведением на полоцкий стол его брата Рогволода-Бориса Всеславича.
После скорой смерти последнего (возможно, насильственной; в источниках смутно описывается некое нарушение полочанами крестного целования) Мстислав в 1129 году принял беспрецедентные в древне-русской истории меры: сослал практически всех полоцких Изяславичей в Византию, а на княжение в Полоцке посадил своего сына Изяслава. Выступил инициатором похода Мстиславичей на чудь (1130), возглавлял поход на литву (1131), продолжая традиционное для княжения своего отца силовое давление на чудско-балтское языческое пограничье Древне-русского государства.
Недостаточно ясным остаётся соотношение между властью киевского князя, а также назначаемого им князя новгородского и местными институтами в Новгороде в киевское княжение Мстислава. Согласно гипотезе В.Л. Янина, в 1125 году или вскоре после этого Мстислав укрепил ограниченное новгородскими законами имущественное положение новгородского князя (который и после Всеволода Мстиславича должен был происходить из потомков Мстислава), закрепив за ним доходы с ряда волостей на севере Смоленского кн-ва. Именно в состав этого нового княжеского домена входила волостка Буец, подаренная Мстиславом и Всеволодом Мстиславичем новгородскому Юрьеву монастырю около 1130 года (в том, что сохранившаяся дарственная является оригиналом, в последние годы высказывались обоснованные сомнения). Мстиславу, вероятно, принадлежат дошедшие в количестве около 20 экземпляров буллы двух типов с изображением святого великомученика Феодора.
В области внешней политики Мстислав поддерживал союзнические отношения с византийской династией Комнинов, сложившиеся ещё в 1122 году, когда одна из дочерей Мстислава (в Византии носившая имя Ирина) была выдана за Алексея, сына и соправителя императора Иоанна II Комнина (1118-1143 годы). Около 1130 года в Киев из Константинополя прибыли 2 иконы Пресвятой Богородицы - Пирогощи и получившей впоследствии назв. Владимирской; для первой из них Мстиславмзаложил в Киеве в 1131 году особый храм, а вторая передана в Борисоглебский собор в Вышгороде.
В связи с подготовкой вмешательства в венгерские дела в конце правления короля Иштвана II (1116-1131 годы) с целью возвести на трон племянника Мстислава - Бориса, сына венгерского короля Кальмана, не признанного отцом, в источниках вырисовываются контуры русско-византийско-польского союза рубежа 1120-1130-х годов. Имеются также отрывочные сведения о дипломатических контактах Мстислава на Балтике: с норвежским королём Сигурдом I (1103-1130 годы), женатым на одной из старших дочерей Мстислава - Малфриде; датским герцогом, а затем ободритским королём Кнутом Лавардом (убит в 1131 году), женатым на другой дочери Мстислава - Ингеборге. Последний брак имел целью укрепление сближения Новгорода с датским королём Нильсом (1104-1134 годы) - союзу с Нильсом Мстислав, вероятно, остался верен и во время конфликта датского короля с Кнутом Лавардом в 1129-1131 годах.
Мстислав был погребён в основанном им монастыре Св. Феодора в Киеве.
Дополнительная литература:
Соловьев С. М. Соч. М., 1988. Кн. 1;
Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М., 1970, 1998. Т. 1, 3 (т. 3 совм. с П. Г. Гайдуковым); он же. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII–XV вв. М., 1998; он же. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003;
Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6(16);
[Материалы круглого стола «Мстислав Великий и его эпоха»] // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2007. № 1(27);
Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów: pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008;
Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009.