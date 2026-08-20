МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ Мстислав Владимирович Великий (1076 — 14.04.1132) — сын Владимира Всеволодовича Мономаха и Гиты, дочери последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона, князь киевский, новгородский, белгородский.

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ - князь нов­го­род­ский [1091(92) год (по другим дан­ным, 1088(89)-1094 годы (по другим дан­ным, 1095 год); 1096-1117 годы], бел­го­род­ский (1117-1125 годы), ки­ев­ский (1125-1132 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, стар­ший сын князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха от пер­во­го бра­ка с Ги­дой, до­че­рью по­след­не­го анг­лосак­сон­ско­го ко­ро­ля Ха­раль­да (Га­роль­да) II. От пер­во­го бра­ка с Хри­сти­ной (Кри­сти­ной), до­че­рью шведского ко­ро­ля Ин­ге I Стар­ше­го, Мстислав имел че­ты­рёх сы­но­вей (Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча, Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча , Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, Свя­то­пол­ка Мсти­сла­ви­ча) и по край­ней ме­ре семь до­че­рей. От вто­ро­го бра­ка (1122) Мстислав с до­черью нов­го­род­ско­го по­сад­ни­ка Дмит­ра За­ви­до­ви­ча ро­ди­лись сы­но­вья Яро­полк Мсти­сла­вич и Вла­ди­мир Мсти­сла­вич Ма­че­шич и дочь Ев­фро­си­ния Мсти­слав­на (впо­след­ст­вии же­на венг. ко­ро­ля Ге­зы II).

В прав­ле­ние Мстислава в Нов­го­ро­де на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся по­сад­ни­че­ст­во, дей­ст­вую­щее на­ря­ду с кня­же­ской вла­стью, в ре­зуль­та­те по­ло­же­ние Мстислава ока­за­лось двой­ст­вен­ным. С од­ной сто­ро­ны, он «род­ной» для Нов­го­ро­да, и нов­го­род­цы в 1102 году от­ка­за­лись (ве­ро­ят­но, не без мол­ча­ли­вой под­держ­ки Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха) при­нять на его ме­сто Яро­сла­ва, сы­на Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча, быв­ше­го в то вре­мя ки­ев­ским кня­зем, объ­яс­няя это тем, что они «вскор­ми­ли со­бе князь»; с дру­гой - власть нов­го­род­ско­го кня­зя ог­ра­ни­чи­ва­лась. След­ст­ви­ем на­пря­жён­но­сти ме­ж­ду го­ро­дом и кня­зем стал пе­ре­нос кня­же­ской ре­зи­ден­ции из Нов­го­ро­да на Го­ро­ди­ще (Рю­ри­ко­во го­ро­ди­ще), где Мстислав в 1103 году воз­вёл ка­мен­ную церковь Бла­го­ве­ще­ния, вкла­дом в ко­то­рую ста­ло зна­ме­ни­тое Мсти­сла­во­во Еван­ге­лие.

В 1095-1096 годах (по другим дан­ным, в 1094-1096 годах) Мстислав ухо­дил на кня­же­ние в Рос­тов, во вре­мя ко­то­ро­го в 1096 году на­нёс по­ра­же­ние вой­скам князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча, на­пав­шим на Северо-Восточную Русь, на реке Ко­лок­ша, а за­тем при­ми­рил раз­би­то­го про­тив­ни­ка с от­цом. Уча­ст­во­вал в по­ло­вец­ких по­хо­дах рус. кня­зей (1107, 1111). В 1110-е годы по­зи­ции Мстислава в Нов­го­ро­де, по всей ви­ди­мо­сти, сно­ва ук­ре­пи­лись. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ют за­клад­ка в 1113 году Мстиславом кня­же­ско­го со­бо­ра на Яро­сла­во­вом дво­ри­ще (так называемый Ни­ко­ло-Дво­ри­щен­ский со­бор), на­ча­ло строи­тель­ст­ва кня­зем но­вых, бо­лее об­шир­ных городских ук­ре­п­ле­ний (1116), уси­ле­ние его во­енной ак­тив­но­сти в от­но­ше­нии дан­ни­че­ской пе­ри­фе­рии Нов­го­ро­да: по­хо­ды на оче­лу (по­гра­нич­ное летт­ское пле­мя к юго-за­па­ду от Пско­ва; 1111), на чудь в рай­он города Оден­пе (ны­не Оте­пя, Эс­то­ния; 1113, 1116). Около 1115 года, оче­вид­но при по­сред­ни­че­ст­ве или да­же по ини­циа­ти­ве Мстислава, в Нов­го­роде в ре­зуль­та­те со­еди­не­ния ме­ст­но­го и ки­ев­ско­го ле­то­пи­са­ния воз­ник пер­вый дос­то­вер­но фик­си­руе­мый ле­то­пис­ный свод (по тер­ми­но­ло­гии А.А. Гип­пиу­са - «свод Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча»).

В 1117 за­ни­мав­ший ки­ев­ский стол Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич Мо­но­мах пе­ре­вёл Мстислава. на кня­же­ние в город Бел­го­род Ки­ев­ский, а не­сколь­ко позд­нее дал ему, вме­сте с его млад­шим бра­том Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем, Пе­ре­яс­лавль (Рус­ский), на­ме­ре­ва­ясь из­ме­нить по­ря­док на­сле­до­ва­ния ки­ев­ско­го сто­ла и ос­та­вить его не ди­на­сти­че­ски стар­ше­му в сле­дую­щем по­ко­ле­нии Рю­ри­ко­ви­чей - Яро­сла­ву Свя­то­пол­чи­чу, а Мстиславу. Как по­ка­за­ли по­сле­дую­щие со­бы­тия, это бы­ла на­стоя­щая ди­на­стическая ре­фор­ма, в ней клю­че­вая роль от­во­ди­лась имен­но Мстиславу, ко­то­рый дол­жен был в сою­зе с без­дет­ным бра­том Яро­пол­ком Вла­ди­ми­ро­ви­чем обес­пе­чить за­кре­п­ле­ние Кие­ва за свои­ми стар­ши­ми сы­новь­я­ми в об­ход млад­ших брать­ев - Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го и Ан­д­рея Вла­ди­ми­ро­ви­ча. По­сле 1117 года Мстислав ино­гда вы­сту­па­ет в ис­точ­ни­ках как со­пра­ви­тель от­ца.

На сле­дую­щий день по­сле смер­ти от­ца, 20.05.1125 года, Мстислав бес­пре­пят­ст­вен­но за­нял ки­ев­ский стол. Фак­ти­че­ски под пря­мым кон­тро­лем Мстислава на­хо­ди­лись Нов­го­род и Смо­ленск, где кня­жи­ли его сы­но­вья Все­во­лод (с 1117 года) и Рос­ти­слав (с 1125 года). В 1127 году в кон­флик­те ме­ж­ду чер­ни­гов­ским кн. Яро­сла­вом Свя­то­сла­ви­чем и из­гнав­шим его из Чер­ни­го­ва пле­мян­ни­ком Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем Мстислав, на­ру­шив дан­ное ра­нее обе­ща­ние, под­дер­жал по­след­не­го, вы­дав за не­го за­муж дочь. Ле­том 1127 года Мстислав ор­га­ни­зо­вал об­ще­рус­ский по­ход на По­лоц­кое княжество, за­вер­шив­ший­ся сме­ще­ни­ем по­лоц­ко­го князя Да­ви­да Все­сла­ви­ча и воз­ве­де­ни­ем на по­лоц­кий стол его бра­та Рог­во­ло­да-Бо­ри­са Все­сла­ви­ча.

По­сле ско­рой смер­ти по­след­не­го (воз­мож­но, на­силь­ст­вен­ной; в ис­точ­ни­ках смут­но опи­сы­ва­ет­ся не­кое на­ру­ше­ние по­ло­ча­на­ми кре­ст­но­го це­ло­ва­ния) Мстислав в 1129 году при­нял бес­пре­це­дент­ные в древне-русской ис­то­рии ме­ры: со­слал прак­ти­че­ски всех по­лоц­ких Изя­сла­ви­чей в Ви­зан­тию, а на кня­же­ние в По­лоц­ке по­садил сво­его сы­на Изя­сла­ва. Вы­сту­пил ини­циа­то­ром по­хо­да Мсти­сла­ви­чей на чудь (1130), воз­глав­лял по­ход на лит­ву (1131), про­дол­жая тра­ди­ци­он­ное для кня­же­ния сво­его от­ца си­ло­вое дав­ле­ние на чуд­ско-балт­ское язы­че­ское по­гра­ни­чье Древне-русского государства.

Не­дос­та­точ­но яс­ным ос­та­ёт­ся со­от­но­ше­ние ме­ж­ду вла­стью ки­ев­ско­го кня­зя, а так­же на­зна­чае­мо­го им кня­зя нов­го­род­ско­го и ме­ст­ны­ми ин­сти­ту­та­ми в Нов­го­ро­де в ки­ев­ское кня­же­ние Мстислава. Со­глас­но ги­по­те­зе В.Л. Яни­на, в 1125 году или вско­ре пос­ле это­го Мстислав ук­ре­пил ог­ра­ничен­ное нов­го­род­ски­ми за­ко­на­ми иму­щественное по­ло­же­ние нов­го­род­ско­го кня­зя (ко­то­рый и по­сле Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча дол­жен был про­ис­хо­дить из по­том­ков Мстислава), за­кре­пив за ним до­хо­ды с ря­да во­лос­тей на се­ве­ре Смо­лен­ско­го кн-ва. Имен­но в со­став это­го но­во­го кня­же­ско­го до­ме­на вхо­ди­ла во­ло­ст­ка Бу­ец, по­да­рен­ная Мстиславом и Все­во­ло­дом Мсти­сла­ви­чем нов­го­род­ско­му Юрь­е­ву монастырю около 1130 года (в том, что со­хра­нив­шая­ся дар­ст­вен­ная яв­ля­ет­ся ори­ги­на­лом, в по­след­ние го­ды вы­ска­зы­ва­лись обос­но­ван­ные со­мне­ния). Мстиславу, ве­ро­ят­но, при­над­ле­жат до­шед­шие в ко­ли­че­ст­ве около 20 экземпляров бул­лы двух ти­пов с изо­бра­же­ни­ем святого ве­ли­ко­му­че­ни­ка Фео­до­ра.

В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки Мстислав под­дер­жи­вал со­юз­нические от­но­ше­ния с ви­зантийской ди­на­сти­ей Ком­ни­нов , сло­жив­шие­ся ещё в 1122 году, ко­гда од­на из до­че­рей Мстислава (в Ви­зан­тии но­сив­шая имя Ири­на) бы­ла вы­да­на за Алек­сея, сы­на и со­пра­ви­те­ля императора Ио­ан­на II Ком­ни­на (1118-1143 годы). Около 1130 года в Ки­ев из Кон­стан­ти­но­по­ля при­бы­ли 2 ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы - Пи­ро­го­щи и по­лу­чив­шей впо­след­ст­вии назв. Вла­ди­мир­ской; для пер­вой из них Мстиславмза­ло­жил в Кие­ве в 1131 году осо­бый храм, а вто­рая пе­ре­да­на в Бо­ри­сог­леб­ский со­бор в Выш­го­ро­де.

В свя­зи с под­го­тов­кой вме­ша­тель­ст­ва в венгерские де­ла в кон­це прав­ле­ния ко­ро­ля Иш­тва­на II (1116-1131 годы) с це­лью воз­вес­ти на трон пле­мян­ни­ка Мстислава - Бо­ри­са, сы­на венгерского ко­ро­ля Каль­ма­на, не при­знан­но­го от­цом, в ис­точ­ни­ках вы­ри­со­вы­ва­ют­ся кон­ту­ры рус­ско-ви­зантийско-польского сою­за ру­бе­жа 1120-1130-х годов. Име­ют­ся так­же от­ры­воч­ные све­де­ния о ди­пло­ма­тических кон­так­тах Мстислава на Бал­ти­ке: с норвежским ко­ро­лём Си­гур­дом I (1103-1130 годы), же­на­тым на од­ной из стар­ших до­че­рей Мстислава - Мал­фри­де; датским гер­цо­гом, а за­тем обод­рит­ским ко­ро­лём Кну­том Ла­вар­дом (убит в 1131 году), же­на­тым на дру­гой до­че­ри Мстислава - Ин­ге­бор­ге. По­след­ний брак имел це­лью ук­ре­п­ле­ние сбли­же­ния Нов­го­ро­да с датским ко­ро­лём Ниль­сом (1104-1134 годы) - сою­зу с Ниль­сом Мстислав, ве­ро­ят­но, ос­тал­ся ве­рен и во вре­мя кон­флик­та датского ко­ро­ля с Кну­том Ла­вар­дом в 1129-1131 годах.

Мстислав был по­гре­бён в ос­но­ван­ном им монастыре Св. Фео­до­ра в Кие­ве .

Дополнительная литература:

Со­ловь­ев С. М. Соч. М., 1988. Кн. 1;

Янин В. Л. Ак­то­вые пе­ча­ти Древ­ней Ру­си X–XV вв. М., 1970, 1998. Т. 1, 3 (т. 3 совм. с П. Г. Гай­ду­ко­вым); он же. Нов­го­род и Лит­ва: По­гра­нич­ные си­туа­ции XIII–XV вв. М., 1998; он же. Нов­го­род­ские по­сад­ни­ки. 2-е изд. М., 2003;

Гип­пи­ус А. А. К ис­то­рии сло­же­ния тек­ста Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си // Нов­го­род­ский ис­то­ри­че­ский сбор­ник. СПб., 1997. Вып. 6(16);

[Ма­те­риа­лы круг­ло­го сто­ла «Мсти­слав Ве­ли­кий и его эпо­ха»] // Древ­няя Русь: во­про­сы ме­дие­ви­сти­ки. 2007. № 1(27);

Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów: pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008;

На­за­рен­ко А. В. Древ­няя Русь и сла­вя­не (ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния). М., 2009.