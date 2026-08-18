МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - князь чер­ни­гов­ский (1024-1036 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, сын ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча. Отец по­са­дил Мстислава на­ме­ст­ни­ком в Тму­та­ра­ка­ни, где тот кня­жил и по­сле смер­ти Вла­ди­ми­ра (1015), рас­ши­рив свою власть за счёт при­об­ре­те­ния да­ней с ка­со­гов. По­стро­ил в Тму­та­ра­ка­ни храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Ос­тав­шись в сто­ро­не от меж­до­усоб­ной борь­бы 1015-1019, Мстислав вы­сту­пил про­тив за­кре­пив­ше­го­ся в Кие­ве бра­та - Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го толь­ко в 1024 году, вос­поль­зо­вав­шись его от­луч­кой в Нов­го­род.

Не су­мев ов­ла­деть Кие­вом, Мстислав сел на кня­же­ние в Чер­ни­го­ве, ко­то­рый от­сто­ял в бит­ве под Ли­ст­ве­ном (к се­ве­ро-за­па­ду от Чер­ни­го­ва) с ва­ряж­ски­ми на­ём­ни­ка­ми ки­ев­ско­го кня­зя. По мир­но­му до­го­во­ру ме­ж­ду Яро­сла­вом Муд­рым и Мстиславом Владимировичем, за­клю­чён­но­му в 1026 году в Го­род­це (ве­ро­ят­но, город Го­ро­дец-Ос­тер­ский, ны­не город Ос­тёр; по другой вер­сии - город Го­ро­дец близ устья Дес­ны), бра­тья «раз­де­ли­ста по Днепр Русь­скую зем­лю», и за Мстиславом бы­ло за­кре­п­ле­но ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра с Чер­ни­го­вом.

Бо­лее точ­ных дан­ных о гра­ни­цах его вла­де­ний в ле­то­пис­ном тек­сте нет, од­на­ко вви­ду пре­це­дент­но­го ха­рак­те­ра ран­не­сред­не­ве­ко­во­го до­го­вор­но­го пра­ва на ос­но­ва­нии дан­ных раз­де­лов 1054 года и 1060 года мож­но с ос­то­рож­но­стью пред­по­ло­жить, что тер­мин «Русь­ская зем­ля» в из­вес­тии 1026 года упот­реб­лён не в уз­ком зна­че­нии толь­ко Среднего По­днеп­ро­вья.

В этом слу­чае власть Мстислава рас­про­стра­ня­лась, по­ми­мо Чер­ни­го­ва и Пе­ре­яс­лав­ля, ве­ро­ят­но, на ле­вобе­ре­жье Днеп­ра на всём его про­тяже­нии, вплоть до смо­лен­ских вер­ховь­ев, а так­же на Рос­тов и Тму­та­ра­кань. Со­юз ме­ж­ду брать­я­ми не на­ру­шал­ся до са­мой смер­ти Мстислава Чер­ни­гов­ский князь при­ни­мал уча­стие в ор­га­ни­зо­ван­ном в 1031 году Яро­сла­вом Муд­рым по­хо­де с це­лью от­вое­ва­ния у Поль­ши Чер­вен­ских го­ро­дов. На­чал воз­ве­де­ние в Чер­ни­го­ве Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра. По­сле без­дет­ной кон­чи­ны Мстислава (его сын Ев­ста­фий умер в 1033 году) его вла­де­ния ото­шли к Яро­сла­ву Му­дро­му . По­гре­бён в за­ло­жен­ном им со­бо­ре. Во­шёл в пре­да­ния как «храб­рый» и «ми­ло­сти­вый» князь.