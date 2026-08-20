МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ УДАТНЫЙ
МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ УДАТНЫЙ (Удачливый, в крещении Феодор) - князь новгородский (1208-1215 годы; 11 февраля - середина 1216 года; начало 1217 - весна 1217 года), галицкий (1215(?), 1217(?), 1219, 1221-1227 годы).
Из династии Рюриковичей, внук смоленского и киевского князя Ростислава Мстиславича. Впервые косвенно упоминается в 1181 году, когда его полк под командованием Здислава Жирославича участвовал в военных действиях на стороне дяди Мстислава - овручского и белгородского князя Рюрика Ростиславича. Будучи князем трепольским, Мстислав вместе с другими князьями участвовал в походе на половцев в 1193 году.
В 1196 году вместе с галицким князем Владимиром Ярославичем совершил поход на Владимиро-Волынское княжество, разорил земли у города Перемиль. Возможно, с 1203 года княжил в Торческе, в том же году участвовал в походе на половцев. В 1207 году осаждён в Торческе занявшим киевский стол князем Всеволодом Святославичем Чермным, окрестности города были разорены половцами. В результате Мстислав целовал крест киевскому князю. Возможно, в том же году от своего дяди, ставшего в очередной раз киевским князем, Рюрика Ростиславича или же от двоюродного брата смоленского князя Мстислава Романовича Старого получил во владение городе Торопец в Смоленском княжестве.
В конце 1208 года вступил в борьбу за Новгород с владимирским князем Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо и добился от него и его сыновей уступки новгородского стола. В январе 1210 года сместил новгородского архиепископа Митрофана и отправил его в ссылку в Торопец; способствовал избранию новым архиепископом Антония (в миру Добрыня Ядрейкович), незадолго до этого вернувшегося из паломничества в Константинополь (в 1219-1225 годы епископ Перемышльский; центр епископии - город Перемышль в Галицком княжестве). В конце 1210 года и в начале 1212 года Мстислав совершил 2 успешных похода на разные группы чуди, принудив их платить дань Новгороду. Летом 1212 года стал одним из руководителей (совместно со смоленским князем Мстиславом Романовичем Старым и луцким князем Ингварем Ярославичем) похода на Киев против князя Всеволода Святославича Чермного, завершившегося изгнанием последнего в Чернигов.
В 1215 году Мстислав покинул Новгород, сославшись на дела в Южной Руси. По всей видимости, именно в этот момент он включился в борьбу за Галицкое княжество с венгерским королём Эндре II (Эндрэ II), хронология и общая последовательность событий которой лишь частично отражены в источниках, что порождает значительные разногласия среди исследователей. Вёл переговоры с южно-русскими князьями о помощи в походе на Галич, который, возможно, сумел на короткое время захватить.
В начале 1216 года возвратился в Новгород после того, как княживший там его зять князь Ярослав Всеволодович вследствие конфликта с новгородцами ушёл княжить в Новый Торг (Торжок), перекрыв подвоз хлеба в Новгород. Возглавил поход на Ярослава Всеволодовича, заключил военный союз с ростовским князем Константином Всеволодовичем. В Липицкой битве 1216 года войска союзников нанесли поражение силам Ярослава Всеволодовича, которого поддержали братья владимирский князь Юрий Всеволодович, юрьевский князь Святослав Всеволодович и князь Иван Всеволодович. В середине 1216 года Мстислав покинул Новгород, оставив там жену и малолетнего сына Василия, вернулся обратно в феврале или марте 1217 года.
Весной 1217 года, получив известие от малопольского князя Лешека Белого о благоприятной возможности возобновить борьбу за Галич, окончательно покинул Новгород, несмотря на просьбы новгородцев остаться у них на княжении. В том же году он заключил союз с владимиро-волынским князем Даниилом Романовичем, выдав за него замуж свою дочь Анну. Возможно, Мстиславу вновь удалось ненадолго захватить Галич. Вероятно, в 1219 году он организовал новый поход на Галич, в котором принял участие и его двоюродный брат - смоленский князь Владимир Рюрикович. В результате Мстислав занял Галич, изгнав оттуда некоторых галицких бояр и наместника венгерского короля - Бенедикта Бора, однако после заключения Лешеком Белым договора с венгерским королём Эндре II был вынужден вновь оставить город.
В 1221 году состоялся решающий поход Мстислава на Галич; в состав коалиции, собранной им, вошли киевский князь Мстислав Романович Старый, князь Владимир Рюрикович, владимиро-волынский князь Даниил Романович, черниговский князь Мстислав Святославич и др. После упорной обороны Галич сдался, в плен к Мстиславу попал венгеркий королевич Коломан. После длительных переговоров Мстислав заключил новый договор с Эндре II, по которому Галицкое княжество переходило к Мстиславу, его дочь Мария обручилась с королевичем Эндре (третьим сыном короля Эндре II), королевича Коломана освободили из плена, а Галицкое княжество после смерти Мстислава предполагалось передать его венгерскому зятю.
В начале 1223 года в ответ на просьбу своего тестя - половецкого хана Котяна о помощи против монголо-татар, вторгшихся в половецкие степи, Мстислав выступил инициатором совместного похода русских князей и половцев, завершившегося полным поражением русских войск в Калкской битве 1223 года. После этого поражения авторитет и, вероятно, здоровье Мстислава оказались подорваны. В 1226 году он выдал свою дочь Марию замуж за венгерского королевича Эндре и уступил зятю Перемышльское княжество.
Чувствуя слабость галицкого князя, венгры в начале 1227 года предприняли попытку силой захватить галицкий стол, однако ценой больших усилий Мстислав сумел отстоять Галич. К исходу 1227 года, окончательно утратив поддержку галичан, Мстислав добровольно отказался от галицкого стола, передав его королевичу Эндре, и удалился в Понизье, а в начале 1228 года уехал в Торческ. Весной или летом 1228 года отправился в Киев, но по дороге серьёзно заболел. Перед смертью постригся в монахи и принял схиму. Был похоронен в церкви Воздвижения Креста Господня в Киеве. Канонизирован РПЦ с включением в Собор новгородских святых.