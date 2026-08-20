МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ УДАТНЫЙ

МСТИСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ УДАТНЫЙ (Удач­ли­вый, в кре­ще­нии Фео­дор) - князь нов­го­род­ский (1208-1215 годы; 11 февраля - середина 1216 года; начало 1217 - вес­на 1217 года), га­лиц­кий (1215(?), 1217(?), 1219, 1221-1227 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей , внук смо­лен­ско­го и ки­ев­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. Впер­вые кос­вен­но упо­ми­на­ет­ся в 1181 году, ко­гда его полк под ко­мандованием Зди­сла­ва Жи­ро­сла­ви­ча уча­ст­во­вал в военных действиях на сто­ро­не дя­ди Мстислава - ов­руч­ско­го и бел­го­род­ско­го князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча. Бу­ду­чи князем тре­поль­ским, Мстислав вме­сте с другими князь­я­ми уча­ст­во­вал в по­хо­де на по­лов­цев в 1193 году.

В 1196 году вме­сте с га­лиц­ким князем Вла­ди­ми­ром Яро­сла­ви­чем со­вер­шил по­ход на Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кня­же­ст­во, ра­зо­рил зем­ли у города Пе­ре­миль. Воз­мож­но, с 1203 года кня­жил в Тор­че­ске, в том же го­ду уча­ст­во­вал в по­хо­де на по­лов­цев. В 1207 году оса­ж­дён в Тор­че­ске за­няв­шим ки­ев­ский стол князем Все­во­ло­дом Свя­то­сла­ви­чем Черм­ным, ок­ре­ст­но­сти го­ро­да бы­ли ра­зо­ре­ны по­лов­ца­ми. В ре­зуль­та­те Мстислав це­ло­вал крест ки­ев­ско­му кня­зю. Воз­мож­но, в том же го­ду от сво­его дя­ди, став­ше­го в очередной раз ки­ев­ским кня­зем, Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча или же от двою­род­но­го бра­та смо­лен­ско­го князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча Ста­ро­го по­лу­чил во вла­де­ние городе То­ро­пец в Смо­лен­ском кня­же­ст­ве.

В конце 1208 года всту­пил в борь­бу за Нов­го­род с вла­ди­мир­ским князем Все­во­ло­дом Юрь­е­ви­чем Боль­шое Гнез­до и до­бил­ся от не­го и его сы­но­вей ус­туп­ки нов­го­род­ско­го сто­ла. В январе 1210 года сме­стил нов­го­род­ско­го ар­хи­епископа Мит­ро­фа­на и от­пра­вил его в ссыл­ку в То­ро­пец; спо­соб­ст­во­вал из­бра­нию но­вым ар­хи­епи­ско­пом Ан­то­ния (в ми­ру До­б­ры­ня Яд­рей­ко­вич), не­за­дол­го до это­го вер­нув­ше­го­ся из па­лом­ни­че­ст­ва в Кон­стан­ти­но­поль (в 1219-1225 годы епископ Пе­ре­мышль­ский; центр епи­ско­пии - город Пе­ре­мышль в Га­лиц­ком княжестве). В конце 1210 года и в начале 1212 года Мстислав со­вер­шил 2 ус­пеш­ных по­хо­да на раз­ные груп­пы чу­ди, при­ну­див их пла­тить дань Нов­го­ро­ду. Ле­том 1212 года стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей (совместно со смо­лен­ским князем Мсти­сла­вом Ро­ма­но­ви­чем Ста­рым и луц­ким князем Ин­гва­рем Яро­сла­ви­чем) по­хо­да на Ки­ев про­тив князя Все­во­ло­да Свя­то­сла­ви­ча Черм­но­го, за­вер­шив­ше­го­ся из­гна­ни­ем по­след­не­го в Чер­ни­гов.

В 1215 году Мстислав по­ки­нул Нов­го­род, сослав­шись на де­ла в Южной Ру­си. По всей ви­ди­мо­сти, имен­но в этот мо­мент он вклю­чил­ся в борь­бу за Га­лиц­кое кня­же­ст­во с венгерским ко­ро­лём Эн­д­ре II (Эндрэ II), хро­но­ло­гия и об­щая по­сле­до­ва­тель­ность со­бы­тий ко­то­рой лишь час­тич­но от­ра­же­ны в ис­точ­ни­ках, что по­ро­ж­да­ет зна­чительные раз­но­гла­сия сре­ди ис­сле­до­ва­те­лей. Вёл пе­ре­го­во­ры с южно-русскими князь­я­ми о по­мо­щи в по­хо­де на Га­лич, ко­то­рый, воз­мож­но, су­мел на ко­рот­кое вре­мя за­хва­тить.

В начале 1216 года воз­вра­тил­ся в Нов­го­род по­сле то­го, как кня­жив­ший там его зять князь Яро­слав Все­во­ло­до­вич вслед­ст­вие кон­флик­та с нов­го­род­ца­ми ушёл кня­жить в Но­вый Торг (Тор­жок), пе­ре­крыв под­воз хле­ба в Нов­го­род. Воз­гла­вил по­ход на Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча, за­клю­чил во­енный со­юз с рос­тов­ским князем Кон­стан­ти­ном Все­во­ло­до­ви­чем. В Ли­пиц­кой бит­ве 1216 года вой­ска союз­ни­ков на­нес­ли по­ра­же­ние си­лам Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча, ко­то­ро­го под­дер­жа­ли бра­тья вла­ди­мир­ский князь Юрий Все­во­ло­до­вич, юрь­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич и князь Иван Все­во­ло­до­вич. В середине 1216 года Мстислав по­ки­нул Нов­го­род, ос­та­вив там же­ну и ма­ло­лет­не­го сы­на Ва­си­лия, вер­нул­ся об­рат­но в феврале или мар­те 1217 года.

Вес­ной 1217 года, по­лу­чив из­вес­тие от ма­ло­поль­ско­го князя Ле­ше­ка Бе­ло­го о бла­го­при­ят­ной воз­мож­но­сти во­зоб­но­вить борь­бу за Га­лич, окон­ча­тель­но по­ки­нул Нов­го­род, не­смот­ря на прось­бы нов­го­род­цев ос­тать­ся у них на кня­же­нии. В том же го­ду он за­клю­чил со­юз с вла­ди­ми­ро-волын­ским князем Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем, вы­дав за не­го за­муж свою дочь Ан­ну. Воз­мож­но, Мстиславу вновь уда­лось не­на­дол­го за­хва­тить Га­лич . Ве­ро­ят­но, в 1219 году он ор­га­ни­зо­вал но­вый по­ход на Га­лич, в ко­то­ром при­нял уча­стие и его двою­род­ный брат - смо­лен­ский князь Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич. В ре­зуль­та­те Мстислав за­нял Га­лич, из­гнав от­ту­да не­ко­то­рых га­лиц­ких бо­яр и на­ме­ст­ни­ка венгерского ко­ро­ля - Бе­не­дик­та Бо­ра, од­на­ко по­сле за­клю­че­ния Ле­ше­ком Бе­лым до­го­во­ра с венгерским ко­ро­лём Эн­д­ре II был вы­ну­ж­ден вновь ос­та­вить го­род.

В 1221 году со­сто­ял­ся ре­шаю­щий по­ход Мстислава на Га­лич; в со­став коа­ли­ции, со­б­ран­ной им, во­шли ки­ев­ский князь Мсти­слав Ро­ма­но­вич Ста­рый, князь Вла­ди­мир Рю­ри­ко­вич, вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич, чер­ни­гов­ский князь Мсти­слав Свя­то­сла­вич и др. По­сле упор­ной обо­ро­ны Га­лич сдал­ся, в плен к Мстиславу по­пал венгеркий ко­ро­ле­вич Ко­ло­ман. По­сле дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров Мстислав за­клю­чил но­вый до­го­вор с Эн­д­ре II, по ко­то­ро­му Га­лиц­кое княжество пе­ре­хо­ди­ло к Мстиславу, его дочь Ма­рия об­ру­чи­лась с ко­ро­ле­ви­чем Эн­д­ре (треть­им сы­ном ко­ро­ля Эн­д­ре II), ко­ро­ле­ви­ча Ко­ло­ма­на ос­во­бо­дили из пле­на, а Га­лиц­кое княжество по­сле смер­ти Мстислава пред­по­ла­га­лось пе­ре­дать его венгерскому зя­тю.

В начале 1223 года в от­вет на прось­бу сво­его тес­тя - по­ло­вец­ко­го ха­на Ко­тя­на о по­мо­щи про­тив мон­го­ло-та­тар, вторг­ших­ся в по­ло­вец­кие сте­пи, Мстислав вы­сту­пил ини­циа­то­ром со­вме­ст­но­го по­хо­да русских кня­зей и по­лов­цев, за­вер­шив­ше­го­ся пол­ным по­ра­же­ни­ем русских войск в Калк­ской бит­ве 1223 года. По­сле это­го по­ра­же­ния ав­то­ри­тет и, ве­ро­ят­но, здо­ро­вье Мстислава ока­за­лись по­дор­ва­ны. В 1226 году он вы­дал свою дочь Ма­рию за­муж за венгерского ко­ро­ле­ви­ча Эн­д­ре и ус­ту­пил зя­тю Пе­ре­мышль­ское княжество.

Чув­ст­вуя сла­бость га­лиц­ко­го кня­зя, венг­ры в начале 1227 года пред­при­ня­ли по­пыт­ку си­лой за­хва­тить га­лиц­кий стол, од­на­ко це­ной боль­ших уси­лий Мстислав су­мел от­сто­ять Га­лич. К ис­хо­ду 1227 года, окон­ча­тель­но ут­ра­тив под­держ­ку га­ли­чан, Мстислав доб­ро­воль­но от­ка­зал­ся от га­лиц­ко­го сто­ла, пе­ре­дав его ко­ро­ле­ви­чу Эн­д­ре, и уда­лил­ся в По­ни­зье, а в начале 1228 года уе­хал в Тор­ческ. Вес­ной или ле­том 1228 года от­пра­вил­ся в Ки­ев , но по до­ро­ге серь­ёз­но за­бо­лел. Пе­ред смер­тью по­стриг­ся в мо­на­хи и при­нял схи­му. Был по­хо­ро­нен в церкви Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня в Кие­ве. Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ с вклю­че­ни­ем в Со­бор нов­го­род­ских свя­тых.