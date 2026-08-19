МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ

МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ - князь пе­ре­яс­лав­ский (1146-1149 годы, 1151-1155 годы), вла­ди­ми­ро-во­лын­ский (1156-1170 годы), ки­ев­ский (19.05.1167-12.03.1169 годы, февраль - 13.04.1170 год).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей . Сын Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, брат Яро­сла­ва Изя­сла­ви­ча, отец Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как уча­ст­ник сра­же­ния 13.8.1146 года под До­ро­го­жи­ча­ми ме­ж­ду вой­ска­ми сво­его от­ца и си­ла­ми ки­ев­ско­го князя Иго­ря Оль­го­ви­ча. В том же го­ду уча­ст­во­вал в оса­де Пу­тив­ля, в 1148 году от­ра­зил на­па­дение князя Гле­ба Юрь­е­ви­ча на Пе­ре­яс­лавль (Юж­ный). Уча­ст­во­вал в сра­же­нии под Пе­ре­яс­лав­лем 23.08.1149 года ме­ж­ду вой­ска­ми от­ца и рос­то­во-суз­даль­ско­го князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го, по­сле по­ра­же­ния в ко­то­ром ут­ра­тил Пе­ре­яс­лавль и уе­хал вме­сте с от­цом в Луцк, а за­тем во Вла­ди­мир (Во­лын­ский).

В 1150 году уча­ст­во­вал в по­хо­де от­ца на Ки­ев, пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку за­нять Пере­яс­лавль. По­сле ухо­да от­ца из Кие­ва не­дол­го кня­жил в До­ро­го­бу­же, от­ку­да был из­гнан осе­нью 1150 года га­лиц­ким князем Вла­ди­мир­ко Во­ло­да­ре­ви­чем. При­нял уча­стие в по­бе­до­нос­ном по­хо­де от­ца на Ки­ев в 1151 году, вско­ре по­сле всту­п­ле­ния в го­род был от­прав­лен вме­сте с венгерскими пол­ка­ми в Венг­рию с изъ­яв­ле­ни­ем бла­го­дар­но­сти за по­мощь и с прось­бой при­слать но­вый во­енный от­ряд.

В кон­це вес­ны или на­ча­ле ле­та венгерские от­ря­ды, ко­то­рые Мстислав вёл на по­мощь от­цу, бы­ли пе­ре­би­ты га­лиц­ким кня­зем близ города Са­по­гынь, а сам он ед­ва су­мел спа­стись бег­ст­вом. В 1152 году от­прав­лен от­цом в Венг­рию и Поль­шу с прось­бой ока­зать по­мощь в борь­бе с Вла­ди­мир­ко Во­ло­да­ре­ви­чем. Ве­ро­ят­но, то­гда же при со­дей­ст­вии се­ст­ры Ев­до­кии до­го­во­рил­ся о же­нить­бе на Аг­неш­ке - се­ст­ре му­жа Ев­до­кии, ве­ли­ко­поль­ско­го князя Меш­ко III Ста­ро­го. В том же го­ду вме­сте с венгерскими вой­ска­ми уча­ст­во­вал в по­хо­де на Га­лич. В начале 1153 года раз­бил по­лов­цев на ре­ках Угол (ны­не Орель) и Са­ма­ра, в 1154 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­зо­ван­ном от­цом по­хо­де на Га­лич, в том числе в сра­же­нии 16 февраля у Те­ре­бов­ля.

По­сле смер­ти от­ца (но­ябрь 1154 года) под­дер­жал дя­дю - смо­лен­ско­го князя Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча в борь­бе за Ки­ев, од­на­ко в начале 1155 года ме­ж­ду ни­ми во вре­мя по­хо­да к Чер­ни­го­ву воз­ник серь­ёз­ный кон­фликт, спро­во­ци­ро­ван­ный се­па­рат­ны­ми пе­ре­го­во­ра­ми Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча с чер­ни­гов­ским князем Изя­сла­вом Да­ви­до­ви­чем. По­сле по­ра­же­ния войск дя­ди Мстислава вновь ут­ра­тил Пе­ре­яс­лавль. Не­дол­гое вре­мя кня­жил в Пе­ре­соп­ни­це, но по­слан­ное став­шим ки­ев­ским князем Юри­ем Дол­го­ру­ким вой­ско за­ста­ви­ло Мстислава уе­хать в Луцк, а за­тем в Поль­шу за во­енной по­мо­щью. В том же го­ду при по­сред­ни­че­ст­ве Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча при­ми­рил­ся с Юри­ем Дол­го­ру­ким.

В 1156 году из­гнал из Вла­ди­ми­ра (Во­лын­ско­го) сво­его дя­дю Вла­ди­ми­ра Мсти­сла­ви­ча, в 1157 году вы­дер­жал оса­ду войск ки­ев­ско­го кн. Юрия Дол­го­ру­ко­го и га­лиц­ко­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Ос­мо­мыс­ла, а за­тем пре­сле­до­вал от­хо­дя­ще­го про­тив­ни­ка вплоть до До­ро­го­бу­жа. В 1158 году во­шёл в коа­ли­цию во гла­ве с князем Яро­сла­вом Ос­мо­мыс­лом, тре­бо­вав­шим от ки­ев­ско­го кнзя Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча вы­да­чи князя Ива­на Рос­ти­сла­ви­ча Бер­лад­ни­ка. Мстислав су­мел пре­дот­вра­тить по­ход Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча на Га­лич, убе­див чёр­ных кло­бу­ков вый­ти из чис­ла со­юз­ни­ков ки­ев­ско­го кня­зя, по­сле че­го вой­ска Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча раз­бе­жа­лись из-под Бел­го­ро­да, а сам он бе­жал в Вы­шго­род.

22.12.1158 года вой­ска коа­ли­ции всту­пи­ли в Ки­ев, сра­зу же бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­да­че ки­ев­ско­го сто­ла стар­ше­му из по­том­ков Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха - смо­лен­ско­му князю Рос­ти­сла­ву Мсти­сла­ви­чу. До его при­бы­тия (12.04.1159 года) Ки­ев уп­рав­лял­ся Мстиславом, ко­то­рый вер­нул в го­род митрополита Кли­мен­та Смо­ля­ти­ча, од­на­ко по­сле слож­ных пе­ре­го­во­ров ус­ту­пил дя­де и со­гла­сил­ся по­слать за но­вым ми­тро­по­ли­том в Кон­стан­ти­но­поль. В 1160 году Мстислав ру­ко­во­дил оса­дой Ту­ро­ва, од­на­ко не смог взять го­род.

Спо­соб­ст­во­вал воз­вра­ще­нию Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча на ки­ев­ский стол в 1161 году, уча­ст­во­вал на его сто­ро­не в по­бед­ном сра­же­нии 6 мар­та у села Бу­ли­чи с за­хва­тив­шим Ки­ев Изя­сла­вом Да­ви­до­ви­чем. В 1161-1162 годах на­хо­дил­ся в кон­флик­те с ки­ев­ским кня­зем Ро­сти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем в свя­зи с на­ру­ше­ни­ем им прав Мстислава на вла­де­ние го­ро­да­ми в Ки­ев­ском княжестве, в 1162 году кон­фликт был ула­жен: Тор­ческ и Бел­го­род воз­вра­ще­ны Мстиславу, а вме­сто Тре­по­ля он по­лу­чил во вла­де­ние Ка­нев. В начале 1167 года при­нял уча­стие в ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским кня­зем боль­шом по­хо­де русских кня­зей для ох­ра­ны тор­го­вых пу­тей от по­лов­цев.

По­сле смер­ти Рос­ти­исла­ва Мсти­сла­ви­ча (14.03.1167 год) на­хо­див­шие­ся в Кие­ве тре­поль­ский князь Вла­ди­мир Мсти­сла­вич, ов­руч­ский князь Рю­рик Рос­ти­сла­вич и выш­го­род­ский князь Да­вид Рос­ти­сла­вич при­гла­си­ли на ки­ев­ский стол Мстислава, рас­счи­ты­вая по­лу­чить для се­бя и сво­их со­юз­ни­ков от не­го зна­чительные во­лос­ти [Рю­рик и Да­вид Ро­сти­сла­ви­чи пла­ни­ро­ва­ли за­кре­пить за со­бой Ов­руч и Вышго­род, Вла­ди­мир Мсти­сла­вич пре­тен­до­вал на Тор­ческ с По­рось­ем, их со­юз­ник - до­ро­го­буж­ский князь Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич - на Бе­ре­стье, а брат Мстислава - луц­кий князь Яро­слав Изя­сла­вич - на Вла­ди­мир (Во­лын­ский)].

Од­на­ко Мстиславу ста­ло из­вест­но об этом со­гла­ше­нии, и он ре­шил не под­чи­нять­ся дав­ле­нию. 19.05.1167 года он всту­пил в Ки­ев, а за­тем сра­зу же дви­нул­ся к Вы­шго­ро­ду, где столк­нул­ся с вой­ска­ми Рос­ти­сла­ви­чей и Вла­ди­ми­ра Мсти­сла­ви­ча, ко­то­рые по­сле упор­ных бо­ёв 20 мая ре­ши­ли за­клю­чить с ним мир. По со­гла­ше­нию за Рю­ри­ком Рос­ти­сла­ви­чем был за­кре­п­лён Ов­руч, за Да­ви­дом Рос­ти­сла­ви­чем - Вы­шго­род, за Вла­ди­ми­ром Мсти­сла­ви­чем - Тре­поль и 4 го­ро­да, дан­ные ему ра­нее Рос­ти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем. 22.05.1167 года Мстислав вер­нул­ся в Ки­ев.

Вес­ной 1168 года ор­га­ни­зо­вал ус­пеш­ный по­ход коа­ли­ции русских кня­зей про­тив по­лов­цев. То­гда же от­пра­вил на кня­же­ние в Нов­го­род сы­на Ро­ма­на, что вы­зва­ло ос­лож­не­ние его от­но­ше­ний с вла­ди­мир­ским кн. Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским. По­сле 3-днев­ной оса­ды Кие­ва (9-12.03.1169 года) вой­ска­ми со­б­ран­ной про­тив не­го вла­ди­мир­ским кня­зем коа­ли­ции Мстислав ос­та­вил Ки­ев и уе­хал во Вла­ди­мир (Во­лын­ский). В кон­це то­го же го­да совместно с бра­том Яро­сла­вом сжёг ок­ре­ст­но­сти До­ро­го­бу­жа и взял город Шумск.

В 1170 году при уча­стии бра­та Яро­сла­ва, ту­ров­ско­го князя Свя­то­пол­ка Юрь­е­ви­ча, опи­ра­ясь так­же на чёр­ных кло­бу­ков и от­ря­ды, при­слан­ные го­ро­ден­ски­ми и га­лиц­ким князь­я­ми, со­вер­шил ус­пеш­ный по­ход на Ки­ев, за­няв его в от­сут­ст­вие там князя Гле­ба Юрь­е­ви­ча. Пы­та­ясь за­кре­пить свой ус­пех, Мстислав оса­дил в Выш­горо­де князя Да­ви­да Рос­ти­сла­ви­ча. Од­на­ко в вой­сках Мстислава воз­ник раз­лад, в ре­зуль­та­те че­го он сна­ча­ла ото­шёл от Вы­ш­горо­да к Кие­ву, а 13 апреля уе­хал во Вла­ди­мир (Во­лын­ский).

Ле­том то­го же го­да Мстислав серь­ёз­но за­бо­лел. Пе­ред смер­тью он за­клю­чил до­го­вор с бра­том Яро­сла­вом о том, что по­след­ний не бу­дет пре­тен­до­вать на его вла­де­ния во Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ском кня­же­ст­ве. Был по­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре Вла­ди­ми­ра (Во­лын­ско­го).