МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ
МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ - князь переяславский (1146-1149 годы, 1151-1155 годы), владимиро-волынский (1156-1170 годы), киевский (19.05.1167-12.03.1169 годы, февраль - 13.04.1170 год).
Из династии Рюриковичей. Сын Изяслава Мстиславича, брат Ярослава Изяславича, отец Романа Мстиславича. Впервые упоминается как участник сражения 13.8.1146 года под Дорогожичами между войсками своего отца и силами киевского князя Игоря Ольговича. В том же году участвовал в осаде Путивля, в 1148 году отразил нападение князя Глеба Юрьевича на Переяславль (Южный). Участвовал в сражении под Переяславлем 23.08.1149 года между войсками отца и ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, после поражения в котором утратил Переяславль и уехал вместе с отцом в Луцк, а затем во Владимир (Волынский).
В 1150 году участвовал в походе отца на Киев, предпринял неудачную попытку занять Переяславль. После ухода отца из Киева недолго княжил в Дорогобуже, откуда был изгнан осенью 1150 года галицким князем Владимирко Володаревичем. Принял участие в победоносном походе отца на Киев в 1151 году, вскоре после вступления в город был отправлен вместе с венгерскими полками в Венгрию с изъявлением благодарности за помощь и с просьбой прислать новый военный отряд.
В конце весны или начале лета венгерские отряды, которые Мстислав вёл на помощь отцу, были перебиты галицким князем близ города Сапогынь, а сам он едва сумел спастись бегством. В 1152 году отправлен отцом в Венгрию и Польшу с просьбой оказать помощь в борьбе с Владимирко Володаревичем. Вероятно, тогда же при содействии сестры Евдокии договорился о женитьбе на Агнешке - сестре мужа Евдокии, великопольского князя Мешко III Старого. В том же году вместе с венгерскими войсками участвовал в походе на Галич. В начале 1153 года разбил половцев на реках Угол (ныне Орель) и Самара, в 1154 году участвовал в организованном отцом походе на Галич, в том числе в сражении 16 февраля у Теребовля.
После смерти отца (ноябрь 1154 года) поддержал дядю - смоленского князя Ростислава Мстиславича в борьбе за Киев, однако в начале 1155 года между ними во время похода к Чернигову возник серьёзный конфликт, спровоцированный сепаратными переговорами Ростислава Мстиславича с черниговским князем Изяславом Давидовичем. После поражения войск дяди Мстислава вновь утратил Переяславль. Недолгое время княжил в Пересопнице, но посланное ставшим киевским князем Юрием Долгоруким войско заставило Мстислава уехать в Луцк, а затем в Польшу за военной помощью. В том же году при посредничестве Ростислава Мстиславича примирился с Юрием Долгоруким.
В 1156 году изгнал из Владимира (Волынского) своего дядю Владимира Мстиславича, в 1157 году выдержал осаду войск киевского кн. Юрия Долгорукого и галицкого князя Ярослава Владимировича Осмомысла, а затем преследовал отходящего противника вплоть до Дорогобужа. В 1158 году вошёл в коалицию во главе с князем Ярославом Осмомыслом, требовавшим от киевского кнзя Изяслава Давидовича выдачи князя Ивана Ростиславича Берладника. Мстислав сумел предотвратить поход Изяслава Давидовича на Галич, убедив чёрных клобуков выйти из числа союзников киевского князя, после чего войска Изяслава Давидовича разбежались из-под Белгорода, а сам он бежал в Вышгород.
22.12.1158 года войска коалиции вступили в Киев, сразу же было принято решение о передаче киевского стола старшему из потомков Владимира Мономаха - смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу. До его прибытия (12.04.1159 года) Киев управлялся Мстиславом, который вернул в город митрополита Климента Смолятича, однако после сложных переговоров уступил дяде и согласился послать за новым митрополитом в Константинополь. В 1160 году Мстислав руководил осадой Турова, однако не смог взять город.
Способствовал возвращению Ростислава Мстиславича на киевский стол в 1161 году, участвовал на его стороне в победном сражении 6 марта у села Буличи с захватившим Киев Изяславом Давидовичем. В 1161-1162 годах находился в конфликте с киевским князем Ростиславом Мстиславичем в связи с нарушением им прав Мстислава на владение городами в Киевском княжестве, в 1162 году конфликт был улажен: Торческ и Белгород возвращены Мстиславу, а вместо Треполя он получил во владение Канев. В начале 1167 года принял участие в организованном киевским князем большом походе русских князей для охраны торговых путей от половцев.
После смерти Ростиислава Мстиславича (14.03.1167 год) находившиеся в Киеве трепольский князь Владимир Мстиславич, овручский князь Рюрик Ростиславич и вышгородский князь Давид Ростиславич пригласили на киевский стол Мстислава, рассчитывая получить для себя и своих союзников от него значительные волости [Рюрик и Давид Ростиславичи планировали закрепить за собой Овруч и Вышгород, Владимир Мстиславич претендовал на Торческ с Поросьем, их союзник - дорогобужский князь Владимир Андреевич - на Берестье, а брат Мстислава - луцкий князь Ярослав Изяславич - на Владимир (Волынский)].
Однако Мстиславу стало известно об этом соглашении, и он решил не подчиняться давлению. 19.05.1167 года он вступил в Киев, а затем сразу же двинулся к Вышгороду, где столкнулся с войсками Ростиславичей и Владимира Мстиславича, которые после упорных боёв 20 мая решили заключить с ним мир. По соглашению за Рюриком Ростиславичем был закреплён Овруч, за Давидом Ростиславичем - Вышгород, за Владимиром Мстиславичем - Треполь и 4 города, данные ему ранее Ростиславом Мстиславичем. 22.05.1167 года Мстислав вернулся в Киев.
Весной 1168 года организовал успешный поход коалиции русских князей против половцев. Тогда же отправил на княжение в Новгород сына Романа, что вызвало осложнение его отношений с владимирским кн. Андреем Юрьевичем Боголюбским. После 3-дневной осады Киева (9-12.03.1169 года) войсками собранной против него владимирским князем коалиции Мстислав оставил Киев и уехал во Владимир (Волынский). В конце того же года совместно с братом Ярославом сжёг окрестности Дорогобужа и взял город Шумск.
В 1170 году при участии брата Ярослава, туровского князя Святополка Юрьевича, опираясь также на чёрных клобуков и отряды, присланные городенскими и галицким князьями, совершил успешный поход на Киев, заняв его в отсутствие там князя Глеба Юрьевича. Пытаясь закрепить свой успех, Мстислав осадил в Вышгороде князя Давида Ростиславича. Однако в войсках Мстислава возник разлад, в результате чего он сначала отошёл от Вышгорода к Киеву, а 13 апреля уехал во Владимир (Волынский).
Летом того же года Мстислав серьёзно заболел. Перед смертью он заключил договор с братом Ярославом о том, что последний не будет претендовать на его владения во Владимиро-Волынском княжестве. Был похоронен в Успенском соборе Владимира (Волынского).