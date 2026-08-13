МСТИНСКАЯ КУЛЬТУРА

МСТИНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра конца V-го - IV-го тысячелетия до н. э. в северной час­ти Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, вклю­чая бас­сейн реки Мста.

Ис­сле­до­ва­ние па­мят­ни­ков с 1880-х годов; как осо­бая куль­ту­ра вы­де­ле­на и на­зва­на М.П. Зи­ми­ной в 1970-х годах на ос­но­ве ма­те­риа­лов па­мят­ни­ков, ис­сле­до­ван­ных ею в сред­нем те­че­нии реки Мста. Под­раз­де­ля­ет­ся на 2 эта­па, со­от­вет­ст­вую­щих сред­не­му и по­зд­не­му не­оли­ту. В.В. Си­до­ров расcмат­ривает па­мят­ни­ки Мстинской культуры в рам­ках Мо­лож­ско-Мстин­ской куль­ту­ры с мо­лож­ским и мстин­ским ло­каль­ны­ми ва­ри­ан­та­ми, от­ме­чая для по­след­не­го су­ще­ст­вен­ное влия­ние лья­лов­ской куль­ту­ры.

По­се­ле­ния по бе­ре­гам озёр, рек, в том числе на ост­ро­вах. Пря­мо­уголь­ные в пла­не, слег­ка уг­луб­лён­ные до­ма, на ран­нем эта­пе пло­ща­дью до 20 м2, на позд­нем - до 60 м2. В ря­де слу­ча­ев про­сле­же­ны ко­ст­ри­ща, кон­ст­рук­ции из коль­ев и жер­дей, ко­ра для по­кры­тия кры­ши. Из­вест­ны мо­гиль­ни­ки; тру­по­по­ло­же­ния в оваль­ных или под­пря­мо­уголь­ных в пла­не ямах, вы­тя­ну­тые на спи­не го­ло­вой в основном на вос­ток и юго-вос­ток, со­про­во­ж­дал обиль­ный ин­вен­тарь.

Ке­ра­мические со­су­ды леп­ные, вы­пол­не­ны жгу­то­вым спо­со­бом, в основном с дрес­вой в тес­те; име­ли по­лу­яй­це­вид­ную фор­му с при­ос­т­рён­ным дном, не­ред­ко пря­мые вен­чи­ки, в том числе со ско­сом из­нут­ри. Внеш­няя по­верх­ность со­су­дов по­кры­та сплош­ным зо­наль­ным ор­на­мен­том, вы­пол­нен­ным с по­мо­щью оваль­ных и раз­ной фор­мы пар­ных ямок, от­пе­чат­ков гре­бён­ки, на­мо­тан­ных на па­лоч­ки ве­рё­во­чек, кос­тя­ных штам­пов.

Сре­ди ка­мен­ных ору­дий (кре­мень, сла­нец) вы­де­ля­ют­ся скреб­ки, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, раз­но­об­раз­ные ру­бя­щие пред­ме­ты (до­ло­та, то­по­ры, то­по­ри­ки). Из кос­ти сде­ла­ны гар­пу­ны, на­ко­неч­ни­ки стрел, ло­щи­ла и др. Есть на­ход­ки де­ревянных лу­ков, стрел, ков­шей, пло­шек, ру­ко­ятей и т. д. Мно­го­чис­лен­ны ук­ра­ше­ния из ян­та­ря (пу­го­ви­цы с V-об­раз­ным свер­ле­ни­ем, про­ни­зи, коль­ца, под­вес­ки и др.) и зу­бов жи­вот­ных, ан­тро­поморфные (в основном из крем­ня) и зоо­морф­ные изо­бра­же­ния из крем­ня, де­ре­ва, кос­ти.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва охо­та (лось, бо­бр, мед­ведь, волк, ку­ница, раз­но­об­раз­ные пти­цы), ры­бо­лов­ст­во (в том числе се­тя­ми), со­би­ра­тель­ст­во. Культура сло­жи­лась, ви­ди­мо, на ос­но­ве ме­ст­ных куль­тур ме­зо­ли­та и ран­не­го не­оли­та. Позд­нее на тер­ри­то­рии культуры по­яв­ля­ют­ся древ­ней­шие па­мят­ни­ки с сет­ча­той ке­ра­ми­кой, близ­кие во­ло­сов­ской куль­ту­ре (общ­но­сти).

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