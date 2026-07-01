МШВЕЛИДЗЕ ШАЛВА МИХАЙЛОВИЧ
МШВЕЛИДЗЕ ШАЛВА МИХАЙЛОВИЧ - грузинский композитор, педагог, Народный артист Грузинской ССР (1958 год).
В 1930 году окончил Тифлисскую консерваторию по классу М.М. Багриновского, в 1933 году - аспирантуру при Ленинградской консерватории под руководством В.В. Щербачёва. В 1950-1952 годах директор Грузинского театра оперы и балета.
В 1941-1952 годах председатель правления СК Грузии. В творчестве Мшвелидзе сильно эпическое направление, оригинальные черты стиля связаны с обращением к грузинскому фольклору (главным образом пшавскому). Автор опер «Легенда о Тариэле» (по Ш. Руставели, 1946 год) и «Десница великого мастера» (по К. Гамсахурдиа, 1961 год; обе поставлены в Тбилиси), ораторий «Кавкасиони» (1949 год) и «Векам в предание» (1970 год; к юбилею В.И. Ленина), 6 симфоний (1943-1981 годы), симфонические поэмы «Звиадаури» (1940 год) и «Миндия» (1950 год; обе по мотивам Важа Пшавелы), хоров, песен и других сочинений. С 1929 года до конца жизни преподавал в Тбилисской консерватории (профессор с 1942 года). Автор учебника «Инструментоведение» (1965 год, на грузинском языке).
Государственная премия СССР (1942, 1947 годы), Государственная премия Грузинской ССР (1971 год). Награждён орденом Ленина.