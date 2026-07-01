МШВЕЛИДЗЕ ШАЛВА МИХАЙЛОВИЧ

МШВЕЛИДЗЕ ШАЛВА МИХАЙЛОВИЧ - грузинский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, Народный артист Грузинской ССР (1958 год).

В 1930 году окон­чил Тиф­лис­скую консерваторию по клас­су М.М. Баг­ри­нов­ско­го, в 1933 году - ас­пи­ран­ту­ру при Ле­нинградской консерватории под руководством В.В. Щер­ба­чё­ва. В 1950-1952 годах ди­рек­тор Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та.

В 1941-1952 годах председатель прав­ле­ния СК Гру­зии. В твор­че­ст­ве Мшвелидзе силь­но эпическое на­прав­ле­ние, ори­ги­наль­ные чер­ты сти­ля свя­за­ны с об­ра­ще­ни­ем к грузинскому фольк­ло­ру (главным образом пшав­ско­му). Ав­тор опер «Ле­ген­да о Та­ри­эле» (по Ш. Рус­та­ве­ли, 1946 год) и «Дес­ни­ца ве­ли­ко­го мас­те­ра» (по К. Гам­са­хур­диа, 1961 год; обе по­став­лены в Тби­ли­си), ора­то­рий «Кав­ка­сио­ни» (1949 год) и «Ве­кам в пре­да­ние» (1970 год; к юби­лею В.И. Ле­ни­на), 6 сим­фо­ний (1943-1981 годы), сим­фо­нические по­эмы «Звиа­дау­ри» (1940 год) и «Мин­дия» (1950 год; обе по мо­ти­вам Ва­жа Пша­ве­лы), хо­ров, пе­сен и других со­чи­не­ний. С 1929 года до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал в Тби­лис­ской консерватории (профессор с 1942 года). Ав­тор учеб­ни­ка «Ин­ст­ру­мен­то­ве­де­ние» (1965 год, на грузинском языке).

Государственная премия СССР (1942, 1947 годы), Государственная премия Грузинской ССР (1971 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .