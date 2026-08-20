МРОЖЕК СЛАВОМИР
МРОЖЕК СЛАВОМИР - польский писатель, драматург, эссеист, художник.
Из семьи почтового служащего. В 1949 году учился на архитектурном факультете Краковского политехнического института. С 1953 года систематически публикует циклы сатирических рисунков. С 1963 года жил в Италии, Франции, Мексике; с 1978 года гражданин Франции; в 1996 году вернулся в Краков. В 2008 года переехал во Францию.
Печатается с 1950 года. Издал сборники рассказов «Практичные полудоспехи» («P ́oł- pancerze praktyczne», 1953 год), «Слон» («Sł o ́n», 1957 год), «Свадьба в Атомицах» («Wesele w Atomicach», 1959 год), «Дождь» («Deszcz», 1962 год), «Два письма» («Dwa listy», 1974 год), «Доносы» («Donosy», 1983 год) и др.
Наибольшую известность снискал как драматург; дебютировал гротескно-сатирической пьесой «Полиция» («Policja», 1958 год, русский перевод 2001 год). Раннее драматургическое творчество Мрожека связано с традицией абсурда театра: «Страдания Петра О’Хейя» («Męcze ́nstwo Piotra Oheya», 1959 год), «Индюк» («Indyk», 1960 год, русский перевод, 1990 год), «В открытом море» («Na peł nym morzu», 1960 год, русский перевод, 1966 год), «Кароль» («Karol», 1961 год, русский перевод, 1990 год), «Стриптиз» («Strip-tease», 1961 год, русский перевод, 1988 год).
В принёсшей Мрожеку мировую славу пьесе «Танго» («Tango», 1964 год, русский перевод 1988 год), а также пьесах «Портной» («Krawiec», 1964 год, опубликована в 1977 году, русский перевод 1995 год), «Счастливое событие» («Szczę ́sliwe wydarzenie», 1973 год), «Бойня» («Rze ́znia», 1971 год, русский перевод 1990 год) Мрожек при помощи гротескного заострения обыденных ситуаций критикует механизмы власти, высмеивает стереотипы обывательского мышления.
В пьесе «Эмигранты» («Emigranci», 1974 год, русский перевод 1988 год) острая социально-политич. сатира сменяется анализом нравственно-философских проблем. Использованный в пьесе приём столкновения антиномий (Восток/Запад, бедность/богатство, удача/невезение и др.) Мрожек развивает в пьесах: «Посол» («Ambasador», 1982 год, русский перевод 1994 год), «Летний день» («Letni dzień», 1983 год, русский перевод 1992 год), «Контракт» («Kontrakt», 1986 год, русский перевод 1988 год), «Вдовы» («Wdowy», 1992 год, русский перевод 1995 год).
Автор эпического цикла исторических драм: «Пешком» («Pieszo», 1981 год), «Портрет» («Portret», 1987 год, русский перевод 1988 год), «Любовь в Крыму» («Mił o ́s ́c na Krymie», 1993 год, русский перевод 1994 год), где в метафорически-ассоциативной форме представлена история России XX века. Среди других сочинений: повести «Маленькое лето» («Maleńkie lato», 1956 год), «Бегство на юг» («Ucieczka na poludnie», 1961 год), киносценарии, публицистика; автобиографичной книги «Моя автобиография» («Moja autobiografia», 1988, русский перевод 2000 год), «Дневник возвращения» («Dziennik powrotu», 2000 год, русский перевод 2004 год), «Валтасар» («Baltazar. Autobiografia», 2006 год, русский перевод 2008 год), «Дневник. 1962-1989 годы» («Dziennik. 1962-1989», тома 1-3, 2010 год).
Сочинения:
Хочу быть лошадью. М., 1990;
Dzieła zebrane. Warsz., 1994–1998. T. 1-12;
Как я сражался и другие не менее удивительные истории из разных книг и журналов. М., 1995;
Rysunki zebrane. Gdańsk, 1997-2005. T. 1-6;
Мои возлюбленные Кривоножки. СПб., 2000;
Тестариум: Избранные пьесы и рассказы. М., 2001;
Varia. Warsz., 2003-2005. T. 1-3.