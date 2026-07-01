МРАЗОВИЧ МАТИЯ
МРАЗОВИЧ МАТИЯ - хорватский политический деятель, юрист, публицист.
Юридическое образование получил в Загребе. Участник иллирийского движения в Хорватии (см. Иллиризм), выступал против «баховского неоабсолютизма» (системы, получившей название по имени министра внутренних дел Австрийской империи А. Баха и ликвидировавшей региональную специфику и внутреннюю. автономию областей империи). С 1846 года сотрудничал в газетах «Narodne novine», «Словенски юг» и «Югословенски новине».
С 1861 года депутат хорватского сабора, один из основателей и лидеров Нац.-либеральной партии (НЛП) Хорватии. Поддерживал контакты с протоиереем русской посольской церкви в Вене М.Ф. Раевским, к которому обращался с призывом о помощи России в разрешении хорватско-венгерских противоречий после создания Австро-Венгрии. С 1869 года активно выступал против режима правления хорватского бана барона Л. Рауха, что стало основной причиной его отстранения от должности в 1871 году.
В 1873 году участвовал в ревизии Венгерско-хорватского соглашения 1868 года. В 1880 году вместе с 22 депутатами хорватского сабора вышел из НЛП и стал одним из организаторов Независимой национальной партии (ННП). Программа партии Мразовича включала широкую автономию и самостоятельную финансовую политику единой хорватской территории.
ННП выступала соперником Хорватской партии права, на выборах в сабор в 1883 году и 1884 году проиграла ей по числу избранных депутатов. Мразович - один из основателей газ. «Pozor», а также редактор юридический журнал «Pravnik». В 1879-1881 годах градоначальник Загреба, проводил преобразования в коммунальной сфере, много сделал для ликвидации последствий землетрясения 1880 года.