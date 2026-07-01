МРАЗОВИЧ МАТИЯ

МРАЗОВИЧ МАТИЯ - хорватский по­ли­тический дея­тель, юрист, пуб­ли­цист.

Юри­дическое об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в За­гре­бе . Уча­ст­ник ил­ли­рий­ско­го дви­же­ния в Хор­ва­тии (см. Ил­лиризм), вы­сту­пал про­тив «ба­хов­ско­го не­оаб­со­лю­тиз­ма» (сис­те­мы, по­лу­чив­шей название по име­ни министра внутренних дел Австрийской им­пе­рии А. Ба­ха и ли­к­ви­ди­ро­вав­шей ре­гио­наль­ную спе­ци­фи­ку и внутреннюю. ав­то­но­мию об­лас­тей им­пе­рии). С 1846 года со­труд­ни­чал в га­зе­тах «Narodne novine», «Сло­вен­ски юг» и «Юго­сло­вен­ски но­ви­не».

С 1861 года депутат хорватского са­бо­ра, один из ос­но­ва­те­лей и ли­де­ров Нац.-ли­бе­раль­ной пар­тии (НЛП) Хор­ва­тии. Под­дер­жи­вал кон­так­ты с про­тои­е­ре­ем русской по­соль­ской церк­ви в Ве­не М.Ф. Ра­ев­ским, к ко­то­ро­му об­ра­щал­ся с при­зы­вом о по­мо­щи Рос­сии в раз­ре­ше­нии хорватско-венгерских про­ти­во­ре­чий по­сле со­зда­ния Ав­ст­ро-Венг­рии. С 1869 года ак­тив­но вы­сту­пал про­тив ре­жи­ма прав­ле­ния хорватского ба­на ба­ро­на Л. Рау­ха, что ста­ло основной при­чи­ной его от­стра­не­ния от долж­но­сти в 1871 году.

В 1873 году уча­ст­во­вал в ре­ви­зии Вен­гер­ско-хор­ват­ско­го со­гла­ше­ния 1868 года. В 1880 году вме­сте с 22 де­пу­тата­ми хорватского са­бо­ра вы­шел из НЛП и стал од­ним из ор­гани­за­то­ров Не­за­ви­си­мой национальной пар­тии (ННП). Про­грам­ма пар­тии Мразовича вклю­ча­ла ши­ро­кую ав­то­но­мию и са­мо­сто­ятельную фи­нан­со­вую по­ли­ти­ку еди­ной хорватской тер­ри­то­рии.

ННП вы­сту­па­ла со­пер­ни­ком Хорватской пар­тии пра­ва, на вы­бо­рах в са­бор в 1883 году и 1884 году про­иг­ра­ла ей по чис­лу из­бран­ных де­пу­та­тов. Мразович - один из ос­но­ва­те­лей газ. «Pozor», а так­же ре­дак­тор юри­дический журнал «Pravnik». В 1879-1881 годах гра­до­на­чаль­ник За­гре­ба, про­во­дил пре­об­ра­зо­ва­ния в ком­му­наль­ной сфе­ре, мно­го сде­лал для ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий зем­ле­тря­се­ния 1880 года.