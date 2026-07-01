МОЗЖУХИН ИВАН ИЛЬИЧ

Русский актер. Брат оперного певца Александра Мозжухина .

Биография и творчество

Отец – Илья Иванович Мозжухин. Был сыном крепостного, получившего вольную. Работал управляющим имений. Мать – Рахиль Ивановна Ласточкина. Иван имел трех старших братьев – Александра, Алексея и Константина (двое последних были репрессированы в 1930-е гг., как и отец будущего актера).

Семья Мозжухиных была довольно творческой. Мальчики с ранних лет любили театр и даже участвовали в различных постановках. Младший Иван даже играл в Пензенском народном театре. Там же в Пензе юноша учился в гимназии (1899-1907), после чего стал студентом юридического факультета Московского университета . Однако проучился он там недолго – страсть к театру взяла вверх, и молодой человек подался в актеры. Первоначально начинающий артист трудился в различных антрепризах провинции, затем – в труппе Введенского народного дома первопрестольной.

Через некоторое время, в 1911 году Иван Ильич стал работать в новой отрасли – зарождающейся в стране киноиндустрии. Тогда он поступил в киноателье одного из первопроходцев русского кинематографа Александра Ханжонкова . За несколько лет молодой актер снялся в нескольких немых фильмов, среди которых «Крейцерова соната» (1911), «Оборона Севастополя» (1911), «Домик в Коломне» (1913, реж. П.И. Чардынин), «Ночь перед Рождеством» (1913, реж. В.А. Старевич). Мозжухин стал довольно известным исполнителем благодаря своей выразительной внешности и способности к самым разнообразным перевоплощениям. Однако большой успех пришел к нему после начала сотрудничества с режиссером Е.Ф. Бауэром. Главная роль в картине последнего «Жизнь в смерти» (1914) сделала актера знаменитым. Здесь он впервые продемонстрировал свои прославленные «мозжухинские слезы».

Различные киноателье теперь хотели переманить к себе популярного исполнителя. В итоге удача улыбнулась фирме И. Ермольева, ставшей затем главным производителем кино в стране, куда Мозжухин перешел от Ханжонкова. Здесь он начал сотрудничество с режиссером Я.А. Протазановым. Иван Ильич сыграл главные роли в знаменитых фильмах культового режиссера, таких как «Пиковая дама» (1916), «Во власти греха» (1917), «Отец Сергий» (1917) и др. Сейчас эти картины входят в золотой фонд русского кинематографа. Помимо немого кино, великий актер работал и на театральной сцене (например, Русский драмтеатр Корша, Свободный театр К.А. Марджанова).

В 1919 году, во время съемок актера в Крыму он вместе с первой супругой, актрисой Натальей Лисенко подвергся аресту и едва избежал расстрела, чему помогла популярность Мозжухина и среди красных. Уже в 1920 году вместе со своими коллегами по киностудии, среди которых были тот же Протазанов, А.А. Волков и др., Иван Ильич оставил родину, отплыв из Крыма. С этого момента началась новая страница в жизни и творчестве актера. Мозжухин с женой, как и его товарищи, осел во французской столице. Здесь студия Ермольева превратилась в студию «Альбатрос», в качестве которой и продолжила свою работу. С ней успешно сотрудничал Мозжухин, играя главные роли в фильмах. В начале 1920-х он выступил и как сценарист (картина «Костер пылающий» 1923 года, где также исполнил несколько ролей).

Через три года Иван Ильич перебрался в США, подписав контракт с голливудской студией «Universal Pictures» сроком на пять лет. Однако в Америке ему не везло. Под нажимом продюсеров Мозжухин сменил имя, став Москиным, и сделал пластику носа. После нескольких неудачных лент актер перебрался в Германию, где работал со студиями, сотрудничавшими с «Universal Pictures». Здесь он пробыл до 1930 года, однако успеха так и не было, возможно, из-за плохих ролей, предлагаемых нанимателями. После этого Иван Ильич вернулся в Париж.

Эра звукового кино, начавшаяся в 1930-е, также не способствовала карьере актера. Он говорил с явным акцентом и обладал своеобразным голосом. Все же стоить отметить один звуковой фильм, в котором вполне успешно работал Мозжухин – «Сержант Икс» (1932, реж. В.Ф. Стрижевский). Последней его картиной стал фильм «Ничто» (1936, реж. Ж. де Баронселли).

Последние годы жизни знаменитый актер не снимался. За всю свою жизнь был трижды женат – на актрисах Наталье Лисенко, Агнес Петерсен, Тане Федор. Иван Мозжухин заболел чахоткой и скончался в начале 1939 года во французской столице. На счету великого актера свыше 100 кинокартин.