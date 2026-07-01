МОЗЫРЬ
МОЗЫРЬ - город в юго-восточной части Белоруссии, административный центр Мозырского района Гомельской области.
Население 110 тыс. человек (2011 год). Расположен главным образом на правом, возвышенном берегу р. Припять (порт Пхов). В пределах городской черты трех железнодорожных станции.
Основан, вероятно, в XI веке. Городище (120–140×100 м), обнаружены украшения XII-XIII веков, вооружение XII-XVI веков. Со второй трети XII века входил в состав Киевского княжества.
Впервые упоминается в 1155 году, когда киевский князь Юрий Владимирович Долгорукий пожаловал его новгород-северскому князю Святославу Ольговичу (до 1157 года). Получил название, по всей видимости, от финно-угорского «мосар» - «болото; болотистая низина, заросшая травой, кустами». С середине XIV века в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ).
Во второй половине XV века построен деревяный замок (перестроен в 1540-1550-х годах, 1576, 1613 годы); в 1497, 1521, 1534 годы разрушался крымскими татарами. В 1508 году Мозырь был сдан во время мятежа князю М.Л. Глинскому. В начале 1535 года окрестности Мозыри были разорены русскими войсками под командованием князя Ф.В. Телепнёва-Оболенского в ходе русско-литовской войны 1534-1537 годы.
Центр Мозырского староства (XVI-XVIII века), поветовый город Киевского (1566-1569 годы) и Минского (1569-1793) воеводств ВКЛ. В 1577 году получил магдебургское право. В 1615 году и в конце 1648 - начале 1649 года в Мозыре произошли крупные выступления горожан. Сильно пострадал во время восстания под руководством Б.М. Хмельницкого в 1648-1651 годы. Занят русскими войсками под командованием князя Ф.Ф. Волконского Мерина в 1655 году в ходе русско-польской войны 1654-1667 годы, по Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой.
В результате событий середины XVII века население Мозыри сократилось более чем наполовину.
В 1793 году вошёл в состав России в результате второго раздела Речи Посполитой (см. Разделы Речи Посполитой). Уездный город Минской губернии (1793-1919 годы; в 1795-1796 годы Минское наместничество).
Во время Отечественной войны 1812 года в районе Мозыри размещался второй резервный корпус под командованием генерал-лейтинанта Ф. Ф. Эртеля, благодаря чему город не был оккупирован французскими войсками. В ходе Польского восстания 1830-1831 годов повстанцы предприняли ряд безуспешных попыток захватить город. С конца 1890-х годов началось развитие промышленности.
17(30) октября 1905 года, во время Революции 1905-1907 годоы, в Мозыри на общегородском митинге был избран революционный комитет и провозглашена Мозырская республика, просуществовавшая до 25 октября (7 ноября). В 1915 году через Мозырь прошла железнодорожная линия Калинковичи - Овруч.
В Первую мировую войну, в феврале - декабре 1916 года, оккупирован германскими войсками. 11(24) ноября 1917 года установлена советская власть. В феврале - декабря 1918 года оккупирован германскими войсками.
Уездный город Гомельской губернии(1919-1920 годы). Во время советско-польской войны 1920 года оккупирован польскими войсками (март - июнь), 29 июня 1920 года занят частями РККА. Уездный (1920-1924 годы), районный (1924-1926 годы, 1930-1938 годвы), окружной (1924-1930 годы, 1935-1938 годы) центр БССР, районный и административный центр Полесской области БССР (1938-1954 годы). 22 августа 1941 года оккупирован германскими войсками, освобождён 14 января 1944 года в результате Калинковичско-Мозырской операции. С 1954 года районный центр Гомельской области.
В городе сохранились: костёл (1760-1775 годы, на фундаменте 1645 года; верх башен перестроен в стиле классицизма в 1860-1870-е годы; с 1865 года Свято-Михайловский кафедральный собор) и жилой корпус (вторая половина XVIII века) бывшего бернардинского монастыря (основан в 1645 году, упразднён в 1832 году), костёл цистерцианцев (1711 год, в серелина XX века перестроен в здание мебельной фабрики); барочные костёл Св. архистратига Михаила (1743-1745 годы, с 1893 года православная церковь), жилой корпус и ограда (XVIII-XIX века) бывшего монастыря цистерцианок (основан в 1610 году); бывший дом Ф. Кеневича (XVIII-XIX века).
Среди зданий конца XIX - XX веков: пивоваренный завод И. Повицкого (1885 год), здания бывшего ремесленного училища (1906-1907 годы), детской больницы (1910 год), клуба-театра (1929-1932 годы, ныне драматический театр); церкви - Свято-Никольская (перестроена из гражданского здания 1928-1932 годы в 1990-е годы), Новоапостольская (1997 год), Прп. Сергия Радонежского (2000-е года).
Памятник Герою Советского Союза В.З. Хоружей (1962 год, скульптор З.И. Азгур), мемориальный комплекс «Курган Славы» на братской могиле советских воинов и партизан (курган 1967 года, архитектурно-скульптурный комплекс 1976-1977 годы; церковь Св. Георгия Победоносца, 2010 год).
В Мозыри - Государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина (основан в 1944 году, современный статус с 2002 года). Объединённый краеведческий музей (2000 год) включает: собственно краеведческий музей (1948 год), выставочный зал (1984 год), Музей-мастерскую художника-керамиста Н.Н. Пушкаря (1991 год), Музей народной культуры «Палеская веда» (1999 год), галерею творчества художника В.А. Минейко (2005 год), исторический центр «Мозырский замок» (2005 год; стилизованная реконструкция сожжённого в 1649 году деревянного замка, 1990-2000-е годы). Драматический театр им. И. Мележа (создан в 1990 году на базе народного театра).
Важный промышленный центр. В Мозыри - ряд крупнейших белорусских предприятий: Мозырский НПЗ [1975 год; переработка белорусской (Речицкое месторождение) и российской (поставки по нефтепроводу «Дружба») нефти], комбинат «Мозырьсоль» (1982 год; выпуск пищевой соли на базе каменной соли Мозырского месторождения, мощность 360 тыс. т товарной соли в год), завод «Беларускабель» (кабельно-проводниковая продукция различные назначения), концерн «Мозырьдрев» (деревообработка, производство мебели), машиностроительный завод (машины и оборудование для лесного, сельского хозяйства и др.).
Действуют также завод сельско-хозяйственного машиностроения (бытовое и промышленное отопительное оборудование), предприятия лёгкой (фабрики: швейная, трикотажная, художественных изделий и др.) и пищевой промышленности. Производство алкогольной продукции (комбинат «Этанол»), пива; выпуск стройматериалов.