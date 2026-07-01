МОЗЫРЬ

МОЗЫРЬ - го­род в юго-восточной час­ти Бе­ло­рус­сии , административный центр Мо­зыр­ско­го района Го­мель­ской области.

Население 110 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен главным образом на пра­вом, воз­вы­шен­ном бе­ре­гу р. При­пять (порт Пхов). В пре­де­лах городской чер­ты трех железнодорожных стан­ции.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, в XI веке. Го­ро­ди­ще (120–140×100 м), об­на­ру­же­ны ук­ра­ше­ния XII-XIII веков, воо­ру­же­ние XII-XVI веков. Со второй тре­ти XII века вхо­дил в со­став Ки­ев­ско­го княжества.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1155 году, ко­гда ки­ев­ский князь Юрий Вла­ди­ми­ро­вич Дол­го­ру­кий по­жа­ло­вал его нов­го­род-се­вер­ско­му князю Свя­то­сла­ву Оль­го­ви­чу (до 1157 года). По­лу­чил на­зва­ние, по всей ви­ди­мо­сти, от фин­но-угор­ско­го «мосар» - «бо­ло­то; бо­ло­ти­стая ни­зи­на, за­рос­шая тра­вой, ку­ста­ми». С середине XIV века в со­ста­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ).

Во второй половине XV века по­стро­ен де­ревяный за­мок (пе­рестро­ен в 1540-1550-х годах, 1576, 1613 годы); в 1497, 1521, 1534 годы раз­ру­шал­ся крым­ски­ми та­та­ра­ми. В 1508 году Мозырь был сдан во вре­мя мя­те­жа князю М.Л. Глин­ско­му. В начале 1535 года ок­ре­ст­но­сти Мозыри бы­ли ра­зо­ре­ны русскими вой­ска­ми под ко­мандованием князя Ф.В. Те­леп­нё­ва-Обо­лен­ско­го в хо­де русско-ли­товской вой­ны 1534-1537 годы.

Центр Мо­зыр­ско­го ста­рост­ва (XVI-XVIII века), по­ве­то­вый го­род Ки­ев­ско­го (1566-1569 годы) и Мин­ско­го (1569-1793) вое­водств ВКЛ. В 1577 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1615 году и в конце 1648 - начале 1649 года в Мозыре про­изош­ли круп­ные вы­сту­п­ле­ния го­ро­жан. Силь­но по­стра­дал во вре­мя вос­ста­ния под руководством Б.М. Хмель­ниц­ко­го в 1648-1651 годы. За­нят русскими вой­ска­ми под ко­мандованием князя Ф.Ф. Вол­кон­ско­го Ме­ри­на в 1655 году в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годы, по Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той .

В ре­зуль­та­те со­бы­тий середины XVII века на­се­ле­ние Мозыри со­кра­ти­лось бо­лее чем на­по­ло­ви­ну.

В 1793 году во­шёл в со­став Рос­сии в ре­зуль­та­те второго раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (см. Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той). Уезд­ный го­род Мин­ской губернии (1793-1919 годы; в 1795-1796 годы Мин­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года в рай­оне Мозыри раз­ме­щал­ся второй ре­зерв­ный кор­пус под ко­мандованием генерал-лейтинанта Ф. Ф. Эр­те­ля, бла­го­да­ря че­му го­род не был ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми. В хо­де Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов пов­стан­цы пред­при­ня­ли ряд без­ус­пеш­ных по­пы­ток за­хва­тить го­род. С конца 1890-х годов на­ча­лось раз­ви­тие промышленности.

17(30) октября 1905 года, во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годоы, в Мозыри на об­ще­го­род­ском ми­тин­ге был из­бран ре­во­люционный ко­ми­тет и про­воз­гла­ше­на Мо­зыр­ская рес­пуб­ли­ка, про­су­ще­ст­во­вав­шая до 25 октября (7 но­ября). В 1915 году че­рез Мозырь прошла железнодорожная ли­ния Ка­лин­ко­ви­чи - Ов­руч.

В Первую ми­ро­вую вой­ну, в феврале - декабре 1916 года, ок­ку­пиро­ван германскими вой­ска­ми. 11(24) ноября 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В феврале - декабря 1918 года ок­ку­пи­ро­ван германскими войсками.

Уезд­ный го­род Го­мель­ской губернии(1919-1920 годы). Во вре­мя советско-польской вой­ны 1920 года ок­ку­пи­ро­ван польскими вой­ска­ми (март - июнь), 29 июня 1920 года за­нят час­тя­ми РККА. Уезд­ный (1920-1924 годы), рай­он­ный (1924-1926 годы, 1930-1938 годвы), ок­руж­ной (1924-1930 годы, 1935-1938 годы) центр БССР, райо­нный и административный центр По­лес­ской области БССР (1938-1954 годы). 22 августа 1941 года ок­купи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён 14 января 1944 года в ре­зуль­та­те Ка­лин­ко­вич­ско-Мо­зыр­ской опе­ра­ции. С 1954 года рай­он­ный центр Го­мель­ской области.

В го­ро­де со­хра­ни­лись: кос­тёл (1760-1775 годы, на фун­да­мен­те 1645 года; верх ба­шен пе­ре­стро­ен в сти­ле клас­си­циз­ма в 1860-1870-е годы; с 1865 года Свя­то-Ми­хай­лов­ский ка­фед­раль­ный со­бор) и жи­лой кор­пус (вторая половина XVIII века) бывшего бер­нар­дин­ско­го мо­на­сты­ря (ос­но­ван в 1645 году, уп­разд­нён в 1832 году), кос­тёл цис­тер­ци­ан­цев (1711 год, в серелина XX века пе­ре­стро­ен в зда­ние ме­бель­ной фаб­ри­ки); ба­роч­ные кос­тёл Св. архистратига Ми­хаи­ла (1743-1745 годы, с 1893 года пра­во­слав­ная цер­ковь), жи­лой кор­пус и ог­ра­да (XVIII-XIX века) бывшего мо­на­сты­ря цис­тер­циа­нок (ос­но­ван в 1610 году); бывший дом Ф. Ке­не­ви­ча (XVIII-XIX века).

Сре­ди зда­ний конца XIX - XX веков: пи­во­ва­рен­ный за­вод И. По­виц­ко­го (1885 год), зда­ния бывшего ре­мес­лен­но­го училища (1906-1907 годы), дет­ской боль­ни­цы (1910 год), клу­ба-те­ат­ра (1929-1932 годы, ны­не дра­ма­тический те­атр); церк­ви - Свя­то-Ни­коль­ская (пе­ре­строе­на из гражданского зда­ния 1928-1932 годы в 1990-е годы), Но­во­апо­столь­ская (1997 год), Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (2000-е года).

Па­мят­ник Ге­рою Советского Сою­за В.З. Хо­ру­жей (1962 год, скульп­тор З.И. Аз­гур), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Кур­ган Сла­вы» на брат­ской мо­ги­ле советских вои­нов и пар­ти­зан (кур­ган 1967 года, ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ный ком­п­лекс 1976-1977 годы; церковь Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, 2010 год).

В Мозыри - Государственный пе­да­го­гический университет им. И.П. Ша­мя­ки­на (ос­но­ван в 1944 году, современный ста­тус с 2002 года). Объ­е­ди­нён­ный крае­ведческий му­зей (2000 год) вклю­ча­ет: соб­ст­вен­но крае­ведческий му­зей (1948 год), вы­ста­воч­ный зал (1984 год), Му­зей-мас­тер­скую ху­дож­ни­ка-ке­ра­ми­ста Н.Н. Пуш­ка­ря (1991 год), Му­зей народной куль­ту­ры «Па­ле­ская ве­да» (1999 год), га­ле­рею твор­че­ст­ва художника В.А. Ми­ней­ко (2005 год), ис­то­рический центр «Мо­зыр­ский за­мок» (2005 год; сти­ли­зо­ван­ная ре­кон­ст­рук­ция со­жжён­но­го в 1649 году де­ревянного зам­ка, 1990-2000-е годы). Дра­ма­тический те­атр им. И. Ме­ле­жа (соз­дан в 1990 году на ба­зе народного те­ат­ра).

Важ­ный промышленный центр. В Мозыри - ряд круп­ней­ших бе­ло­русских пред­при­ятий: Мо­зыр­ский НПЗ [1975 год; пе­ре­ра­бот­ка бе­ло­русской (Ре­чиц­кое ме­сто­ро­ж­де­ние) и российской (по­став­ки по неф­те­про­во­ду «Друж­ба») неф­ти], ком­би­нат «Мо­зырь­соль» (1982 год; вы­пуск пище­вой со­ли на ба­зе ка­мен­ной со­ли Мо­зыр­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния, мощ­ность 360 тыс. т то­вар­ной со­ли в год), за­вод «Бе­ла­ру­с­ка­бель» (ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вая про­дук­ция различные на­зна­че­ния), кон­церн «Мо­зырьд­рев» (де­ре­во­об­ра­бот­ка, про­изводство ме­бе­ли), ма­ши­но­строительный за­вод (ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние для лес­но­го, сель­ско­го хо­зяй­ст­ва и др.).

Дей­ст­ву­ют так­же за­вод сельско-хозяйственного ма­ши­но­строе­ния (бы­то­вое и промышленное ото­пи­тель­ное обо­ру­до­ва­ние), пред­при­ятия лёг­кой (фаб­ри­ки: швей­ная, три­ко­таж­ная, ху­дожественных из­де­лий и др.) и пи­ще­вой промышленности. Про­изводство ал­ко­голь­ной про­дук­ции (ком­би­нат «Эта­нол»), пи­ва; вы­пуск строй­ма­те­риа­лов.

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